Kuusen kukinta on nyt harvinaisen runsasta ja värikästä

Kuusi kukkii itäisessä Suomessa nyt poikkeuksellisen runsaasti ja värikkäästi.

Lähes yhtä runsas punainen kukinta oli kaksi vuotta sitten, mikä on sekin harvinaista.

Luonnonvarakeskuksen Luken Suonenjoen asemalla työskentelevä erikoistutkija Katri Himanen kertoo, että kuusi on hyvin epäsäännöllinen kukkija. Etelä- ja Keski-Suomessa kuusi kukkii näin näyttävästi keskimäärin kahdesti kymmenessä vuodessa.

– On itse asiassa aika harvinaista, että näin peräjälkeen tulee kaksi hyvin runsasta kukintavuotta. Oma tuntuma on, että itäisemmässä Suomessa tämä on runsaampi kuin se kaksi vuotta sitten ollut kukinta.

Katri Himanen muistuttaa, että runsas kukinta ei välttämättä tarkoita sitä, että hyvälaatuista siementä saataisiin paljon varastoihin, tai että sitä varisisi ensi keväänä maahan. Tuhohyönteiset vaikuttavat paljon kuusen kukinnan lopputulokseen.

– Kun kaksi vuotta sitten oli viimeksi hyvä kukintavuosi, niin myös näiden tuhohyönteisten kannat on runsaita. On syytä olettaa, että tänä vuonna tuhojen osuudet ovat aika isoja. Eli oikeastaan nähdään vasta tuossa syyskesällä, että kuinka hyvin tässä lopulta käy, jos mietitään siementuotantoa tai luontaista uudistumista, Himanen kertoo.