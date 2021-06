Luistellen avantoon tai puhallettavalla uimalelulla jäistä jokea alavirtaan: Oli jäitä tai ei, karigasniemeläinen Kirsi Saijets ui joka päivä

Kun muut odottavat kesähelteiden lämmittämiä uimavesiä, karigasniemeläinen Kirsi Saijets on uinut jo koko talven. Uinti-innostus on johtanut nyt vuoden kestävään uimahaasteeseen.

Karigasniemen kylässä Utsjoella ei tarvitse hätkähtää ja hieraista silmiä, jos keskellä talvea sattuu näkemään jään reunalla pyöräilevän naisen tipahtavan veteen. Kyläläisille ei ole myöskään vieras näky, jos joku luistelee uimapuku päällä suoraan sulaan. Kyseessä on nimittäin karigasniemeläisen Kirsi Saijetsin uusi harrastus, jolla hän viihdyttää seuraajiaan sosiaalisessa mediassa ja samalla haastaa itseään.

Nyt, kun monet muut pohjoisessa vasta tarkenevat riisua villahousut jalasta, niin Saijets polskii Karigasniemen Pasijoella hymyssä suin. Hänellä eivät vaikuta lihakset kangistuvan eikä suonenveto iskevän, vaikka jäät ovat vasta lähteneet ja vesi on vain seitsemän asteista.

Saijets innostui uimaan kylmässä vedessä noin puolitoista vuotta sitten. Ennen hänkin mieluummin kietoutui lämpimän untuvatakin sisään, mutta nyt hänet tunnetaan kylmän veden ystävänä. Kun muut mieluummin lilluvat lämpimässä paljussa, Saijets hankki vanhan pakastearkun terassilleen ja kylpi siellä, ilmeisen onnellisen näköisenä.

Tänä keväänä hän aloitti uimahaasteen, jolla hän haastaa itsensä uimaan joka ikinen päivä, oli sää minkälainen tahansa.

– Tämä on hauskaa, saa olla ystävien kanssa ja hullutella vähän.

Kirsi Saijets voi paremmin, kun pääsee joka päivä pulahtamaan veteen. Vesa Toppari / Yle

Hullunkuriset videot todistusaineistoksi

Pasijoen rannalla kuuluu kovaääninen naurunräkätys, kun Saijets kuvaa ystävänsä Päivi Laitin kanssa vesileikkejä videolle. Tämän sekä muut uimavideot hän julkaisee sosiaalisessa mediassa ikään kuin todistusaineistona.

– Muut ovat sanoneet, että pitää kuvata, jotta he uskovat minun uineen, virnistää Saijets.

Videoilla hän usein hassuttelee esimerkiksi juuri heikoilla jäillä luistellen tai laskee talvipakkasilla liukurilla virtakohtaan, joka ei jäädy.

Videot ovat viihdyttäneet monia, mutta jotkut ovat olleet myös huolissaan Saijetsin vesileikeistä. Saijets korostaa, että hän arvioi tarkkaan, mitä uskaltaa tehdä ja ennen veteen hyppäämistä varmistaa, että pohjassa ei ole isoja kiviä.

– Minulla on myös kypärä päässä ja koetan arvioida, missä kohtaa on turvallisinta. Joskus voi kyllä virhearviointejakin sattua. Videoilla kaikki näyttää hurjemmalta kuin mitä se todellisuudessa on, kertoo Saijets.

Pasijoki oli alkuviikosta vasta noin seitsemänasteista. Vesa Toppari / Yle

Lämmin keli vie harrastuksesta parhaan terän

Tutkimuksetkin sen todistaa, että kylmä vesi tekee hyvää esimerkiksi lihaksille ja nivelille. Se voi myös parantaa jaksamista. Ainakin on varmaa, että kun pulahtaa kylmässä vedessä, niin silloin viimeistään mieli virkistyy.

Myös Saijets on huomannut harrastuksensa tuoneen paljon hyviä vaikutuksia hänen omaan terveyteensä, ja mieli kaipaakin virkistävää pulahdusta säännöllisesti.

– Nukun paremmin, lihakset voivat paremmin ja se vaikuttaa myös mielenterveyteen, kun on hauskaa, toteaa Saijets hymyillen.

Kylmässä vedessä uidessa pitää kuitenkin olla varovainen: kylmä vesi nostattaa verenpainetta ja sydän luo kovempaa, jotta lihakset saavat enemmän verta. Jos on perusterve, niin kylmässä vedessä uintia voi kuitenkin kokeilla rauhassa tutussa paikassa. Kaveri kannattaa kuitenkin ottaa mukaan varmistamaan turvallisuus.

Kylmä vesi voi saada kokeneenkin uimarin kiljaisemaan, jos ei ole tottunut hyiseen kastautumiseen. Saijetsin mielestä tähän on vain yksi ratkaisu, rohkeus mennä ja kastautua.

– Kun kesällä ui, niin kannattaa jatkaa sitä vain syksyllä ja talvella, kaikista paras niin, neuvoo Saijets.

Nyt kesän ensimmäiset helteet lämmittävät myös luonnonvesiä. Saijets onkin jo suunnittelemassa, miten pääsee pulahtamaan kylmään veteen kesähelteillä. Hän on järjestämässä itselleen kylpytynnyriksi isoa tilatankkia, jossa voi rentoutua itselleen mieluisessa vedessä, nimenomaan jäätävän kylmässä.