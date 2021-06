Sähköpotkulaudoilta naisia läpsineet nuoret paljastuivat alle 15-vuotiaiksi – esitutkinta päättyy

Helsingin poliisi päättää esitutkinnan, jossa selvitettiin välikohtauksia, joissa sähköpotkulaudoilla liikkuvat nuoret läpsivät naisia Helsingissä.

Poliisille oli tehty yli 10 erillistä rikosilmoitusta läpsimisistä. Kaikki rikosilmoitusten tekijät olivat naisia.

Tutkinnanjohtaja Jutta Antikainen kertoo, että kolmea nuorta on kuultu rikolliseen tekoon epäiltyinä. He ovat kuitenkin alle 15-vuotiaita, joten he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Tämän vuoksi esitutkinta päätetään.

– Toivottavasti he ovat ymmärtäneet, ettei tämä ollut välttämättä hirveän hyvä juttu, Antikainen toteaa.