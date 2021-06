Pääministeri Marin: Maakuntavero pitää säätää osana sote-uudistusta – hallituskumppani keskusta suhtautuu veroon penseästi

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on sopinut, että maakuntavero säädetään sote-uudistuksen yhteydessä.

– Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että maakuntaverotus tulee osana sote-uudistuksen kokonaisuutta. Tästä on viiden puolueen yhteinen linja ja luotan, että tätä linjaa edistetään ministeriöissä, Marin sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen tapaamisessa.

Marinin mukaan on kuitenkin tärkeää, että sote-uudistuksen ensimmäinen osa viedään eduskunnasta läpi ennen istuntotauon alkamista heinäkuussa. Marinin mukaan hallitus tekisi päätöksen maakuntaverosta myöhemmin.

Sote-uudistuksen ensimmäisessä osassa hallitus perustaa uudet maakunnat, joille sälytetään kuntien tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Varsinkin keskusta on ottanut viime aikoina etäisyyttä maakuntaveroon. Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko on varoittanut, että sote-uudistuksessa ei pidä yrittää tehdä kerralla liikaa.

Saarikon mukaan yksi syy sote-uudistuksen kaatumiseen viime kaudella oli se, että perustettaville maakunnille pyrittiin sälyttämään liikaa tehtäviä.

Keskusta on perustellut näkemystään myös sillä, että ihmisten verorasitus ei saisi kasvaa liikaa köyhimmissä osissa Suomea. Parlamentaarisen komiteamietinnön mukaan (siirryt toiseen palveluun) riski verotuksen kiristymiseen on olemassa harvaan asutuilla alueilla.

Keskustan toinen peruste on se, että sote-uudistuksessa maakunnille siirtyy nyt vain vähän tehtäviä.

Marin sanoi tilaisuudessa, että SDP kannattaa maakuntaveroa, koska silloin valta ja vastuu palveluiden tuottamisesta ja rahoituksesta ovat samalla toimijalla.

Hallituksessa eri näkemyksiä maakuntaverosta

Hallituksen sisältä kuuluu erilaisia näkemyksiä sote-uudistuksesta ja maakuntaverosta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheejohtaja Paavo Arhinmäki sanoi Helsingin Sanomille torstaina (siirryt toiseen palveluun), että maakuntaveron päättämisestä tällä hallituskaudella pitää linjata hallituksessa, ennen kuin sote-esitys hyväksytään eduskunnassa heinäkuussa.

Vasemmistoliitto perustelee näkemystä sillä, että näin maakunnat voivat päättää itse, kuinka laadukkaita palveluita ne tuottavat.

– Ennen kuin sote hyväksytään eduskunnassa, maakuntaverosta pitää päättää hallituksessa, jotta siitä ei ole mitään mahdollisuutta livetä, Arhinmäki sanoi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ihmettelee vasemmistoliiton ulostuloja, eikä hän sulje kuntavaalien vaikutusta pois hallituskumppaninsa ulostuloissa.

– Olemme sitoutuneet siihen, että maakuntaveroon on tehty tällä vaalikaudella ensimmäinen perustavaa laatua oleva selvitys. Selvitystä tehneen komitean lopputulema osoitti, että se olisi iso uudistus. Varsinkin se on iso siksi, että samassa yhteydessä hallitus on sopinut, että maakuntavero ei voi olla verotusta kiristävä uusi verotuksen taso, Saarikko totesi Politiikan toimittajien tilaisuudessa.

Saarikko viittasi puheillaan hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että "verorakenteen muutokset eivät saa voimaanastuessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä."

Saarikko:

Juttua päivitetään.