Korona-aika avasi silmät kauneudelle – muotoilupalkinnon saajat: "Esineiden on oltava kestäviä, mutta myös kauniita"

Helsinkiläinen, 34-vuotias Hanna Anonen on Vuoden nuori muotoilija 2021. Hänen suunnittelemansa kattokruunu on nimeltään Cocktail.

Helsinkiläinen, 34-vuotias Hanna Anonen on Vuoden nuori muotoilija 2021. Hänen suunnittelemansa kattokruunu on nimeltään Cocktail. Jorge Gonzalez / Yle

Arkiesineiden on oltava toimivia ja kestäviä, mutta myös kauniita. Näin muistuttavat arvostetun Kaj Franck -muotoilupalkinnon saaja Johanna Gullichsen ja Vuoden nuori muotoilija Hanna Anonen.

Vuoden nuoreksi muotoilijaksi valitun Hanna Anosen suunnittelemat kalusteet ja pienesineet ovat iloisen värikkäitä ja valmistettu pääasiassa puusta.

– Puu on hyvin perinteinen materiaali kalusteisiin ja sisustusesineisiin, sitä on helppo työstää. Käytän myös muitakin materiaaleja.

– On hauska tehdä kokeiluja eri materiaaleilla ja keksiä uusia ideoita.

Hanna Anosen värikkäiden rasioiden materiaali on maalattu puu.

Kaj Franck -muotoilupalkinnon saaja, Johanna Gullichsen tunnetaan luonnonmateriaaleista valmistetuista tekstiileistään.

Hänen suunnittelemansa kankaat kudotaan Suomessa.

– Kudonnasta on tullut minun erikoisalani, mutta myös neulon, nikkaroin, teen keramiikkaa ja olen minä rautaakin takonut.

Helsinkiläisessä Galleria A2:ssa on avattu palkittujen yhteisnäyttely (siirryt toiseen palveluun). Esillä on muun muassa Anosen suunnittelemia valaisimia, rasioita ja kynttilänjalkoja sekä Gullichsenin kankaita, laukkuja ja tarjottimia.

Johanna Gullichsenin kuoseissa on geometrisiä kuvioita. Jorge Gonzalez / Yle

– Olen superiloinen Kaj Franck -palkinnosta. Arvostan hänen elämäntyötään ja ajatteluaan kauniimmasta arjesta, Johanna Gullichsen sanoo. Jorge Gonzalez / Yle

Hanna Anonen (siirryt toiseen palveluun) ja Johanna Gullichsen (siirryt toiseen palveluun) ovat kumpikin huomanneet korona-aikana lisääntyneen kiinnostuksen kodin sisustamiseen.

Neljän seinän sisällä istutut kuukaudet pakottivat katsomaan kotia kuin uusin silmin. Kotiin hankittiin sisustustyynyjä, päiväpeittoja ja mieltä piristäviä pikkutavaroita.

– Ihmiset ovat istuneet kotonaan neljän seinän sisällä niin paljon, että ovat kiinnittäneet huomiota omaan elinympäristöönsä, Johanna Gullichsen sanoo.

– Koko perhe on ollut yhtä aikaa kotona. Silloin on huomattu, että nyt me tarvitsemme lisää istuimia tai isomman ruokapöydän ja onpas meillä hämärää. Täytyy ostaa uusi valaisin ja uudet verhot, Anonen kuvailee.

– Vuoden nuori muotoilija -palkinto merkitsee minulle paljon. Oli kunnia saada se, Hanna Anonen sanoo. Jorge Gonzalez / Yle

Anosen ja Gullichsenin mielestä ihmisten tulisi valita ekologisia ja pitkäikäisiä huonekaluja ja tavaroita.

Arkisten käyttöesineiden ei silti tarvitse näyttää tylsiltä.

– Esineiden on oltava kestäviä, toimivia, mutta myös kauniita, Hanna Anonen sanoo.

– Kestävä kehitys on minulla DNA:ssa. Tuotteita ei saa valmistaa orjatyönä, eikä valmistus saa pilata luontoa, tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen lisää.

Arabian asuinalueella Helsingissä seinäbetonin graafiset kuviot ovat Johanna Gullichsenin suunnittelemia. Jorge Gonzalez / Yle

Kaj Franck -palkinto on Suomen merkittävimpiä muotoilupalkintoja ja suuruudeltaan 10 000 euroa. Se jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992.

Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija -palkinto on perustettu vuonna 2000.

Palkinto on 5000 euroa, ja sen tarkoitus on kannustaa nuoria muotoilijoita.

Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely ja Vuoden nuori muotoilija 2021 -palkintonäyttely on avoinna Galleria A2:ssa Helsingissä 24.6.2021 saakka.

Lue Myös: Palkittu lasitaiteilija on yhdistänyt teoksiinsa vanhat kyläilyyn liittyvät uskomukset ja pandemiakokemukset – katso videolta lopputulos