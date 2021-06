Hallituksen riitely yleisötilaisuuksien avaamisesta jumittaa myös ravintolarajoitusten höllentämistä pahimmilla tautialueilla

Hallituksessa muhii kiista ravintolarajoituksista ja yleisötilaisuuksien avaamisesta.

Ylen tietojen mukaan hallituksessa ei ole pystytty sopimaan ravintolarajoitusten tarkistamisesta, koska tapahtuma-alan kokoontumisrajoituksista ei ole saatu aikaan ratkaisua.

Epidemiatilanne on kohentunut, ja hallituksen on ollut tarkoitus tarkastella ravintolarajoitusten oikeasuhtaisuutta. Koronan leviämisalueilla pääosin eteläisessä Suomessa on tällä hetkellä voimassa tiukimmat rajoitukset. (siirryt toiseen palveluun)

Ravintolarajoitusten tasoa luvattiin tarkastella jo viime viikolla, mutta leviämisalueiden kokoontumisrajoituksia koskeva poliittinen riita pysäytti hankkeen.

Tapahtuma-alan asioista piti sopia hallituksen hybridistrategian päivityksen yhteydessä viime viikolla, mutta yksimielisyyttä ei löytynyt.

Ylen hallituslähde kuvailee molempien asioiden jääneen tästä syystä "seisovaan veteen" eli niistä ei ole sen jälkeen aktiivisesti neuvoteltu.

Miksi ravintoloissa voi kokoontua turvallisesti, mutta ei tapahtumissa?

Ylen tietojen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto katsovat, että ravintola- ja kokoontumisrajoituksia pitää höllentää samassa tahdissa. Eri alojen epäsuhta sääntelyssä ei saa kasvaa, koska se koetaan epäoikeudenmukaiseksi.

– Ihmisissä herättää kiukkua se, että ravintola voi näyttää ulkotiloissa esimerkiksi urheilutapahtumia jättinäytöltä jopa sadoille, mutta itse peliin ei voi ottaa kuin kourallisen yleisöä, toinen hallituslähde sanoo.

Hänen mukaansa myös kulttuuri- ja tapahtumatiloissa voidaan järjestää turvallisesti tilaisuuksia, kunhan pidetään huoli turvaväleistä, asiakasmääriä rajoitetaan tai ryhmät pidetään erillään. Tämä onnistuu nykyisin ravintoloissakin.

Osa hallituspuolueista haluaisi, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjeistaisi tarkemmin kokoontumisrajoituksista päättäviä aluehallintovirastoja lieventämään leviämisalueiden rajoituksia, mutta ministeriö on vedonnut terveysturvallisuuteen eikä ole ollut halukas tähän.

Nämä hallituslähteet kritisoivat sitä, että samaan aikaan STM olisi kuitenkin halukas keventämään leviämisalueiden ravintolarajoituksia.

STM sanoo lähettäneensä paikallisille ja alueellisille viranomaisille hybridistrategian päivitystä koskevan ohjauskirjeen viime torstaina. Siihen on kirjattu toimenpidesuositukset, (siirryt toiseen palveluun) millä ehdoilla perustasolla sekä kiihtymis- ja leviämisvaiheilla voidaan avata tapahtumia.

Tapahtuma-ala on kritisoinut liian tiukoiksi katsomiaan kokoontumisrajoituksia. Yleisö oli riehakkaissa tunnelmissa vuoden 2019 Ruisrockissa. Festivaali on peruttu tänä kesänä. Nelli Kenttä / Yle

Lopulta kävi niin, ettei ravintolarajoituksiin tehty muutoksia viime viikolla.

Ylen tietojen mukaan tällä viikolla lievennyksiä olisi tulossa ainakin Etelä-Karjalan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin ja mahdollisesti Varsinais-Suomeen. Etelä-Karjalassa ja Länsi-Pohjassa tartunnat ovat tippuneet perustasolle ja Varsinais-Suomessa on siirrytty leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Nämä muutokset perustuisivat viikoittaiseen asetuksella tehtävään tarkasteluun.

Ministerit vääntävät rajoituksista torstaina

Sote-ministerityöryhmä on koolla huomenna torstaina ja sieltä toivotaan ratkaisua pattitilanteeseen.

Kolmas hallituslähde kertoo Ylelle, että he ovat valmiit neuvottelemaan asioista, kunhan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vain tuo esityksensä työryhmään.

– Tilanne ravintola,- matkailu,- kulttuuri- ja tapahtuma-alalla vaikeutuu asian pitkittyessä, nyt on alan työpaikat kyseessä, hän korostaa.

Lähde sanoo, että on pöyristyttävää, että hallitus ei ole pystynyt tarjoamaan näille aloille selkeää näkymää kesäksi, jotta ne pystyisivät suunnittelemaan tulevaa. Monet musiikkifestivaalit ovat jo peruneet kesän tapahtuman.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on arvostellut hallitusta hidastelusta sen toimintaa haittaavien rajoitusten purkamisessa. Perjantaina alan toimijat osoittavat mieltään liian tiukoiksi ja epäreiluiksi koettuja kokoontumisrajoituksia vastaan.

Vaikka sote-ministerityöryhmä pääsisi sopuun ravintolarajoitusten kokonaisuudesta huomenna, päätökset eivät ehdi tämän viikon valtioneuvoston istuntoon.

