Ambulanssi löytyy jatkossa myös pyörän selästä – pyöräilevä ensihoito käyttöön Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajat nousevat tänä kesänä pyörän satulaan. Ensihoito saapuu pyörällä keskelle yleisötapahtumia ja festivaaleja koko Pohjois-Savon alueella, muun muassa Kuopiorockissa ja Tahkon Juhannuksessa.

Tehtävään on koulutettu yhdeksän Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajaa. He liikkuvat pareittain. Ensihoitajat uusiin tehtäviin koulutti Kuopion poliisi, jolla on kokemusta virkatehtävien hoitamisesta fillarilla.

Fillariyksikkö on varustettu normaalilla ambulanssin varustelutasolla hieman karsittuna. Varusteita löytyy haavalapuista sydäniskuriin, eli toimintavalmius on pienistä tapaturmista elvytykseen asti.

– Kykenemme vastaamaan kaikkiin mahdollisiin ensihoidon tilanteisiin ja varustelu on lähes ambulanssitasoinen. Pystymme aloittamaan aika pitkällekin viedyt ensihoidon toimenpiteet, lääkintäesimies Mikko Leppäharju kertoo.

Fillarienskan pyörä painaa noin 40 kiloa varusteluineen. Ambulanssista tuttuja sireenejä ja vilkkuvaloja ei pyörissä ole, mutta pilliä voidaan käyttää apuna tiukoissa tilanteissa, jos väkijoukkoja on pyydettävä hajaantumaan.

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta pyöräilevän ensihoidon yhdeksänhenkiseen ryhmään kuuluvat ensihoitaja Sakari Saukkoriipi ja lääkintäesimies Mikko Leppäharju. Sami Takkinen / Yle

Fillaroitu lääkintäapu sopii hyvin suuriin yleisötapahtumiin

Polkupyörän hyöty suhteessa perinteiseen ambulanssiin on ketterämpi kyky liikkua. Ruuhkaisissa yleisötapahtumissa, joissa suuret väkijoukot ovat pakkautuneet yhteen, ensihoidon apu pääsee nopeammin kohteeseensa pyörällä kuin autolla.

– Ruuhkat eivät häiritse. Pääsemme liikkumaan helposti paikasta toiseen ja ihmisten luokse, sinne missä he ovat, ensihoitaja Sakari Saukkoriipi kertoo.

Fillarit eivät odota hälytyksiä, vaan toiminta on ennaltaehkäisevää ja itseohjautuvaa. Massatapahtumissa tilannetta valvotaan paikan päällä ja puututaan niihin tapauksiin, jotka vastaan sattuvat osumaan.

Tarkoitus on viedä suurissa yleisötapahtumissa ensihoito lähemmäksi ihmisiä sekä tilanteita, joissa jotain saattaa sattua.

– Kun tavallisesti varaudumme yleisötapahtumiin lisäämällä resursseja ja yksikköjä, niin tämä on uusi keino siihen päälle, ensihoitopäällikkö Jukka Hartikainen selittää.

– Näin voimme viedä toiminnan lähemmäksi ihmisiä, arvioida tilanteita ja auttaa kansalaisia paremmin sekä jopa ennaltaehkäistä haavereita ja hätäkeskuspuheluita, hän jatkaa.

Ruuhkaisissa yleisötapahtumissa pyöräilevän ensihoidon apu pääsee nopeammin kohteeseensa kuin perinteinen ambulanssi, kertoo ensihoitaja Sakari Saukkoriipi. Sami Takkinen / Yle

Liikenteeseen lähdetään tulevana viikonloppuna

Ensimmäinen fillarienskan partio lähtee viikonloppuna seuraamaan koulujen päättäjäisjuhlintaan Kuopiossa.

– Kuopion keskustan ympäristössä pyöritään, noin kahden kilometrin alueella. Väinölänniemellä, Valkeisenlammella, Männistössä ja torilla muun muassa, lääkintäesimies Mikko Leppäharju kertoo viikonlopun suunnitelmista.

Tulevalle viikonlopulle koulujen päätösjuhlintaan fillarienskat ennakoivat tyypillisiä nuorison juhlimiseen liittyviä tehtäviä.

– Tyypillisiä tulevat olemaan myrkytykset ja pienet tapaturmat. Niitä on kesäisin viikonloppuiltoina muutenkin paljon.

Fillarienskojen varustelu on ambulanssin tasoa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajien mukana kulkee esimerkiksi defibrillaattori eli sydäniskuri elvytystä varten. Sami Takkinen / Yle

Aiempia kokeiluja Helsingissä ja Turussa

Pyöräilevää ensihoitoa kokeiltiin Suomessa ensi kertaa Helsingissä vuonna 2015. Oppia kokeiluun haettiin tuolloin Lontoosta. Vuonna 2016 myös Turussa kokeiltiin pyöräilevää ensihoitoa.

Kuopion ensihoitajat kertovat, että kollegoilta Turusta ja Helsingistä saadut kokemukset ovat olleet positiivisia.

– Toivottavasti saamme yhtä hyviä tuloksia ja voimme vielä nykyistä paremmin vastata tehtäviin, Jukka Hartikainen sanoo.

Kesähelteillä pyöräileminen 12 tunnin vuoroissa vaatii ensihoitajilta kovaa fyysistä kuntoa.

Lääkintäesimies Mikko Leppäharju ennakoi, että ensihoitajien kunto tuleekin kasvamaan tulevan kesän aikana.

– Loppukesästä ollaan varmaan melkoisia atleetteja kaikki, hän sanoo.

Ensimmäinen fillarienskan, eli pyöräilevän ensihoidon partio lähtee viikonloppuna mukaan koulujen päättäjäisjuhlintaan Kuopiossa.

