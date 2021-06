Yle selvitti: Suomen tiukkoina pidetyt matkustusrajoitukset ovatkin keskikastia – näin rajan ylittäjiä valvotaan muualla

Matkailu- ja ravintola-ala on ollut nyreissään valmisteilla olevasta ulkomaalaisia matkailijoita koskevasta lakiesityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa lakiluonnos, joka edellyttäisi Suomeen tulevilta yli 12-vuotiailta ulkomaalaisilta todistusta joko kahdesta koronarokotteesta, sairastetusta taudista tai korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestistä.

Jos matkustaja saapuu Suomeen vain koronatestin kanssa, hänen pitäisi mennä toiseen testiin sakon uhalla aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

Tiukkojen vaatimusten takia matkailuala pelkää turistien kiertävän Suomen.

Käytännöt vaihtelevat kuitenkin suuresti myös muissa maissa. Vertailemme seuraavaksi muutamien suomalaisten suosikkilomakohteiden vaatimuksia Suomen nykyisiin vaatimuksiin.

Maakohtaiset ohjeet päivittyvät jatkuvasti pandemiatilanteen mukaan.

Japanissa valmistaudutaan kesäkisoihin. Olympialaiset saatetaan joutua järjestämään ilman suurta kansainvälistä katsojajoukkoa. Kisojen valvontaharjoituksia Tokiossa kesäkuun alussa. Franck Robichon / EPA

Mitä pidetään riskimaina?

Suomi

Suomi katsoo riskimaiksi tällä hetkellä suuren osan maailman maista: kaikki joissa koronataudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana.

Jos tulija on oleskellut tällaisessa maassa kahtena edeltävänä viikkona ennen Suomeen tuloa, hänet ohjataan terveystarkastukseen.

Suomi rajoittaa maahantuloa (siirryt toiseen palveluun) kaikista Schengen-alueen maista paitsi Islannista.

Schengenin ulkopuolista maista Suomeen voi saapua suoraan Australiasta, Etelä-Koreasta, Israelista, Singaporesta, Uudesta-Seelannista ja Ruandasta.

Ruotsi

Kaikki ei-välttämätön matkustus Ruotsiin on kielletty (siirryt toiseen palveluun) EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Kielto on voimassa 31. elokuuta saakka.

Se ei koske Sveitsissä, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Ruandassa, Singaporessa, Etelä-Koreassa ja Thaimaassa eikä Israelissa asuvia.

Viro

Viro pitää riskimaina (siirryt toiseen palveluun) kaikkia maita, joissa tartuntamäärät ylittävät 150 tapausta sataatuhatta asukasta kohti. Näistä maista tulevien pitäisi viettää kymmenen päivää eristyksissä.

Viro sallii rajoittamattoman matkailun EU-maista, Schengen-alueelta, Britanniasta, Andorrasta, Monacosta, San Marinosta ja Vatikaanista. Euroopan ulkopuolelta sallitut maat ovat Australia, Israel, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea, Ruanda, Thaimaa ja Singapore.

Saksa

Saksa ei rajoita matkustamista (siirryt toiseen palveluun) EU-maista eikä Liechtensteinista, Sveitsistä, Norjasta tai Islannista. Rajoittamaton maahanpääsy on mahdollista myös Australiasta, Israelista, Uudesta-Seelannista, Singaporesta, Etelä-Koreasta ja Thaimaasta.

Robert Koch -instituutti pitää listaa riskialueista (siirryt toiseen palveluun), joilla oleilleita koskevat tiukemmat säännöt. Lähtökohtana instituutin tarkastelussa ovat alueet, joissa tartuntamäärä on 50 henkilöä suhteessa 100 000 asukkaaseen seitsemän päivän aikana, mutta se ei ole ainoa kriteeri.

Britannia

Britannian säännöt vaihtelevat riippuen siitä, suuntautuuko matka Englantiin (siirryt toiseen palveluun), Pohjois-Irlantiin (siirryt toiseen palveluun), Walesiin (siirryt toiseen palveluun) tai Skotlantiin (siirryt toiseen palveluun).

Lähtömaat on jaettu (siirryt toiseen palveluun) punaisiin, kullanruskeisiin tai vihreisiin. Punaisille maille voimassa on pitkälti maahantulokielto, kullanruskeille testaus- ja karanteenimääräykset ja vihreille vain testaus. Suomi kuuluu tällä hetkellä kullanruskeisiin maihin.

Yhdysvallat

Yhdysvaltoihin on maahantulokielto Schengen-maista kuten Suomesta tuleville. Lisäksi maahan ei pääse esimerkiksi Kiinasta, Brasiliasta tai Iranista.

Maahantulokielto ei koske amerikkalaisia eikä Yhdysvalloissa vakituisesti tai tietyillä viisumeilla asuvia.

Japani

Japaniin ei voi toistaiseksi matkustaa (siirryt toiseen palveluun) mistään maasta lukuun ottamatta “erityisen poikkeuksellisia olosuhteita”.

Kaikki Japaniin matkustavat ulkomaalaiset tarvitsevat viisumin, koska viisumivapaussopimukset on keskeytetty koronaepidemian takia. Japanissa on tarkoitus pitää ensi kuussa olympialaiset.

Matkustajia Düsseldorfin lentokentällä. Saksa sallii matkustuksen EU-maista. EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Millainen testi vaaditaan?

Suomi

Jos tulijalla on jo todistus negatiivisesta koronatestistä tai parantuneesta taudista, saapumisen yhteydessä ei tarvitse tehdä uutta testiä.

Toiseen testiin pitää mennä aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. Negatiivisella tuloksella voi lyhentää omaehtoista karanteenia, joka on muuten 14 päivää..

Ruotsi

Ruotsi ei vaadi (siirryt toiseen palveluun) koronatestiä Pohjoismaiden kansalaisilta. Muiden yli 18-vuotiaiden ulkomaalaisten pitää esittää negatiivinen testitulos. Se pitää olla tehtynä korkeintaan 48 tuntia ennen tuloa Ruotsiin.

Viro

Koronatesti ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan. Negatiivisella testillä voi lyhentää vaadittua 10 päivän eristäytymistä.

Saksa

Negatiivinen koronatesti pitää olla kaikilla lentoteitse Saksaan saapuvilla ja niillä, jotka ovat oleilleet huolta aiheuttavan koronamuunnoksen alueella. Riskialueilta (siirryt toiseen palveluun) tullessa testin lisäksi käy todistus täydestä rokotesuojasta tai sairastetusta taudista.

Britannia

Britannia vaatii negatiivista tulosta koronatestistä, joka on tehty korkeintaan 72 tuntia ennen matkaa.

Tulijan pitää varata ja maksaa etukäteen testit myös matkan toiselle ja kahdeksannelle päivälle. Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mihin Britannian osaan matka suuntautuu ja millä värillä tulijan lähtömaa on merkitty.

Yhdysvallat

Yhdysvaltoihin lentäviltä edellytetään (siirryt toiseen palveluun) vähintään kolme vuorokautta vanhaa testitulosta ennen matkaa. Lennolle käy myös todistus siitä, että on parantunut COVID-19-taudista 90 päivän aikana.

Jos näitä asiakirjoja ei ole, lennolle ei pääse.

Japani

Kaikki matkustajat, myös Japanin kansalaiset, joutuvat esittämään todistuksen negatiivisesta testituloksesta. Se pitää olla otettu 72 tunnin sisällä siitä, kun lento Japaniin lähtee.

Britanniassa tavoitteena on avata yhteiskuntaa asteittain kesään mennessä. Suomalaisia koskevat tällä hetkellä maahan tullessa testaus- ja karanteenimääräykset. EPA-EFE/NEIL HALL

Millaiset karanteenivaatimukset ovat?

Suomi

Suomi vaatii omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden ajan maahantulosta. Sitä voi lyhentää toisella testillä, jonka voi voi ottaa aikaisintaan 72 tunnin kuluttua Suomeen saapumisesta.

Jos tulija kieltäytyy terveystarkastuksesta (saavuttuaan), tartuntatautilääkäri voi määrätä hänet karanteeniin.

Ruotsi

Ruotsi kehottaa kaikkia ulkomailta saapuvia käymään koronatestissä ja eristäytymään viikoksi. Suositus ei koske Ruotsin kansalaisia, täydet koronarokotukset saaneita ja ihmisiä, jotka saapuvat sallituilta alueilta (ks. edellä).

Viro

Viro edellyttää (siirryt toiseen palveluun) kymmenen päivän eristäytymistä, jos tulee maasta, jossa ilmaantuvuusluku on ollut yli 150 kahdessa viikossa.

Eristys ei koske henkilöitä, jotka ovat parantuneet COVID-19:stä alle kuusi kuukautta aiemmin tai ovat saaneet täydet koronarokotukset vuoden sisällä.

Eristystä voi lyhentää käymällä koronatestissä enintään 72 tuntia ennen Viroon saapumista tai heti saavuttuaan ja lisäksi toisessa testissä kuuden päivän päästä.

Saksa

Jos maahantulija on viettänyt aikaa riskialueella (siirryt toiseen palveluun) kymmenen päivän aikana, hänen on mentävä suoraan kotiin tai majoituspaikkaan ja eristäydyttävä kymmeneksi päiväksi. Jos on oleskellut huolestuttavan virusmuunnoksen alueella, eristysaika on 14 päivää.

Britannia

Vihreäksi luokitelluista maista tulevilta ei vaadita karanteenia. Kullanruskeiden maiden tulijoilta vaaditaan 10 päivän eristäytymistä majoituspaikassa. Tuona aikana pitää tehdä kaksi koronatestiä.

Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko kohde Englanti (siirryt toiseen palveluun), Pohjois-Irlanti (siirryt toiseen palveluun), Skotlanti (siirryt toiseen palveluun) vai Wales (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvallat

Täysin rokotettujen, terveiden ihmisten ei tarvitse olla karanteenissa. Rokottamattomien tai vain yhden rokotteen saaneiden on mentävä testiin 3-5 vuorokauden sisällä maahan saapumisesta. Myös negatiivisen testituloksen jälkeen oltava viikko omaehtoisessa karanteenissa.

Yhdysvalloissa suositukset kuitenkin vaihtelevat alueittain. Useat osavaltiot ovat asettaneet karanteenivaatimuksia toisista osavaltioista tuleville.

Japani

Kaikki Japaniin saapuvat joutuvat heti koronatestiin.

Matkustajien pitää jäädä erillisiin karanteeniyksikön johtajan osoittamiin tiloihin. Testi on tehtävä uudelleen kolmantena päivänä maahan saapumisesta.

Jos tulos on negatiivinen, karanteeni voi jatkua kotona tai ilmoitetussa majoituspaikassa. 14 karanteenipäivän laskenta alkaa saapumista seuraavasta vuorokaudesta.

