Päättäjäisviikonloppu alkaa: Osa saa livevieraita juhliinsa, osa vain todistuksen postilaatikkoon – riskialueilla viranomaiset pyytävät jättämään kesän aloitusbileet väliin

Vaikka koronaepidemia on monella alueella selvästi kuluneella viikolla Suomessa parantunut, terveysviranomaisilla on selkeä toive koulujen päättäjäisviikonlopulle: Jaksakaa vielä tsempata ja välttäkää massajuhlintaa. Vielä ei ole varaa unohtaa koronakuria, vaikka kokoontumisrajoituksia on ympäri maan höllennetty.

Epidemiatilanteissa on suuria eroja. Maan etelä- ja lounaisoissa sekä Keski-Pohjanmaalla tapausten ilmaantuvuuson edelleen muuta maata suurempi.

– Jos nautitaan virvokkeita, juokaa omasta pullosta tai kesän kunniaksi lasista. Korona leviää myös sylkikontaktilla ihmisestä toiseen, muistuttaa Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä toivoo, että koulunsa päättäjät välttäisivät myös halailua ja juhlisivat vain muutaman ystävän kanssa ulkona.

Järki päässä ja huolellisuutta

Kanta-Hämen sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen hyvinvointkuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ovat edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Sama tilanne on myös HUS:in halueella ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen toivoo juhlijoilta vastuullisuutta, jotta suunta pysyisi samana.

– Jos nyt jonkinlainen järki pysyy päässä ja valtavia kokoontumisia ei järjestetä, niin kyllä me varmaan menemme samaan suuntaan kuin muu Suomi. Mutta se vaatii nuorilta huolellisuutta, toteaa Leskinen.

Molemmilla alueilla vallalla olevien Intian ja Britannian virusmuunnosten on todettu tarttuvan myös nuorten kautta.

Kanta-Hämeessä koululaisia oli toukokuun aikana laajoissa karanteeneissa Janakkalassa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella toisen asteen oppilaat ja yläkoululaiset ovat karanteenissa koulun päättymiseen asti.

Poliisi voi puuttua massakokoontumisiin

Poliisilla on poliisilain mukaan mahdollisuus poistaa ihmisiä paikalta, jos päättäjäisviikonloppu kerää esimerkiksi puistoihin ihmisiä massoittain. Mutta vain, jos kokoontuminen aiheuttaa häiriötä tai on turvallisuusuhka.

– Poliisilla ei ole toimivaltaa lähteä hajottamaan spontaania kokoontumista kokoontumisrajoitusten perusteella. Siinä arvoidaan henkilöiden käytöstä pikemmin kuin koronatartuntoja, ja kynnys tällaiseen [alueen tyhjentämiseen] on korkea, toteaa komisario Matti Tiainen Pohjanmaan poliisista.

Hän toivoo, että nuoret pitäisivät huolen itsestään ja toisistaan.

– Huoltajien on myös hyvä pitää oma puhelimensa auki sekä oman lapsen että viranomaisen mahdollisia yhteydenottoja varten.

Ylikomisario Outi Pennanen Hämeen poliisista kertoo, että aiemmat tilanteet, joissa poliisi on puuttunut kokoontumisiin, ovat sujuneet hyvin.

– Poliisipartio harkitsee tapauskohtaisesti tilannetta ja miten siihen puututaan. Pääsääntöisesti puutumme neuvoin ja kehotuksin, Pennanen toteaa.

Poliisi valvoo ympäri Suomen tehostetusti nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöä ja varautuu yhteen vuoden vilkkaimmista viikonlopuista. Erityisesti lauantaista odotetaan kiireistä iltaa ja yötä.

Ei kevätjuhlaa edes ekaluokkalaisille

Kokoontumisrajoituksia on 2.6. alkaen höllennetty myös Keski-Pohjanmaalla, joka ampaisi toukokuussa vappubrunssilta lähteneellä koronaketjulla maan synkimmäksi tautialueeksi. Nyt maakunnassa saa sisätiloissa kokoontua kymmenen ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 ihmistä.

– Tähtäimessä on saada koronaepidemia talttumaan jo ennen juhannusta. Siihen tarvitaan edelleen turvaetäisyyksiä, hygieniaohjeita ja kokoontumissuositusten noudattamista muistuttaa Keski-Pohjanmaalta Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Kevään koronaketjujen synkät kaupungit, Kokkola ja Kannus, eivät halua ottaa riskiä, vaikka kuluneen viikon tartuntamäärät ovat pysytelleet viime päivinä 0-1 tapauksessa.

Jos kouluilla on päättäjäisiä, ne toteutetaan pienellä porukalla virtuaalisesti.

18-vuotias Roope Suonperä valmistuu tänään 4.6. lvi-asentajaksi. Kipinä alalle ja koulutukseen syttyi kesätöissä. Raila Paavola / Yle

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan ammattiopiston valmistujia juhlitaan perjantaina virtuaalisesti iltapäivällä. Yksi opintonsa päättävä on tuore lvi-asentaja, 18-vuotias Roope Suonperä.

Luokkatovereilla on vielä vuosi edessä opintoja, mutta Suonperä valmistuu jo nyt, koska on suorittanut valtaosan opinnoistaan oppisopimuksella.

– Koulussa olin vain korona-ajan alkamiseen asti, sitten töissä oppimassa. Tykkään, kun saa itse tehdä, siinä oppii paljon nopeammin.

Kipinä alan koulutukseen lähtemiseen syttyi, kun Suonperä pääsi kesätöihin lvi-firmaan.

– Uusi työsoppari LV-Klemolassa on voimassa kolme kuukautta, sitten katsotaan miten hommat jatkuvat. Tammikuussa on lähtö armeijaan. Olisi hyvä, jos pääsisi takaisin tänne töihin sen jälkeen, tuore asentaja toivoo.

Ammattiin valmistuva Roope Suonperä löysi oman alansa ja itselleen sopivan oppimisympäristön

Lakituksia siirretään elokuulle

Kannuksessa kevätjuhlia ei järjestetä ollenkaan. 1.-3. luokan oppilaat voivat hakea todistuksensa päätöspäivänä koululta, koska heillä on oikeus lähiopetukseen. Todistukset postitetaan myös ylioppilaille, joita juhlitaan lakituksella vasta 28. elokuuta.

Muut näkevät koulumenestyksensä Wilmasta.

Myös Kokkolan suomenkielisessä lukiossa lakitus siirtyy elokuulle, mutta todistukset jaetaan koululla lauantaina 6.5.

– Ylioppilaat hakevat porrastetusti kuuden hengen ryhmissä todistuksensa. Kello 13 striimataan juhla, jossa kuullaan myös rehtorin, tuoreen ylioppilaan ja riemuylioppilaan eli 50 vuotta sitten valkolakkinsa saaneen juhlapuheet, kertoo rehtori Markku Anttila.

Etäkoulussa loppukevään olleet yläkoululaiset ja toisen asteen oppilaitoksien oppilaat näkevät todistusnumeronsa Wilmasta.

Koronakeväänä 2020 Ilmajoen lukio juhli drive in-lakituksella ylioppilaitaan. Jokaisella lakitettavalla sai olla autossaan muutama vieras. Kati Ala-Renko / Yle

Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit ovat epidemian perustasolla, eikä aluehallintovirasto tee niille enää päätöstä kokoontumisrajoituksista. Silti myös Vaasan lyseon lukiossa pelataan varman päälle, ja ylioppilasjuhlat järjestetään ilman yleisöä jäähallissa. Tilaisuus striimataan.

Rehtori Jaakko Perttu laskeskelee, että jos yleisön tulo sallittaisiin, 240 ylioppilasta läheisineen tarkoittaisii helposti paria tuhatta ihmistä.

– Jäähalli on rakennettu studioksi ja somistettu. Todistusten jako kuvataan niin, että jokaiselle annetaan oma hetki huomion keskipisteessä, ja sitten lakitetaan.

Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen lukion ylioppilaiden juhlaan Areenaan pääsee paikan päälle jokaiselle kaksi vierasta.

Keväällä 2020 otsikoihin drive-in -lakituksella päässyt Ilmajoen lukio juhlii taas perinteisemmin.

Ylioppilaiden juhlaan Ilmajokihallin sallitaan jokaiselle kolme vierasta mukaan. Molempien pohjalaislukioiden juhlat myös striimataan.

– Joidenkin alakoulujen kevätjuhliin taitaa tulla myös vanhemmat, mutta suurin osa peruskouluista pitää päättäjäiset niin, että paikalla on vain opettajat ja oppilaat, kertoo Seinäjoen sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula.

Drive-in -lakituksen perinteitä jatketaan kuitenkin ainakin Meri-Lapissa Simon kunnassa, koska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.

