HS: Kansainvälinen hiihtoliitto harkitsee kisapaikkakuntien harventamista – Salpausselän kisat olisivat vain joka toinen vuosi

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) suunnittelee järjestävänsä maailmancupin Lahdessa vain joka toinen vuosi, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Uutinen perustuu norjalaisen Dagbladetin juttuun, jonka mukaan hiihtolajien maailmancupia on tarkoitus keskittää entistä harvemmille paikkakunnille alkaen kaudesta 2022–2023.

Norjalaislehden haastatteleman, kansainvälisen hiihtoliiton maastohiihtojohtajan Pierre Mignereyn mukaan maailmancupissa lennetään nyt liikaa ja kisasta on tullut liian kallis monille maille.

FISin maailmancup-komiteassa Suomea edustavalta Hannu Koivusalo vahvistaa Helsingin Sanomille, että tällaisista suunnitelmista on keskusteltu.

Kisajärjestäjällä ei tietoa suunnitelmista

Lahden-osakilpailun eli Salpausselän kisojen järjestämisestä vastaavan yhtiön, Salppuri Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Lipponen ei ole saanut tietoa suunnitelmista FISiltä tai Suomen hiihtoliitolta. Hänestä FISin perustelut kuulostavat oudoilta.

– Skandinavian maat ovat keskeisiä tekijöitä ja toimijoita hiihdossa. Jos se painottuu muualle Eurooppaan vastuullisuuskysymysten perusteella, se on aika kestämätöntä.

Lipposen mukaan pohjoismaisten toimijoiden kannattaisi pitää yhtä linjaa ja pyrkiä pitämään tapahtumat samalla tasolla kuin nykyisin.

– Kahden vuoden välein tapahtuva kisajärjestely on vaikea ja taloudellisesti aika mahdoton, hän toteaa.

Lentämisen vähentämistä on pohdittu ennenkin

Lahden hiihtoseuran puheenjohtaja Juha Kolu on ollut aiemmin mukana FISin maailmancup-alakomiteassa. Hänen mukaansa kisakalenterin harventamisesta on ollut puhetta joskus ennenkin, mutta eri perusteluilla.

– Syy esille nostamiseen on ollut se, että halukkaita järjestäjäpaikkakuntia on enemmän kuin kisaviikonloppuja, eli viikonlopuista on pulaa. Vuorotteluperiaatetta esimerkiksi Lahden ja Otepään sekä toisaalta Falunin ja Holmenkollenin välillä on aiemminkin väläytetty.

Kolu arvioi, ettei ratkaisuun ole kuitenkaan päädytty, koska järjestämispaikkakunnat ovat hyvin perinteikkäitä ja Lahdessa ja Rukalla on ollut mahdollisuus järjestää kaikki pohjoismaiset lajit, mikä ei onnistu kaikkialla.

Lentämisen vähentämistä on aiemmin pohdittu siksi, että se on urheilijoille raskasta, mutta hiilijalanjäljen pienentämisestä ei ole aikaisemmin juurikaan keskusteltu.

– Se on minusta uusi peruste, jota ei aiemmin ole esitetty painokkaasti, Kolu arvioi.

Kolun mukaan suunnitelma on otettava vakavasti, joskaan hän ei usko, ettei asia etene pelkästään maastohiihtojohtajan esityksen pohjalta.

– Maastohiihtokomitea tekee itsenäiset ratkaisunsa. Tämä uusi ajatus koskettaa kaikkia Pohjoismaita ja on hyvin tärkeä kysymys monille muillekin paikkakunnille kuin Lahdelle. Jos kisoja ei ole joka vuosi, onhan se hyvin huono asia henkilökunnan rekrytoinnin sekä infran ja kisatapahtuman kehittämisen kannalta.

