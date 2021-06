Havainnot espanjansiruetanoista lisääntyneet Jyväskylässä – katso suora lähetys klo 9.15

Espanjansiruetana on määritelty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kaikkiruokainen laji syö painonsa verran vuorokaudessa, ja on sopeutunut hyvin Suomen ilmastoon.

Havaintoja espanjansiruetanoista on tehty Jyväskylässä muutaman vuoden ajan. Kuluneen kevään aikana havaintoja on tehty yhä enemmän ympäri kaupunkia.

Jyväskylän kaupunki pyysi toukokuussa asukkailta havaintoja espanjansiruetanoista. Kaupungin ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo kertoo, että havaintoja on tullut vuoden takaiseen verrattuna jopa yllättävän paljon.

Tuholaisetanaksikin nimetty vieraslaji on levinnyt kokonaan uusille asuinalueille, ja niillä alueilla missä etanoita on havaittu jo aiempina vuosina, yksilöiden määrä on lisääntynyt.

Espanjansiruetanat viihtyvät puutarhoissa ja viljelyksillä, ja voivat aiheuttaa suuriakin tuhoja syömällä kasvien lehtiä, kukkia ja sipuleita.

