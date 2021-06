Koronaeristyksestä pariutumisbileisiin: Teini-ikäiset kaskaat ovat kuoriutuneet 17 vuoden yksinäisyydestään Yhdysvalloissa

MARYLAND Michael Raupp poimii viisisenttisen ötökän maasta ja asettaa sen lähimmän puun rungolle.

– Autetaas tätä vähän, hän sanoo hellästi.

Raupp on Marylandin yliopiston tutkija ja todellinen hyönteisintoilija. Tämä kevät on hänelle harvinaista herkkua.

Nimellä “poikue X” tunnettu kaskassukupolvi on noussut maasta 17 vuoden tauon jälkeen.

Kolmesta eri lajista koostuva useiden miljardien hyönteisten kaskasmassa parveilee Yhdysvaltojen itäosissa. Michael Rauppin kotiosavaltio Maryland on tänä vuonna yksi kaskaiden uuden tulemisen keskikohdista.

Kaskaat ovat rauhallisia ja täysin vaarattomia. Michael Raupp käsittelee niitä tottuneesti. Ian Crawford

Seitsemäntoista vuoden turvaväli

Poikue X vieraili maan pinnalla viimeksi vuonna 2004. Toisin kuin monet luulevat, kaskaat eivät horrosta, vaan viettävät aikansa tunneleissa maan juurissa.

– Niillä on ollut hyvin koronamainen elämä, ne ovat eläneet imeskelemällä puun juuria ja pysymällä turvaetäisyydellä toisistaan. Nyt ne ovat teini-ikäisiä ja on tullut aika nauttia auringosta ja kiivetä puun latvoihin bilettämään. Luvassa on musiikkia ja romanssia, Raupp kertoo.

Kaskaat aistivat maan lämmetessä keväällä, että niiden on aika kaivautua ylöspäin. Kun maaperä lämpenee noin 18 asteeseen, ne mönkivät maan pinnalle. Sen jälkeen kaskaat kiinnittyvät lähimpään puuhun tai vaikka aitaan, luovat ihonsa ja kasvattavat siivet.

Lintujen ja pienten nisäkkäiden lisäksi innokkaimmat ihmisetkin syövät kaskaita. Michael Rauppin lempiresepti on kaskaskeksi. Ian Crawford

Parin päivän päästä kaskaat ovat valmiita pörräämään puun latvustoihin, missä urokset aloittavat vimmaisen sirityksen. Meluisimmillaan se voi kohota jopa sataan desibeliin.

Urokset yrittävät ensin löytää kovaäänisellä sirityksellä oman lajinsa naaraan ja sitten tehdä tähän vaikutuksen serenadillaan.

Jos pari löytyy, kaskaat parittelevat ja naaras munii oksistoon. Sitten ne kuolevat pois.

Uusi kaskaiden sukupolvi kuoriutuu kesäkuun loppupuolella, putoaa maahan ja kaivautuu kasvamaan maan uumeniin.

Noustuaan maanpintaan kaskaat kuoriutuvat ihostaan, kasvattavat siivet ja pörräävät puiden latvustoihin. Ian Crawford

Ovela selviytymiskikka

Kaskaiden massailmaantuminen on selviytymismekanismi. Ötököitä nousee maan pintaan kerralla niin paljon, että tarpeeksi moni selviytyy jatkamaan sukua, vaikka jokainen saalistaja söisi niitä vatsansa täyteen.

Mutta miksi juuri 17 vuotta?

Michael Rauppin mukaan siinäkin on kyse eloonjäämisestä.

– Mikään kaskaita syövä saalistaja, kuten lintu tai pieni nisäkäs, ei elä 17 vuotta. Joten kaskaat yksinkertaisesti elävät pidempään kuin niiden saalistajat, jotka eivät pysty seuraamaan niiden elinkiertoa, Raupp sanoo.

Poikue X -suvun kaskaat ilmestyvät maan pinnalle seuraavan kerran vuonna 2038. Michael Raupp kertoo odottavansa sitä jo innolla.

