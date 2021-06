Laura Närhi, Reino Nordin ja Jarkko Ahola tähdittävät Puolustusvoimain lippujuhlan päivän konsertin – katso suora lähetys kello 11

Olli Palomäki töräyttää bassopasuunallaan tuttuja tahteja lavan oikeassa reunassa. Puhaltimia ja soittajia isolla estradilla on kymmenittäin. Laulaja Reino Nordinin ääni tuskin kuuluu Rakuunasoittokunnan puhaltamien takaa biisin huipentuessa loppua kohden.

Käynnissä on puolustusvoimain lippujuhlan päivän pääkonsertin harjoitukset. Koko lippujuhlan pääkonsertti nähdään suorana lähetyksenä tänään perjantaina Yle TV 1:ssä, Yle Areenassa ja Radio Suomessa kello 11.

Konsertissa esiintyy Rakuunasoittokunta, jonka kapellimestareina ovat musiikkimajuri Riku Huhtasalo ja Tomi Väisänen.

Nordinin ohella konsertin solisteina nähdään Laura Närhi sekä Jarkko Ahola. Konsertin juontaa TV-uutisista tuttu Jussi-Pekka Rantanen.

Konsertti on osa tänään perjantaina vietetävää Puolustusvoimain lippujuhlapäivää. Konserttisalissa, Lappeenrannan Rauhassa, ei ole vallitsevan koronatilanteen takia ole yleisöä.

Vahingossa pasuunan varteen

Lappeenrannassa toimiva Rakuunasoittokunta on yksi Puolustusvoimien sotilassoittokunnista. Se täyttää tänä vuonna 100 vuotta, minkä takia se on saanut kunnian vastata juhlakonsertin musiikista.

Yksi soittajista on Olli Palomäki, joka pienenä poikana ei osannut haaveilla soitosta isolla lavalla.

Olli Palomäki kertoo, mikä on bassopasuunan rooli konsertissa ja mikä on hänen mielibiisinsä konsertissa.

Soittajaksi kasvaminen kävi kuin vahingossa. Alakoulussa musiikin opettaja kertoi ruokalassa, että kyseisenä päivänä on musiikkiopistoon haku käynnissä.

– Opettaja sanoi, että kannattaa hakea. Minähän innostuin. Mä olin aina tykännyt kokeilla eri soittimia, kertoo lappeenrantalainen Palomäki.

Pasuuna valikoitui hieman vahingossa Palomäen instrumentiksi.

– Hain musiikkiopistoon ja pääsin. Sitten mulle laitettiin pasuuna käteen ja sille tielle jäin.

Vääpeli Olli Palomäki kertoo nauttivansa ammattisoittajan työstä Rakuunasoittokunnassa. Satu Heikkilä / Yle

Vuonna 2008 Palomäki pääsi varusmiessoittokuntaan, jossa hän innostui todenteolla pasuunasta.

– Se oli todella mahtava vuosi.

Palomäki lähti inttivuoden jälkeen jatkamaan soittotaivaltaan Mikkelin sotilassoittokuntaan, jonka lakkauttamisen jälkeen hän siirtyi Lappeenrantaan Rakuunasoittokuntaan.

Närhen "Mä elän" on pasunistin lemppari

Puolustusvoimain lippujuhla päivän pääkonserttia on harjoiteltu paljon. Konserttia edeltävänä päivänä harjoiteltiin yli 8 tuntia yhdessä. Hän näkee oman roolinsa orkesterissa bassopasuunan soittajana linkkinä tuubien ja muiden pasuunien välissä.

– Minä peesailen molempia sektioita siinä pasuunien ja tuubien välissä.

Palomäen lempparibiisit juhlapäivän setissä ovat Queenin hitti Show must go on sekä Laura Närhen laulu Mä elän.

– Laura Närhen biisiin on tehty makeita sovituksia pasuunalle. Se on mielenkiintoisin soittaa.

Livenä televisioitava konsertti ei aiheuta ylimääräisiä perhosia soittajan vatsan pohjalle.

– Ei minua jännitä. Ennen konserttia sitä vain henkisesti valmistautuu ja keskittyy, että on täysin skarppina. Konsertin jälkeen voi sitten huokaista helpotuksesta, ynnää ammattipasunisti Olli Palomäki.

