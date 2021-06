Yle seuraa suorana: Seinäjoelle nousee jopa miljardin arvoinen datakeskus – asiantuntija kertoo, mikä se on ja miksi niitä halutaan Suomeen nyt

Elinkeinoministeriö ja kaupunki kertovat, millainen on Seinäjoelle rakennettava datakeskus

Seinäjoelle tulevan datakeskuksen eteen on tehty työtä pitkään. Datakeskukset ovat haluttuja muun muassa siksi, että niissä pyörivät tietokoneet tuottavat runsaasti lämpöä, jota on mahdollisuus siirtää esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.

– Kierrättämällä konesalin lämpöä pystytään tuottamaan lähes ilmaista lämpöä omakotitaloille ja kerrostaloille. Hyvänä esimerkkinä Yandex Mäntsälän alueella, joka tuottaa todella paljon kaukolämpöä, sanoo Veijo Terho, suomalaisen konesaliyhdistyksen Finnish Data Center Forum ry:n puheenjohtaja.

Yandex on venäläinen hakukoneyhtiö, joka on tuplannut laitesalinsa tilat Mäntsälässä aloittamisensa jälkeen.

Datakeskukselle on varattu tontti itäväylän varrelle. Rakennusluvat ovat lähes valmiina. Tarmo Niemi / Yle

Eri kokoisia konesaleja, palvelin- tai datakeskuksia on Suomessa jo jopa satoja.

– Isoja datakeskuksia maassamme on joitakin kymmeniä, ja pienempiä on todennäköisesti useita kymmeniä tai satoja. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska moni toimija ei kerro omien keskustensa lukumäärää tai kokoa, Terho jatkaa.

Yksi maan tunnetuimmista toimijoista on Haminassa vuodesta 2011 toiminut Google, jonka kuudes palvelinkeskus otettiin käyttöön toukokuun lopussa..

Konesalien lämpö on tekijä, jolla Terhon mukaan voidaan auttaa Suomen hiilineutraaliuden saavuttamista.

– Kaikki data lisääntyy maailmassa koko ajan räjähdysmäisesti. Nykyään yrityksen tärkein omaisuus voi olla dataa. Yritykset ovat huomanneet, että se on hyvä siirtää suurempiin datakeskusyksiköihin. Siksi konesalien määrä lisääntyy reippaasti.

Yle seuraa suorana tiedotustilaisuutta Seinäjoella perjantaina kello 11.25 alkaen. Tiedotustilaisuudessa kaupunki, elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä toistaiseksi tuntematon kansainvälinen toimija julkistavat sopimuksen Seinäjoelle nousevasta datakeskuksesta.

Ensivaiheessa Seinäjoelle on valmistumassa sadan miljoonan euron arvoinen teknologiainvestointi, jonka lopullinen arvo saattaa nousta yli miljardin euron.

Suomen vakaa yhteiskunta lisää tietoturvaa

Terho arvioi, että 80 prosenttia yritysten tiedoista sijaitsee erilaisilla palvelimilla.

– Isoissa yksiköissä tietoturvallisuus pystytään miettimään paremmin, koska järjestelmät eivät ole halpoja. Hyvä kokonaisuus tulee siitä, kun useat asiakkaat jakavat kokonaisuuden.

Tietoturvaan vaikuttaa myös yhteiskunnan rakenne ja ilmapiiri. Suomen valttina on vakaus, joka auttaa ulkomaisten toimijoiden houkuttelussa.

– Haasteena on se, että jokaisella maalla on vähän omanlaisensa turvallisuusstandardit. Suomalaiset ovat kuitenkin hyvässä maineessa, Terko kertoo.

Suurimmat työllisyysvaikutukset rakentamisvaiheessa

Konesalit eivät valmistumisensa jälkeen ole suuria työllistäjiä. Laitteiden ja rakennusten ylläpito tapahtuu paikallisesti, mutta palvelimilla sijaitsevaa tietoa voidaan käsitellä ulkomailtakin.

International Data center Oy

– Suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat siinä vaiheessa, kun konesaleja rakennetaan. Laitteiden ylläpitämiseen tarvitaan tietty määrä henkilöstöä, todennäköisesti joitakin kymmeniä voisi olla henkilöstömäärä, Terho arvioi.

Datakeskusten edunvalvoja katsoo tulevaisuuteen luottavaisena. Keskuksista voisi kasvaa tulevaisuudessa jopa tuhansien työllistäjä.

– Arvioimme, että datakeskusten työllistämisvaikutus Suomessa voisi olla useita tuhansia ihmisiä seuraavien noin viiden vuoden kuluessa. Tämä on mielestäni Suomelle hyvä lisä korvaamaan sitä raskasta teollisuutta, joka meiltä on pikku hiljaa häipynyt, Veijo Terho sanoo.

