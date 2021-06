Muovi- ja kemikaalilastissa oleva rahtialus uppoamassa Sri Lankan edustalla – laaja ympäristötuho uhkaa

X-Press Pearl rahtialuksessa on lähes 1 500 konttia, joissa on muun muassa muovia ja kemikaaleja. Aluksen perä on jo uponnut ja yritykset hinata alus kauemmas rannikolta ovat epäonnistuneet.