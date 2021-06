Ryhmähenki nousi, kun naiset ja miehet sijoitettiin armeijassa samaan tupaan – "Ei vain niitä samoja kaljuja äijiä päivät pitkät"

Anne Juutista ujostutti ajatus majoittumisesta samaan tupaan miesten kanssa. Aloittaessaan varusmiespalveluksensa Karjalan prikaatissa hän ei vielä ollut suostuvainen osallistumaan yhteistupakokeiluun.

Sitten tulivat ensimmäiset maastoharjoitukset ja ennakkoluulot karisivat.

– Maastossa ei ole olemassa sellaista kuin naisteltta, vaan naiset joutuvat miesten sekaan. Kun siellä miesteltassa olin ainoana naisena, hoksasin, että ihan samanlaista porukkaa nämäkin on.

Juutinen viihtyi miespuolisten varusmiesten kanssa yhtä hyvin kuin tuvassa naisporukan seurassa.

Johtajakoulutukseen hakeuduttuaan hän halusi majoittua yhteistupaan. Päätöstä ei kersantti Juutisen mukaan ole tarvinnut katua.

Alikersantti Juuso Nihtilä suostui yhteismajoittumiseen heti palvelukseen astuttuaan. Hän halusi tutustua varusmiespalvelusaikanaan mahdollisimman moneen ihmiseen sukupuolesta riippumatta.

– Mielestäni armeijassa kaikki ovat samalla lähtöviivalla. Majoituksessa tai missään muussakaan ei ole tarvetta erotteluun, Nihtilä näkee.

Yhteistuvissa miehet ja naiset majoittuvat yhdessä, mutta esimerkiksi suihkutilat ovat erilliset.

Alikersantti Juuso Nihtilä ja kersantti Anne Juutinen suorittavat varusmiespalvelustaan Karjalan prikaatissa. Kasper Heimolehto/Yle

Lisää yhteisöllisyyttä, parempaa tiedonkulkua

Puolustusvoimat aloitti yhteistupakokeilun viime vuonna. Sen on toivottu lisäävän naisten viihtyvyyttä armeijassa. Varusmiesten loppukyselyiden perusteella naiset kokevat usein joukkoon kuulumattomuutta majoittuessaan keskenään.

– Naiset eivät tunne olevansa osa joukkoa, vaan väliin syntyy helposti railo. Koulutuksessa ja muussa palveluksessa pitäisi toimia yhteen, joten on hankala tilanne, jos naiset ja miehet asuvat erillään toisistaan, sanoo sotilassosiologian professori Teemu Tallberg Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Naiset kokevat myös, ettei tieto kulkeudu heidän tupaansa yhtä hyvin kuin miehille.

– Monista asioista ilmoitetaan käytävällä. Jos naisten tupa on eri kerroksessa tai erillisessä rakennuksessa, niin tieto ei välttämättä kulje. Se ei koske pelkästään virallista tietoa, vaan myös epävirallisempia viestejä, Tallberg alleviivaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilassosiologian professori Teemu Tallberg sanoo yhteistupakokeilun tulosten olevan positiivisia. Puolustusvoimat

Yksi syy on ollut tilankäytöllinen. Vähäinen määrä naisia saattaa majoittua erilleen suuriin tiloihin, kun samaan aikaan on vaikeuksia saada miehet mahtumaan omiin tupiinsa.

Yhteistupakokeilu alkoi viime vuoden toukokuussa Reserviupseerikoulusta ja laajeni myöhemmin muun muassa Kainuun ja Karjalan prikaateihin. Tällä hetkellä yhteismajoitusta kokeillaan kuudessa joukko-osastossa.

Naisia tarvitaan palvelukseen yhä enemmän

Yhä harvempi mies suorittaa varusmiespalveluksen. Joka kolmas jättää armeijan käymättä. Heidän määränsä on ollut kasvussa.

Sen sijaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna 1 675 naista, mikä on ennätysmäärä. Varusmiespalveluksen suorittaa yhteensä yli 20 000 nuorta aikuista vuosittain.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voivat hakea 18–29-vuotiaat.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko sanoo olevansa hyvin tyytyväinen siihen, että armeija on saanut naisten keskuudessa suosiota.

Naisten viihtymiseen onkin syytä panostaa. Hulkon mukaan tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa palvelukseen saataisiin vuosittain pari tuhatta vapaaehtoista naista korvaamaan miesten vähentynyttä armeijaintoa.

– Voisin olla siihen äärettömän tyytyväinen. Naiset tuovat merkittävää lisää suorituskykyyn varusmiesten ja asevelvollisten joukkoon, Hulkko lausuu.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko on erittäin tyytyväinen siihen, että armeijan suosio on naisten keskuudessa noussut. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Hulkon mukaan armeijaan hakeutuvat naiset ovat erityisen motivoituneita, sillä he ovat halunneet palvelukseen nimenomaan vapaaehtoisesti.

– He tuovat sitä motivaatiota myös miesten joukkoon, vaikka toki miehetkin ovat motivoituneita. Siinä syntyy terve kilpailutilanne. Prosentuaalisesti naisia koulutetaan myös enemmän johtotehtäviin kuin miehiä.

Suurimmalla osalla hyviä kokemuksia

Yhteistupakokeilua pohdittiin puolustusvoimissa vuosia ennen kuin se otettiin käyttöön. Ajatus miesten ja naisten sijoittamisesta samaan tupaan herätti varsin paljon julkista keskustelua.

– Ennakkoluuloja ja pelkoja oli sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että varusmiehillä, sanoo sotilassosiologian professori Teemu Tallberg Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Hän on ollut tutkimassa Kainuun ja Karjalan prikaatien yhteistupakokeilun tuloksia (siirryt toiseen palveluun) viime vuodelta. Tallbergin mukaan todellisuus osoittautui toisenlaiseksi kuin ennakkoepäilyissä maalailtiin.

Yhteiselo samassa tuvassa on ollut lähes järjestäen sopuisaa. Noin 80 prosenttia yhteistupakokeiluun osallistuneista varusmiehistä kertoo kokemuksen olleen myönteinen. Naisten kokemukset ovat keskimäärin hieman miesten arvioita myönteisempiä.

– Kyselytulosten perusteella näyttää siltä, että varusmiehet ovat kokeneet yhteismajoittumisen vieneen palvelusarkea oikeaan suuntaan. Yhteistuvissa majoittuneiden kokemukset omasta ryhmästään olivat yleensä positiivisempia kuin muilla, Tallberg kertoo.

Hyvin harva varusmies on hakeutunut pois yhteismajoituksesta kesken kaiken.

– Jokaisessa tuvassa tulee olla vähintään kaksi saman sukupuolen edustajaa. Kun naisia on palveluksessa paljon vähemmän kuin miehiä, yhteistupia ei ole ollut siinä määrin mihin varusmiehet olisivat olleet valmiita.

Naiset osaksi porukkaa

Varusmiesten kokemusten perusteella kokeilu on vastannut tarkoitustaan. He pitävät yhteismajoituksen hyvinä puolina nimenomaan parempaa ryhmä- ja yhteishenkeä sekä sujuvampaa tiedonkulkua.

– Naisetkin pääsevät osaksi porukkaa, eivätkä jää erilliseksi ryhmäksi. Kaikki ovat samaa tiimiä ja tekevät samaa hommaa. Varusmiespalveluksessa sillä ei ole mitään merkitystä, onko nainen vai mies, Anne Juutinen sanoo.

Huonoja puolia hän ei ole yhteismajoituksessa kokenut. Ryhmästä on tullut tiiviimpi ja yhteishenki yksikön keskuudessa on parantunut.

– Se, että naisilla on vielä erilliset suihkut ja vessat, on ihan hyvä asia. Järjestelyt toimivat hyvin. Vaatteiden vaihdossa ei ole ollut ongelmia, ilman sermejä on pärjätty hyvin.

Juuso Nihtilän mielestä tupaelämä on ollut hauskaa.

– Se on hyvä, että porukassa on värikkyyttä. Ei vain niitä samoja kaljuja äijiä päivät pitkät.

Nihtilä kokee naisten tuovan moniin käytännön asioihin erilaisia näkökulmia ja tapoja ajatella.

– Näin opitaan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja huomioimaan toisten vahvuudet ja heikkoudet, Nihtilä uskoo.

Juuso Nihtilän mukaan naiset ja miehet ovat armeijassa yhtä ja samaa porukkaa. Kasper Heimolehto/Yle

Yksi kolmesta kieltäytyy

Kaksi kolmesta varusmiehestä on ollut valmis yhteismajoittumiseen. Kaikki eivät.

Eritoten miesten syyt kieltäytymiseen ovat olleet sotilassosiologian professori Teemu Tallbergin mielestä jopa yllättäviä. Naisten läsnäolon koettiin rajoittavan vapaata yhteisoloa ja huumoria.

– Miesten kohdalla korostui kaipuu jonkinlaiseen perinteiseen inttikokemukseen. Rentoon miesten keskeiseen yhdessäoloon.

Kokeilusta kieltäytyneet naiset kertoivat yleisestä epätietoisuudesta armeija-arkea kohtaan. Naisten tupa nähtiin helpompana vaihtoehtona ainakin palveluksen alussa.

Anne Juutisen tavoin jotkut olivat päätyneet yhteistupaan alun kieltäytymisen jälkeen.

Sanallista kiusaamista

Kyselytulosten perusteella yhteismajoitus ei ole johtanut häirinnän ja ahdistelun lisääntymiseen. Sen sijaan kokeiluun osallistuneet naiset ovat joutuneet sanallisen kiusaamisen kohteeksi kaksinkertaisesti enemmän kuin muut.

Kiusaamista ei ole tapahtunut niinkään tupakavereiden puolelta, vaan erillistupiin majoittuneilta varusmiehiltä.

Suurin osa yhteistuvassa majoittuneista koki ryhmähengen tuvassa hyväksi. Kuvituskuva. Jyrki Lyytikkä / Yle

Juuso Nihtilä ei ole omassa tuvassaan huomannut ongelmia. Hän tietää, että joissain tuvissa on saattanut esiintyä nimittelyä tai vihjailua.

– Siihen on puututtu. Aluksi joidenkin voi olla hankalaa käsittää, mihin ovat lähteneet ja se voi vähän yllättää. Sitten saattaa tulla turhaa sanaharkkaa, Juuso Nihtilä.

Anne Juutinen ymmärtää, että jotkut naiset voivat kokea miesten jutut toisinaan kiusaamisena.

– Miehillä sellainen läpänheitto saattaa olla vähän rajumpaa. Silloin kannattaa huomioida, että kannattaako vastapuolelle ihan rajua läppää heittää.

Kokeilua halutaan laajentaa

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko on ilahtunut siitä, että yhteismajoituksesta on tullut hyviä kokemuksia.

– Yhtään seksuaalista häirintätapausta ei kokeilun aikana ole ollut. Kokemukset ovat positiivisia ja kokeilua laajennetaan jatkossa, Hulkko toteaa.

Yhteismajoituskokeilu jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. Puolustusvoimat haluaa, että ensi vuonna kokeilua laajennettaisiin kaikkiin varusmiehiä kouluttaviin joukko-osastoihin.

Puolustusministeriö päättää asiasta myöhemmin, mahdollisesti kesän aikana.

Puolustusvoimien mukaan on vielä ennenaikaista arvioida, tuleeko yhteismajoittumisesta pysyvä käytäntö.

