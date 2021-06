Virossa parlamentti kielsi turkistarhauksen – turkiselinkeino hiipunut nopeasti viime vuosina

Tarhaus loppuu siirtymäajan jälkeen vuoden 2026 alusta. Virossa turkistarhaus on pienimuotoista verrattuna Suomeen.

Viron parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää turkistarhauksen vuodesta 2026 lukien. Laki hyväksyttiin äänin 49-24.

Turkistarhauksen kieltäminen on ollut esillä parlamentissa vuodesta 2009 ja siitä on tätä ennen äänestetty kahdesti, vuonna 2017 ja toissa vuonna.

Viron ympäristöministeri Tõnis Mölder kertoi huhtikuussa kannattavansa turkistarhauksen kieltämistä.

Loomus-eläinsuojelujärjestön mukaan kyseessä on historiallinen päätös.

– Olemme tehneet vuosia töitä saavuttaaksemme tämän. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Virosta tuli ensimmäinen Baltian maa joka kieltää tarhauksen. Näytämme tällä päätöksellä esimerkkiä niin naapurimaille kuin koko muulle maailmalle. Yhdenkään eläimen ei pidä joutua kärsimään ihmisten turhamaisuuden vuoksi, sanoi järjestön viestinnästä vastaava Annaliisa Post.

Turkistarhaus hiipunut viime vuosina

VIron päätös on pitkälti symbolinen. Turkistarhaus on vähentynyt nopeasti VIrossa viime vuosina. Viron yleisradioyhtiö kertoi lokakuussa 2020 (siirryt toiseen palveluun), että virolaisissa turkistarhoissa oli jäljellä vain noin 2 000 eläintä ja useimmat turkistarhat olivat lopettamassa toimintansa. Suomessa turkiseläimiä kasvatettiin vuonna 2019 yhteensä 3,1 miljoonaa yksilöä Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaisen eläinsuojelujärjestön Animalian mukaan turkistarhaus on kielletty jo Hollannissa, Britanniassa, Itävallassa, Norjassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Serbiassa, Slovakiassa, Tshekissä, Makedoniassa, Kroatiassa, Sloveniassa, Ranskassa, Unkarissa sekä Bosnia-Hertsegovinassa.

Kettutarhaus on kielletty Tanskassa. Ruotsissa kettutarhaus on loppunut lakitiukennusten vuoksi. Saksassa ja Sveitsissä tiukemmat eläinten hyvinvointivaatimukset ovat lopettaneet tarhauksen.