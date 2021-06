Juho Kuosmasen uutuuselokuva pääsi Cannesin pääkilpasarjaan – kymmeniin vuosiin samaan on Suomessa yltänyt vain Aki Kaurismäki 

Ohjaaja Juho Kuosmasen ja tuottaja Jussi Rintamäen Hytti nro 6 -elokuva on valittu Cannesin elokuvajuhlien viralliseen kilpasarjaan.

Festivaali paljasti parhaan elokuvan Kultainen palmu -ehdokkaat torstaina puoliltapäivin.

Kyseessä on suomalaisen elokuvan kannalta historiallisesta hetkestä.

Yli neljänkymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana ainoa suomalaisohjaaja, jonka elokuvat ovat päässeet tavoittelemaan Cannesin festivaalien arvostettua pääpalkintoa, on Aki Kaurismäki.

Ohjaaja Juho Kuosmanen kertoo levitysyhtiön tiedotteessa olevansa ehdokkuudesta innoissaan. Samalla häntä painaa huoli vallitsevasta tilanteesta.

– On mahtavaa huomata, että ne vaikeasti sanoilla selitettävät tunteet, joita elokuvamme on täynnä, ovat selvästi osuneet maaliin. En silti halua paukutella henkseleitä tilanteessa, joka koko kulttuurialaa uhkaa, vaikka pandemian pahin vaihe on väistymässä. Itse olen saanut työskennellä pitkien apurahojen turvin ja toivon, että elokuvamme menestys voidaan nähdä onnistumisena, joka mahdollistetaan luomalla kulttuurialalle työolosuhteet, joissa työhön voi keskittyä ilman jatkuvaa pelkoa toimeentulosta ja omasta jaksamisesta.

Yle vieraili elokuvan kuvauksissa toissa talvena. Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Aamu

Elokuvan tekijät ovat huolissaan siitä, saako Hytti nro 6 katsojia kaikesta julkisuudesta huolimatta. Toistaiseksi on epävarmaa miten pitkään elokuvateattereiden yleisörajoitukset jatkuvat.

Hytti nro 6:tta ei ole vielä esitetty teattereissa, eikä edes sen traileri ole vielä valmis. Ensi-ilta kotimaassa on tällä tietoa syksyllä.

Hytti nro 6 kulkee venäläisillä kiskoilla

Hytti nro 6 on Kuosmanen-Rintamäki -parivaljakon toinen pitkä elokuva. Se perustuu väljästi Rosa Liksomin vuonna 2011 julkaistuun Finlandia-palkittuun romaaniin.

Liksomin romaani kertoo suomalaisesta opiskelijatytöstä ja häntä vanhemmasta, karskista venäläisestä työmiehestä, jotka matkustavat junalla hajoavan Neuvostoliiton halki Mongoliaan.

Kuosmasen ohjaamassa elokuvassa molemmat päähenkilöt ovat noin kolmekymppisiä, ja kertomus sijoittuu Neuvostoliiton jälkeiseen aikaan. Pääparia näyttelevät suomalainen Seidi Haarla ja venäläinen Juri Borisov.

Seidi Haarla näyttelee elokuvan toisen pääosan. Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Aamu

Hytti nro 6 on kuvattu enimmäkseen Venäjällä, liikkuvassa junassa.

Yle vieraili elokuvan kuvauksissa toissa talvena, jutun voit lukea tästä linkistä.

Hytti nro 6 -elokuvan tuottaa tuotantoyhtiö Aamu. Sen ovat käsikirjoittaneet Juho Kuosmanen, Livia Ulman ja Andris Feldmanis. Filmille kuvatun elokuvan tekijäjoukko on pitkälti tuttu jo Kuosmasen aiemmista teoksista.

Mukana ovat muun muassa kuvaaja J-P Passi ja leikkaaja Jussi Rautaniemi, jotka voittivat Jussi-palkinnot työstään Kuosmasen esikoispitkässä, Hymyilevässä miehessä. Joukkoon kuuluu myös lukuisia palkintoja pokannut maailmankuulu foley-artisti Heikki Kossi.

Ohjaaja Juho Kuosmanen ja näyttelijä Seidi Haarla elokuvan kuvauksissa. Sami Kuokkanen / Elokuvayhtio Aamu

Cannes-konkarit asialla

Juho Kuosmanen pääsi maailman tunnetuimman elokuvafestivaalin parrasvaloihin jo ennen valmistumistaan elokuvaohjaajaksi.

Hänen lyhytelokuvansa Taulukauppiaat (2010) voitti Cannesin opiskelijasarjan. Palkinto tästä oli ensimmäisen pitkän elokuvan esittäminen festivaaleilla.

Se oli Kuosmasen ohjaama ja Jussi Rintamäen tuottama Hymyilevä mies (2016). Mustavalkoinen elokuva kertoo nyrkkeilijä Olli Mäen valmistautumisesta MM-otteluun, mutta myös siitä, ettei menestys ole elämässä tärkeintä.

Hymyilevä mies sai Cannesissa Un Certain Regard -esityssarjan pääpalkinnon ensimmäisenä suomalaisena elokuvana. Palkintoa kuvaillaan usein Cannesin kakkossarjaksi.

Palkinnon jälkeen tuottaja Rantamäki uumoli Ylen haastattelussa menestyksen tasaavan tietä varsinaiseen kilpasarjaan.

– Todennäköisesti tämä tarkoittaa, että elokuva tulee leviämään hyvin paljon ympäri maailman ja jäämään historiaan sarjan voittajana. Myös tie Cannesin pääsarjan elokuvaohjaajaksi on usein mennyt näiden pienempien sarjojen voittamisen kautta, spekuloi Rantamäki silloisessa jutussa.

Suomalaismenestystä Cannesissa

Suomalaisen elokuvan kiistaton Cannes-suurmestari on Aki Kaurismäki.

Hänen elokuvistaan neljä on tavoitellut Kultaista palmua: Kauas pilvet karkaavat (1996), Mies vailla menneisyyttä (2002), Laitakaupungin valot (2006) ja Le Havre (2011).

Aki Kaurismäki Sodankylän elokuvajuhlilla 2015. Jussi Nahkuri / Yle

Parhaiten Cannesin elokuvajuhlilla on menestynyt Mies vailla menneisyyttä, joka palkittiin festivaalin toisiksi tärkeimmällä, Grand Prix –palkinnolla. Kati Outinen sai lisäksi roolistaan parhaan naisnäyttelijän palkinnon.

Vuonna 2016 Kaurismäki sai Cannesissa elämäntyöstään Kultainen vaunu -palkinnon.

Palkinnon pokannut Kaurismäki twistasi Cannesissa

Ennen Kaurismäen ehdokkuusputkea suomalaiselokuva oli päässyt edellisen kerran kilpasarjaan vuonna 1980. Kyseessä oli Pirjo Honkasalon ja Pekka Lehdon ohjaama Tulipää.

Viimeisin suomalaismenestys festivaaleilla on ollut Teppo Airaksisen ohjaama lyhytelokuva Katto (2016), joka palkittiin lyhytelokuvien Un certain regard -sarjan ykkössijalla.

Cannesin elokuvafestivaali järjestetään 6.-17.7 2021.

Korjattu klo 13:23: Poistettu akateemikkoarvonimi Kaurismäeltä, sillä tämä luopui arvonimestä vuonna 2019.

