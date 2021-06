Kesäloma alkaa rauhallisessa koronatilanteessa, ja ylilääkärin mukaan siitä kannattaa ottaa ilo irti: "Nyt kesäaikana pitäisi uskaltaa taas elää"

Lukiolainen Sandro Soro (vas.) sanoo, että kokeiden jälkeen tuli heti stressitön olo. Sofia Viinanen (kesk.) kertoo, että suuri osa vuodesta on käyty etäkouluna, joka on ollut myös rankkaa. On vaikea hahmottaa koulun ja vapaa-ajan rajaa, kun kaikki tapahtuu samassa huoneessa, sanoo Soro. Nyt Soro aikoo unohtaa herätyskellon ja keskittyä hyvään seuraan. Niko Paatero (oik.) sanoo, että jos mökille pääsisi, se kelpaisi.

Viime vuoteen verrattuna kesän tautitilanne on Suomessa hyvin samankaltainen, sanoo ylilääkäri Tuija Leino. Koululaiset toivovat stressitöntä kesälomaa ja aikaa tavata kavereita ja isovanhempia.

Tautitapausmäärät ovat tulleet alaspäin lähes koko maassa ja rokotukset edistyvät. Kesälomiin lähdetään varsin hyvästä tilanteesta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino.

Myös viime vuonna tähän aikaan tautitapaukset laskivat, Leino vertaa. Tilanne on hyvin samankaltainen kuin viime vuonna, mutta virusmuunnokset mutkistavat tilannetta. Toisaalta rokotusten takia tilanne on viime vuotta toiveikkaampi.

– Ajattelen, että pidemmällä tähtäimellä tässä on todella paljon toivoa verrattuna viime vuoteen. On käytössä rokotteet, viime vuonna tähän aikaan ei ollut, Leino sanoo.

Viime kesänä nähtiin päiviä, jolloin uusia tapauksia ei rekisteröity lainkaan. Leinon mukaan on todennäköistä, että vastaavia "nollapäiviä" ei tänä vuonna nähdä.

Matkailu ulkomaille lisää Leinon mukaan riskiä, että Suomea joudutaan taas sulkemaan lisää, jos virusta tulee rajojen yli.

– Jonkin verran tapauksia jää ja se paljon riippuu siitä, kuinka paljon matkailua tänä kesänä tapahtuu.

Kutosluokalle siirtyvä Eeva Leinonen toivoo stressitöntä kesälomaa. Tuntuu kivalta ja jännältä, ettei ole stressiä, Leinonen sanoo. Kesällä hän aikoo mennä mökille ja nähdä isovanhempia. Esa Syväkuru / Yle

Vakavien tapausten määrä laskenut

Kesälomien alkamisella ja samalla kontaktien vähentymisellä voi olla tapauksia edelleen vähentävä vaikutus, vaikka lasten merkitys taudin levittäjänä onkin ollut vähäinen.

– Varmasti on merkitystä, että ollaan esimerkiksi paljon ulkosalla, ja isot kokoontumiset työpaikoilla vähenee. Lapsilla on runsas kontaktimäärä, ja se vähäisempikin tartuttavuus tuottaa jonkin verran tapauksia. On merkitystä, että jokapäiväiset, isot kontaktimäärät vähenevät.

Leinon mukaan yksittäisiä tartuntatautitapauksia ei välttämättä kannata enää tuijottaa, sillä vakavien tapausten määrä on laskenut.

"On outoa, kun koko luokka hajoaa, mutta kiva päästä lomalle. Vuosi on ollut tylsä, yleensä kutosella tehdään paljon reissuja, mutta me ei olla päästy tekemään oikein mitään", sanoo syksyllä yläasteelle siirtyvä Alva Westerlund. Esa Syväkuru / Yle

Kesästä kannattaa nyt on ottaa ilo irti ja nauttia - varsinkin, kun ulkona voi touhuta kaikenlaista, Leino sanoo.

– Se on oikeastaan nyt tarpeen. Nyt kesäaikana pitäisi uskaltaa taas elää. Ja jos tilanne muuttuu, siitä tietysti viestitään. Kontaktimäärien rajoituksia kannattaa kuitenkin noudattaa, että pystytään pitämään paikkoja auki ja nauttimaan.

Rokotukset etenevät Suomessa myös kesällä ja THL:n tavoite, 70 prosentin rokotuskattavuus, tullee täyteen tulevina viikkoina. Kyse on kuitenkin vasta ensimmäisistä rokoteannoksista, ja se jättää potentiaalia uusille aalloille.

– Kokonaisuutena sen viruksen tarttuminen hidastuu heti, kun osa on suojassa, vaikkei täydellistä laumaimmuniteettia saavuteta. Monet ovat kesällä ja syksyllä yhden annoksen varassa ja sen yhden annoksenkin tiedetään vähentävän alttiutta saada tartunta ja tartuttaa eteenpäin.

Kokeita on ollut paljon, sanoo kutosluokalle siirtyvä Anna Tulkki. Kesällä Tulkki aikoo tanssileirille ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Esa Syväkuru / Yle

Suunnitelmat vielä auki? Koostimme vinkkejä

Onko kesän ja loman suunnittelu vielä kesken? Mitä kotimaassa voi tehdä, kannattaako ulkomailla lähteä? Koostimme uutisia viikon varrelta kesälomien suunnittelun tueksi.

Festarikesästä on saatu maistiaisia tällä viikolla, kun yleisötapahtumien rajoituksia on purettu koko maassa ja ensimmäisiä keikkoja on pystytty järjestämään. Näillä näkymin isommat festarit ovat mahdollisia myöhemmin kesällä. Lue lisää täältä.

Kotimaanmatkailuun sopiviksi kohteiksi on löytynyt tänä vuonna myös vähemmän tunnettuja kohteita. Matkailuala on lisännyt tarjontaa, jolla yritetään houkutella lomalaisia matkailuun kotimaassa. Lue lisää junareissaamisesta ja kotimaan pakettimatkoista täältä.

Ulkomaanmatkalle haluavan pitää varautua esittämään vähintään negatiivinen koronatestitodistus. Monet Euroopan maat ovat höllentäneet matkustusrajoituksia, mutta Suomen viranomaiset kehottavat edelleen välttämään turhaa matkustamista. Listasimme suosittujen kohteiden koronarajoituksia, lue lisää täältä.

Kesätöitä on tarjolla enemmän kuin viime vuonna, mutta ei aivan normaalin kesän tapaan. Osa töistä varmistuu, kun tiedetään, miten tapahtumia voi kesällä järjestää. Lue lisää kesätöistä täältä.

Rokotuksiin suositellaan hakeutumaan myös kesälomien aikana. Heinäkuun koronarokotukset ovat kuitenkin vielä kysymysmerkki. Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta täältä.

