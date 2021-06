Tanska aikoo lähettää turvapaikanhakijat keskuksiin maan rajojen ulkopuolelle – aiemmat samantapaiset yritykset epäonnistuneet

Kansankäräjillä hyväksytyn lain mukaan Tanskaan tulleeet turvapaikanhakijat voidaan jatkossa lähettää Euroopan unionin ulkopuolelle perustettaviin keskuksiin.

Ajatuksena on, että turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin ulkomailla ja myös Tanskaan saapuneet turvapaikanhakijat kuljetettaisiin maasta.

Mikäli turvapaikkahakemus hyväksyttäisiin hakija voisi jäädä maahan, jonne hänet on lähetetty. Vaihtoehtoisesti pakolainen voitaisiin Tanskan mielestä siirtää YK:n ylläpitämälle leirille. Kielteisen päätöksen saaneet karkotettaisiin, mutta siitäkin vastaisi Tanskan ulkomainen yhteistyökumppani.

Turvapaikanhakijoiden nollavisio

Suunnitelma on osa Tanskan pyrkimystä varmistaa, että maahan ei jatkossa tule lainkaan turvapaikanhakijoita. Tanskassa jätettiin viime vuonna 1 500 turvapaikkahakemusta. Suomessa vastava luku oli (siirryt toiseen palveluun)1 275, kun lasketaan ensimmäisen kerran turvapaikkaa hakeneita.

Käytännössä hankkeen toteuttaminen näyttää vaikealta, koska Tanska ei ole löytänyt maita, jonne se voisi perustaa vastaanottokeskuksiaan.

Jyllandsposten-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Tanskan sosiaalidemokraattinen hallitus on etsinyt kumppanimaita ainakin Afrikasta: Tunisiasta, Etiopiasta ja Ruandasta. Mitään sopimuksia ei kuitenkaan ole solmittu.

Tanskan hallituksen mukaan nykyinen siirtolais- ja turvapaikkajärjestelmä ei toimi, koska se pakottaa Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä vaarallisille salakuljetusreiteille.

Ruanda mahdollinen kumppani

Tanskan maahanmuuttajataustaisen siirtolaisministerin Mattias Tesfayen mukaan Tanska on käynyt neuvotteluja ainakin viiden maan kanssa. Altinget-verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ruanda on ainoa maa, joka julkisesti on ollut valmis harkitsemaan Tanskan suunnitelmia.

Altingetin mukaan Tanskan kehitysministeri *Flemming Møller Mortensen *on äskettäin todennut, että Tanskalla ja Ruandalla on sama arvopohja useissa kysymyksissä, kuten ympäristöasioissa ja ihmisoikeuskysymyksissä.

Syyskussa 2015 tuhannet, muun muassa Syyriasta, tulleet turvapaikanhakijat kulkivat Tanskan läpi Ruotsiin. Bax Lindhardt / EPA

Muutama vuosi sitten Euroopan unioni yritti sopia vastaanottokeskusten perustamisesta Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Pohjana olisi ollut hiukan samanlainen järjestely kuin vuonna 2016 Turkin kanssa saavutettu yhteisymmärrys (siirryt toiseen palveluun).

Turkki sitoutui ottamaan takaisin Kreikan Egeanmeren saarille saapuneet turvapaikanhakijat, jos he ovat saaneet kielteisen päätöksen. Samalla EU päätti antaa miljardiapua Turkkiin tulleiden syyrialaispakolaisten avustamiseksi ja Turkki alkoi pysäyttää EU:n alueelle pyrkiviä ihmisiä aiempaa tehokkaammin.

EU yritti, mutta epäonnistui

EU:n siirtolaishanke muistutti Tanskan suunnitelmia siinä mielessä, että yhteistyökumppaneiden alueelle olisi perustettu vastaanottokeskuksia käsittelemään turvapaikkahakemuksia. Useat kaavailuissa mainitut maat kuten Marokko (siirryt toiseen palveluun) ja nytkin Tanskan kumppanimaaksi mainittu Tunisia (siirryt toiseen palveluun)ilmoittivat saman tien, että he eivät ole kiinnostuneita asiasta, ja suunnitelmat hiipuivat.

EU:n sisäasiainkomissaari Ylva Johansson on torjunut Tanskan suunnitelmat. EU-komission reaktioissa on todettu, että Tanskan suunnitelma on ristiriidassa unionin sääntöjen kanssa. Myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (siirryt toiseen palveluun) on ilmaissut huolensa Tanskan lakiuudistuksesta, koska se saattaa vaarantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja ihmisoikeuksia.

