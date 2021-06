Kanerva Jääskeläinen nukkuu ensi yön Tampereen maamerkin katolla: "Varaudun korvatulpilla" – etenkin nuoret innostuneet ulkona nukkumisesta

Kanerva Jääskeläinen on huomannut, miten ulkona nukkumisen suosio on hirmuisessa nousussa.

Kanerva Jääskeläinen menee perjantaina nukkumaan tähtitaivaan alle Pyynikin näkötornin huipulle Tampereelle. Tiettävästi hän on ensimmäinen siellä nukkuva.

Tempaus on esimerkki siitä, miten nuoret suomalaiset ovat innostuneet haasteista ja ulkona nukkumisesta. 29-vuotias Jääskeläinen on huomannut, miten ulkona nukkumisen suosio on hirmuisessa nousussa.

Pyynikin näkötorni on 26 metriä korkea torni, joka valmistui vuonna 1929 Tampereen Pyynikinharjulle. Nykyään näkötorni on tunnettu etenkin munkeistaan.

Pyynikin näkötorni on yksi Tampereen maamerkeistä. Petri Aaltonen / Yle

Jääskeläinen asuu Jyväskylässä ja kutsuu itseään seikkailumuikuksi. Hän haluaa nukkua jokaisessa Suomen kansallispuistossa ja hänellä on myös joka vuodelle oma haastesarjansa.

Pyynikin näkötorni on osa tämän vuoden Muikku ja 12 suurta seikkailua -haastetta. Näkötorni tuo rastin Nuku oudossa paikassa -kohtaan. Muita haasteita ovat esimerkiksi koskenlasku, yksinvaellus ja erikoinen saunaelämys.

– Pyrin seikkailemaan ja liikkumaan luonnossa. Haluan, että ihmiset haastavat itseään ja kokeilevat uusia asioita. Pitäisi mennä ja tehdä, uskaltaa ja repäistä, Jääskeläinen sanoo.

Korvatulpat mukana

Jääskeläinen pyysi munkkikahvilalta luvan näkötornissa yöpymiseen.

– He olivat innoissaan ja kysyivät, saadaanko mekin tulla.

Mukana Jääskeläisellä on paksu makuualusta, makuupussi ja rinkka.

– Minua ehkä vähän jännittää, etteivät hyttyset löydä ja vähän mietityttää, kuinka paljon Tampere pitää meteliä. Varaudun korvatulpilla.

Nuoret ja länsisuomalaiset ahkeria ulkona nukkujia

Varsinaista Nuku yö ulkona -kampanjaa vietetään Suomessa elokuussa. Viime vuonna Nuku yö ulkona -kampanja toteutettiin osana Suomen Luonnon päivää lauantaina 29. elokuuta.

Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan viime vuonna peräti 86 200 suomalaista aikuista nukkui yön ulkona. Haaste otettiin parhaiten vastaan Länsi-Suomessa. Suosituinta ulkona nukkuminen oli 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä.

Kanerva Jääskeläinen kannustaa suomalaisia kokeilemaan luonnossa nukkumista.

– Parhaimmat unet tulevat yleensä alkukesästä, kun linnut laulavat ja luonto heräilee, ei mene koskaan täysin pimeäksi.

Huikein kokemus oli viime vuoden alkukesällä, kun hän nukkui yksin keskellä korpea riippumatossa.

– Linnut lauloivat ja kesäyö hehkui. Minulla ei ollut katosta.

Tampereen yön sujumisesta Jääskeläinen kertoo Seikkailumuikku-tilillään Instagramissa. Hän ei vielä tiedä, minne tie vie lauantaina, mutta yksi asia on varma.

Aamupalaksi hän syö munkkikahvilan munkkeja.