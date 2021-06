Lohestajat kansoittavat nyt Tornionjoen, kun Teno ja naapurimaat ovat poissa pelistä – konkarit kiskoivat ison vonkaleen heti ensisoudulla

Lohenpyynti Tornionjoen alajuoksulla on alkanut vilkkaasti. Ylitornion Vuennonkosken sekä Tornion Matkakosken ja Kukkolankosken vesillä kalastajia on jo paljon, ja majoitukselle on runsaasti kysyntää koko kesäksi. Tulijoita Tornion-Muonionjoelle ja Simojoelle on tavallista enemmän, koska koronan vuoksi menoa naapurimaihin vältetään ja Tenolla puolestaan on lohenpyyntikielto.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan lohikesästä on tulossa vähintäänkin keskinkertainen, ehkä jopa hyvä. Vaikka lohennousu on vasta aluillaan, komeita saaliita on jo saatu.

Oululaiset Matti Koivu ja Seppo Köngäs ovat konkareita. Sekä Tornionjoki että Teno ovat heille tuttuja. Tänä kesänä Tenolle ei siis pääse, mutta se ei miehiä juuri harmita. Tornionjoki palkitsi miehet heti ensimmäisenä pyyntipäivänä yli 16,5 kilon vonkaleella. Miesten ilmeet olivatkin mellevät.

– Eka laskulla tuolta tutusta paikasta nousi, Koivu säteilee.

Pyyntikaverin hymy on niin ikään leveä.

– Sain sen väsyttää, Köngäs virnistää.

Paine leviää vähitellen yläjuoksuun

Tornionjoen alajuoksun majapaikat Torniosta Ylitorniolle asti täyttyivät jo alkuviikolla vannoutuneista kalastajista, jotka hankkiutuvat lohenpyyntiin vuodesta toiseen heti kun kausi alkaa. Parin viikon kuluessa, juhannukseen mennessä, lohiporukoita liikkuu yhä enemmän ylemmäs jokivartta – suurin piirtein samaan tahtiin kuin lohi nousee joessa.

Ylitorniolla, lähellä Tornion rajaa, sijaitsevan Vuennonkosken leirintäalueen mökit sekä vaunu- ja telttapaikat on lähes loppuunmyyty jo kesäkuulta. Heinä- ja elokuullekin tulijoita riittää.

Kalastusmatkailuyrittäjä Roope Lehtisen puhelin on soinut viime viikkoina tiuhaan tahtiin: moni haluaa nyt lohenpyyntiin Tornionjoelle. Antti Ullakko / Yle

Alueella kalastusmatkailuyrittäjänä toimiva Roope Lehtinen kertoo, että puhelin on soinut tiuhaan tahtiin. Kysyntää on ollut selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

– Kun Tenon lohenpyyntikiellon lisäksi ollaan tilanteessa, että Ruotsiin meneminen ei ole niin normaalia kuin tavallisesti, se tietysti vaikuttaa, Roope Lehtinen Silvery Gold Fishingistä kertoo.

Lehtisen mukaan Tenon kalastajien tulo Tornionjoelle on lisännyt esimerkiksi soutuopastuksen ja kalastuspaikkaneuvonnan kysyntää.

– Tenolla on yleisempää käyttää opasta. Nyt kun Tenon porukkaa alkaa valua tänne, niin sen kulttuurin muutoksen näkee myös täällä.

Tornionjoen alajuoksu houkuttelee heti kesäkuun alussa vannoutuneet kalastajat lohenpyyntiin joko rannalta tai veneestä. Esimerkiksi Matkakosken alapuolelta on jo noussut komeita vonkaleita. Antti Ullakko / Yle

Kolarissa ei vielä näy ryntäystä

Myös Simojoelle löytää oma porukkansa. Simojoen Lohirannassa osa kalastajamajoittujista on ydinryhmää, joka palaa samoille apajille vuodesta toiseen. Viime kesän vilkas kotimaan matkailu toi loma-aikana Simojoelle aiempaa enemmän myös perheitä, jotka halusivat kokeilla kalastamista.

Niin Tornion ja Ylitornion alueelta kuin ylempää, Pellosta, Kolarista ja Muoniosta kerrotaan, että tiedusteluja ja varauksia on tullut tavallista enemmän. Muun muassa Ylitornion taajaman lähistöllä sijaitseva Lomakeskus Karemajat on saanut varauksia viimevuotista enemmän. Koskikalastajien lisäksi uusia asiakkaita on nyt tullut veneestä kalastavista.

Janne Korhonen kokeilee kalaonneaan Vuennonkoskella. Antti Ullakko / Yle

Pellossa Kattilakosken leirintäalueella on kesäkuussa vapaata enää yksittäisinä päivinä. Majapaikat täyttyvät jokavuotisilla kävijöillä, jotka varaavat paikat jopa vuotta aiemmin.

– Soittoja on tullut Tenon kalastajilta ja isojakin porukoita olisi ollut tulossa, mutta kesäkuu on käytännöllisesti katsoen täynnä, kertoo Pauli Orre Kattilakosken leirintäalueelta.

Kattilakoskessa sijaitsee myös laskuri, josta voi seurata lohimäärien kehitystä.

Hiukan ylempänä Kolarissa tulijoiden paine ei vielä ole kasvanut merkittävästi.

– Ainakaan vielä ei voi puhua mistään ryntäyksestä, vaikka kyllä jonkin verran kyselyitä on tullut Tenon kävijöiltä ja varauksiakin on tehty, kertoo Marika Kylmämaa LappeanLohesta.

Yläjuoksun kalastuspaine kasvaa kesän edetessä ja Muoniossa Lohiviikkoa vietetään vasta heinäkuun lopussa.

Janne Korhonen tulee joka vuosi Parkanosta Tornionjoelle heti lohestuskauden alussa. Antti Ullakko / Yle

Aiemmin Tenolla kalastaneita odotetaan siis varsinkin Tornionjoelle runsaasti. Tornionjoella vuosia kalastanut parkanolainen Janne Korhonen ei kuitenkaan pelkää kalan eikä tilan loppuvan ainakaan rannalta kalastavilta.

– Kyllä tämä on niin valtava, iso, hieno ja pitkä joki, että kyllä täällä riittää aivan varmasti kalastettavaa jokaiselle. Täällä on niin paljon koskemattomia, kokemattomia ja löytämättömiä paikkoja.

Some lietsoo kalastuskuumetta

Nykyajan viidakkorumpu, sosiaalinen media, tekee tehtävänsä myös ihanteellista kalastusaikaa odottavien joukossa. Kun someen alkaa ilmestyä kuvia kahtakymmentä kiloa hipovista lohista, alkavat majoitusyrittäjien puhelimet soida.

Somea seuraavat toki – ehkä kuitenkin hiukan toisin silmin – myös jokavuotiset uskolliset kävijät, jotka parkkeeraavat Tornionjokivarteen heti kauden alussa.

Tamperelainen Miro Holm nauttii päästessään kalastamaan Tornionjoelle aina kesän alussa. Antti Ullakko / Yle

Esimerkiksi Tampereella asuva Miro Holm kertoo keväällä, ennen tuloaan väylälle, käyttävänsä somea keväällä päivittäin pysyäkseen jyvällä Tornionjoen jäänlähdöstä, tulvatilanteesta ja vedenkorkeuden muutoksista.

– Some on hyvä, siellä on aina tietoa, näkee pohjoisen tilanteen ja sen milloin kala alkaa liikkua.

Tornionjoen vapakalastuksen perussäännöt Lohen vapakalastus on sallittua 1.6.– 31.8. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntain iltaseitsemästä maanantain iltaseitsemään. Vavalla ja vieheellä kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Kiellettyä on kalastus vapavälineillä, jossa kalan tarttuminen ulkopuolelta on ilmeistä. Suun ulkopuolelta tarttunut kala on heti laskettava takaisin veteen. Heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla tapahtuvassa kalastuksessa (spinfluga) on sallittua käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka kitakoko on enintään 12 mm.

Lue myös: Tornionjoen lohikuolemien tutkimus jatkuu: havaintoja tehty kesästä 2014 lähtien, syytä ei ole saatu selville

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella perjantaihin kello 23 saakka.