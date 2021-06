Pyysimme nuorisotyöntekijöitä pitämään viikon ajan päiväkirjaa työstään – uupumus näkyy nuorissa kesän kynnyksellä

Kuopion Ohjaamossa hoidettiin viikon aikana yhteensä 37 nuoren asioita. Ohjaamo on niin sanottu yhden luukun palvelupiste nuorille.

Ohjaamo on nimensä mukaisesti ohjaamo, josta nuoret saavat neuvoja, mitä kautta he pääsevät elämässä eteenpäin.

Tälle ajalle tyypillistä on, että moni tarvitsee ensin sairauslomaa jaksaakseen laittaa asiansa kuntoon.

Nuoret tulevat Ohjaamoon pitkälti eri yhteistyökumppaneiden kautta, mutta joskus myös kaverin vinkistä tai huoltajan saattamana. Niitä on ympäri Suomen 70 eri paikkakunnalla.

Kuopion Ohjaamon nuorisotyöntekijät Sanni Reinikainen ja Tommi Salmela pitivät Ylen pyynnöstä päiväkirjaa viikon ajan toukokuun lopussa.

Maanantai: Syviä mietteitä ja huoli nuoresta, joka ei tullut paikalle

Tommi: Aamulla mielessä pyörivät nuorten haasteet koronan aikana. Kuinka moni asia jää kuitenkin piiloon, koska osa nuorista on niin arkoja tai masentuneita, että he ovat uupuneita tai eivät jaksa enää kiinnostua mistään.

Sanni: Kerroin etänä toiselle asteelle siirtyville nuorille koulutukseen ja tukiin liittyvistä asioista. Neuvoin, miten kannattaa toimia, jos ei saakaan opiskelupaikkaa.

Tommi: Selvitin, miksi nuori ei ole saanut kuntoutustukea. Toiseen tapaamiseen nuori ei tullut paikalle ja mietimme muiden hänen asioitaan hoitavien henkilöiden kanssa, miten saisimme häneen paremmin yhteyttä.

Tiistai: Viikon kiireisin päivä Ohjaamon tiskillä

Tommi: Kiireinen aamupäivä Ohjaamon tiskillä. Asiakkaita tuli solkenaan ja välillä tuntui, että tarvitsisi neljä kättä. Sähköposti ja puhelimet lauloivat. Selvisin kuitenkin kiireestä hoitamalla asiakkaan yksi kerrallaan rauhassa.

Ohjaamon tiskillä on esillä eniten työmarkkinatuki tai muut nuorten työttömyyteen liittyvät asiat. Marianne Mattila / Yle

Sanni: Ohjaamon kautta nuorten on mahdollista päästä mukaan palveluun, jossa he saavat tukea viisi tuntia viikossa yhteensä kolmen kuukauden ajan.

Kävin kolmen mukana olleen nuoren tilanteet läpi loppupalaverissa. Yksi heistä koki tuen hyödylliseksi ja haluaa jatkaa mukana, toinen pärjää jo käymällä tarvittaessa Ohjaamossa ja kolmannen kohdalla tuki ei osunut oikeaan aikaan, vaan ensin hoidetaan kuntoon hänen muut ongelmansa.

Tommi: Palaveri nuoren kanssa, jonka kanssa sovitaan, miten hän pääsee mukaan kolmen kuukauden mittaiseen tukiohjelmaan. Hänellä on päivärytmi on sekaisin ja hän on hyvin väsynyt. Odottaa silti jännityksellä pääsyä mukaan ja kokee, että tuki tulee tarpeen. Myöhemmin samasta tuesta sovitaan toisen nuoren kanssa.

Keskiviikko: Nuorella on aina jokin syy tulla Ohjaamoon

Tommi: Ensimmäisenä palaveri, jossa käydään läpi nuoren kesää ja mahdollista opiskelupaikkaa. Sen jälkeen Nuorten tiimi, jonka asiat liittyivät työllistämisen kuntakokeiluun. Soitin vielä läpi muutamia nuoria ja kyselin kuulumisia.

Sanni: Koulutuksessa, joka pisti miettimään millainen on hyvä kohtaaminen. Jäin myös pohtimaan, kuinka saa kartoitettua nuoren tilannetta laajemmin ohittamatta hänen alkuperäistä asiaansa.

Myös oppilaitokset varmistavat, että Ohjaamossa ollaan ajan tasalla, ketkä nuorista tarvitsevat tukea kesän aikana. Marianne Mattila / Yle

Tommi: Iltapäivällä asiakastapaamisia. Sanon aina kaikille, että emme ole virkahenkilöitä, joten meille voi kertoa luottamuksellisesti asioitaan. Ja aina voi ottaa vaikka kaverin mukaan.

Torstai: Kaksi kolmesta nuoresta oli saanut apua

Sanni: Kolme sovittua tapaamista Ohjaamossa. Ensin aiheena oli nuoren jaksaminen ja hänelle sairausloman hakeminen. Mietimme, mitä hän tekee sen jälkeen.

Toiselle nuorelle otimme vastaan opiskelupaikan ja puhuimme, miten hän saa apua, jos hän ei jaksakaan opiskella täysipainoisesti. Kolmannelle nuorelle haimme avuksi sosiaalityöntekijän, joka auttaa häntä saamaan tarvittavaa viranomaistukea.

Tommi: Palaveri- ja suunnittelupäivä.

Perjantai: Ohjaamon tiskillä jo hiljaista

Sanni: Tapaaminen nuoren kanssa, joka on jättänyt toisen asteen opinnot kesken jaksamisen takia. Toisen nuoren kanssa sovimme, että hän aloittaa yksilöllisen tuen piirissä. Yhteydenottoja eri oppilaitoksien opinto-ohjaajiin. Heidän kanssaan tehdään tiiviisti yhteistyötä.

Tommi Salmela tapaa kysyä aina ensimmäisenä kaikilta "Miten menee?" Sen jälkeen hän odottaa, että nuori on valmis puhumaan asioistaan. Marianne Mattila / Yle

Tommi: Suunnittelupäivä. Ohjaamo tuottaa eri ammattikuntien haastatteluja. Niitä julkaistaan videona ja podcastina.

NuorisotyöntekijätSanni Reinikainen ja Tommi Salmela työskentelivät päiväkirjaviikolla vuoroin Ohjaamossa ja etänä.

Kuopion Ohjaamo sijaitsee aivan kaupungin keskustassa Navigaattorin yhteydessä. Se aloitti toimintansa elokuussa 2020.

