Sibelius-Akatemian pitkäaikainen professori, säveltäjä Paavo Heininen on kuollut

Säveltäjä Paavo Heininen on kuollut 84-vuotiaana tiistaina 18. tammikuuta. Hän sairasti syöpää, ja hän eli elämänsä viimeiset kuukaudet hoivakodissa Järvenpäässä.

Heininen oli säveltäjänä Suomen johtavia modernisteja. Tuottelias säveltäjä on kirjoittanut muun muassa sinfonioita, kaksi oopperaa, lukuisia konserttoja ja paljon kamarimusiikkia.

Heinisen sävelkieli on haastavaa ja palkitsevaa sekä esittäjille että kuulijoille. Esimerkiksi Silkkirumpu-ooppera on hänen tuotantonsa kiitosta keränneitä merkkiteoksia, joka on innoittanut jopa väitöskirjan tekoon (siirryt toiseen palveluun). Silkkirumpu kantaesitettiin Suomen Kansallisoopperassa vuonna 1984.