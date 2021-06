Pentagon antaa pian uuden raportin ufohavainnoista – "Jotain hyvin omituista on tapahtumassa", kertoo laivaston silminnäkijä

Järjestelmäaliupseeri Gary Voorhis polttaa savuketta ohjusristeilijä USS Princetonilla. On marraskuu 2004. Yhdysvaltain laivaston tukialusryhmä harjoittelee Kalifornian rannikon edustalla.

Tupakkatauolla Voorhisin työkaveri avautuu hänelle ongelmasta: Laivan tutkan näyttöön piirtyy jatkuvasti viivoja tunnistamattomien esineiden lentoradoista.

Miehet alkavat selvittää erilaisia virhemahdollisuuksia. Voorhis on mukana käynnistämässä tietokoneita uudelleen. Tutkajäljet ilmestyvät kuitenkin yhä uudestaan, päivien ajan.

– Me vain seurasimme niitä, koska ne eivät lentäneet meitä kohti, Voorhis kertoo Ylelle kotoaan Floridasta.

Voorhisin mukaan lentävät esineet näyttivät pysyttelevän sen verran kaukana ydinkäyttöisestä USS Nimitz -lentotukialuksesta ja muista laivoista, ettei niitä pidetty uhkana tukialusryhmälle.

Voorhis kertoo, että hän näki yhden tutkassa havaituista tunnistamattomista esineistä myös kiikareilla.

Voorhisin mukaan liikkuva piste olisi periaatteessa voinut olla mitä tahansa, mutta sitten se ampaisi suoraan ylös. Poikkeuksellinen liike jäi kaihertamaan. Hän kertoo varmistaneensa, että sama liikerata näkyi myös laivan tutkassa.

Yle haastatteli Floridassa asuvaa Gary Voorhisia videon välityksellä. Yle

Ihmiset ovat nähneet omituisia ilmiöitä taivaalla maailman sivu, mutta vieraan sivilisaation olemassaolosta tai kyläilystä ei ole tieteellistä näyttöä.

Siksi ufohavaintoja pidettiin kiusallisina myös merisotilaiden keskuudessa. Voorhisin mukaan ufohavainnoista ei tehty numeroa, sillä kukaan ei halunnut joutua naurunalaiseksi.

– Tähän liittyy stigma. Kukapa haluaisi olla ufoja jahtaava komentaja, sillä ura olisi loppunut siihen, Voorhis sanoo.

Voorhis ei ole enää laivaston palveluksessa eikä ole allekirjoittanut vaitiololupausta ufohavaintoihin liittyen. Voorhis on kertonut kokemuksistaan (siirryt toiseen palveluun) aiemminkin, ja uskoo, että nykyisin ufohavainnoille ei enää naureskella entiseen malliin.

Kevään mittaan ufohavaintojen aiheuttama häpeä on hellittänyt (siirryt toiseen palveluun), sillä Yhdysvalloissa yhä useammat poliitikot ja virkamiehet ovat alkaneet puhua julkisesti tunnistamattomista lentävistä esineistä. Vitsi on alettu ottaa vakavasti (siirryt toiseen palveluun).

Entinen edustajainhuoneen jäsen ja tiedustelujohtajana toiminut John Ratcliffe kertoi maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun), että viranomaisilla on paljon enemmän ufohavaintoja kuin mitä julkisuudessa on kerrottu. Monia niistä on hänen mukaansa "vaikea selittää" ja niitä on dokumentoitu myös satelliittien avulla.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja John Brennan puolestaan on spekuloinut (siirryt toiseen palveluun) vieraan elämänmuodon mahdollisuudesta joidenkin ufohavaintojen taustalla.

Myös entinen presidentti Barack Obama on kysyttäessä ottanut kantaa (siirryt toiseen palveluun) ufohavaintoihin.

– On totta, ja sanon tämän tosissani, että on olemassa videomateriaalia ja dokumentteja taivaalla olevista esineistä, emmekä tiedä tarkalleen, mitä ne ovat, Obama sanoi CBS-TV-yhtiön The Late Late Show with James Corden -talkshow-ohjelmassa toukokuussa.

Gary Voorhis palveli ohjusristeilijä USS Princetonilla, joka oli tukialusryhmän hermokeskus. AOP

Washingtonissa yltyvä ufokuume johtuu uudesta raportista, jossa arvioidaan Voorhisin ja laivaston muiden työntekijöiden ufohavaintoja (siirryt toiseen palveluun) 2000-luvulta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ja tiedustelujohtaja luovuttavat raportin kongressille pian, ehkä jo tänään tiistaina.

Tarkoitus on summata, mitä Yhdysvaltain viranomaiset tietävät ufoista. Raportin on ennakoitu olevan osittain julkinen ja osittain salainen. Se perustuu yli 120 tapaukseen, mutta sen ei odoteta paljastavan olennaisesti uusia tietoja ufohavaintojen aiheuttajista.

Virkamiehet ovat vuotaneet raportin tietoja etukäteen New York Timesille (siirryt toiseen palveluun), Washington Postille (siirryt toiseen palveluun) ja CNN:lle (siirryt toiseen palveluun). Näiden mukaan Yhdysvallat ei ole löytänyt todisteita siitä, että havaitut ufot olisivat toisen sivilisaation avaruusaluksia.

Toisaalta sitä mahdollisuutta ei raportin mukaan voi sulkea pois, sillä viranomaiset eivät ole osanneet selittää osaa ufohavainnoista.

Vuodettujen tietojen perusteella raportissa on yksi uusi johtopäätös: Valtaosaa ufohavainnoista ei voida selittää sillä, että kyse olisi mistään uudesta ja salaisesta amerikkalaisesta tekniikasta.

Niinpä raportissa tuodaan esiin mahdollisuus, että Kiina tai Venäjä olisivat voineet kehittää jotain Yhdysvalloille täysin tuntematonta tekniikkaa, joka saattaisi olla maalle myös turvallisuusuhka.

Viittaus Kiinaan ja Venäjään on hyvin häiritsevä, koska niiden käsissä Yhdysvaltoja etevämpi huipputekniikka olisi vakava turvallisuusriski.

Näin sanoo Nick Pope, eläkkeellä oleva Britannian puolustusministeriön virkamies, joka arvioi uforaportista vuodettuja tietoja.

– Kaikki kuvittelevat olevansa ykkösiä, erityisesti Yhdysvallat, mutta olisi ylimielistä kuvitella, ettei muilla mailla olisi kykyä teknologisiin läpimurtoihin, Pope sanoo.

Popen tehtävänä oli 1990-luvulla selvittää Britannian asevoimien havaintoja tunnistamattomista lentävistä esineistä. Hän antaa Ylelle haastattelun etänä kotoaan Arizonasta.

– Oli kyse sitten Kiinasta, Venäjästä tai jostain maapallon ulkopuolisesta, meidän on opittava tästä lisää nopeasti, koska ne ovat meidän ilmatilassamme, Pope sanoo.

Ufotutkija Nick Pope arvioi Yhdysvaltain uforaporttia.

Turvallisuuden takia myös USS Princetonin tutkahavaintojen aiheuttajaa lähdettiin aikoinaan tutkimaan lähemmin.

Tunnistustehtävä annettiin kahdelle kaksipaikkaiselle F/A-18F Super Hornet -hävittäjälle, jotka lähtivät ilmaan USS Nimitz -lentotukialukselta.

Lentäjät kertoivat (siirryt toiseen palveluun) kohdanneensa oman koneensa kokoisen vaalean esineen, joka näytti reagoivan toisen koneen liikkeisiin (siirryt toiseen palveluun), mutta liikkui paljon Hornet-koneita nopeammin.

Lentäjät ovat kuvailleet (siirryt toiseen palveluun) esinettä Tic Tac -pastillin muotoiseksi. He kertovat seuranneensa sitä viitisen minuuttia.

Seuraavan Hornetin lennolle varustukseen lisättiin kamera, joka tallensi sekä tavallista videokuvaa että lämpösäteilyä havainnollistavaa infrapunakuvaa.

Lentäjä Chad Underwoodin 14.11.2004 kuvaama niin sanottu Flir-video julkaistiin amerikkalaisella keskustelufoorumilla ensimmäisen kerran vuonna 2007 (siirryt toiseen palveluun), mutta se tuli laajemmin tunnetuksi vasta kun New York Times julkaisi sen (siirryt toiseen palveluun) kymmenen vuotta myöhemmin.

USS Nimitz -lentotukialukselta lähtenyt lentäjä Chad Underwood kuvasi 14.11.2004 ns. Flir-videon.

Vuonna 2020 Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon vahvisti, että video on aito. Pentagon julkaisi itsekin (siirryt toiseen palveluun) saman videon sekä kaksi muuta laivaston lentäjien kuvaamaa videota.

Pentagonin mukaan videolla näkyvää ilmiötä ei oltu kyetty tunnistamaan.

Gary Voorhis kertoo, että hän pääsi pian videon kuvaamisen jälkeen näkemään videosta version, joka oli pidempi ja jonka resoluutio oli julkaistua videota parempi.

– Ihmettelin, missä sen moottori on ja missä siivet, ja mikä pitää sen ilmassa, Voorhis kertoo.

Kuvassa Nimitz-luokan lentotukialus merellä. Monet laivaston ufohavainnoista liittyvät lentotoimintaan tukialuksilta käsin. Jeon Heon-Kyun / EPA

Mitä ihmettä Voorhis ja tukialusryhmän muu henkilökunta oikein näkivät tutkissaan, kameroillaan ja silmillään?

Yhdysvaltain ehkä tunnetuin ufomyyttien murtaja, Kaliforniassa asuva tiedekirjailija Mick West arvioi Ylelle, että kaikissa USS Nimitzin tapauksen havainnoissa on kyse eri ilmiöistä. Metabunk-sivustollaan (siirryt toiseen palveluun) hän on etsinyt ufohavainnoille luonnollisia selityksiä.

West uskoo, että tutkahavainnot ovat vain virheitä tutkan toiminnassa. Westin mielestä ei ole syytä olettaa, että mikään esine olisi oikeasti voinut syöksyä 25 kilometrin korkeudesta merenpinnan tasolle alle sekunnissa, vaikka tutkahavainto sellaista näyttäisi.

– Jos se olisi totta, kyse olisi maailmaa mullistavasta teknologiasta, johon kannattaisi sijoittaa miljardeja, West sanoo.

Ja koska näin ei tapahdu, Westin mielestä se on osoitus näytön ohuudesta. Havainnot eivät todellisuudessa ole niin vakuuttavia, että asevoimien kannattaisi panostaa niihin.

USS Nimitzin yhteydessä kuvatulla Flir-videolla puolestaan näkyy Westin mielestä vain kaukainen lentokone, mitä hän on havainnollistanut omalla videollaan (siirryt toiseen palveluun).

West uskoo, että lentäjien havainnot selittyvät todennäköisesti ilmapallolla ja sillä, että he tulkitsevat näköhavaintojaan väärin.

Tiedekirjailija Mick West arvioi Yhdysvaltain uforaporttia.

Skeptikoiden selitykset eivät vakuuta kaikkia, jotka ovat työskennelleet tiedustelun ja puolustussalaisuuksien parissa Washingtonissa.

Christopher Mellonin mielestä ehdotukset ilmapalloista ja lentokoneista ovat vain heittoja, joita ei hänen mukaansa ole voitu konkreettisesti yhdistää havaintoihin esimerkiksi USS Nimitzin tapauksessa.

Mellon on työskennellyt muun muassa tiedustelusta vastaavana vara-apulaispuolustusministerinä. Suomessa asema vastaa lähinnä ministerin erityisavustajaa. Mellon antaa Ylelle haastattelun puhelimitse kotoaan Pennsylvaniasta.

Mellon kertoo haastatelleensa useita USS Nimitzin tapauksen silminnäkijöitä. Juuri Nimitzin tapaus nosti Mellonin mielestä ufohavaintojen todistusaineiston aiempaa vakuuttavammalle tasolle.

– Näin Yhdysvaltain hallituksen viralliset tiedot. Siellä oli useita erilaisia sensoreita eri aluksilla ja koneissa, sekä paljon asevoimien työntekijöitä. Tieto oli täysin yhdenmukaista, Mellon sanoo.

Mellonin mukaan myöhempiä tutkimuksia hankaloittaa se, että keskeisiä dokumentteja, muun muassa tutkien tallentama data, on hänen mukaansa kateissa viranomaisten arkistoista.

Mellonin mielestä Yhdysvaltain viranomaiset ovat tutkineet ufohavaintoja leväperäisesti, eikä hän odota pian julkistettavalta raportilta mitään yllättävää.

Yhdysvalloissa ufohavaintoja on vuoroin kerätty ja vuoroin siivottu Ö-mappiin. Pentagon julkisti tuoreimman tutkimusohjelmansa (siirryt toiseen palveluun) viime elokuussa. Silloin perustettiin yksikkö (UAPTF) selvittämään "tunnistamattomia ilmakehän ilmiöitä".

Yhdysvaltain viranomaisten käyttämä termi on unidentified aerial phenomena (UAP), joka on korvannut ufo-termin. Tarkoituksena on antaa mielikuva salaliittoteoretisointia vakavammasta työstä.

Myös Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) tutkivansa ufohavaintoja. Viime päivinä julkisuudessa on kerrottu myös Kiinan asevoimien yrityksistä (siirryt toiseen palveluun) selvittää ufohavaintoja.

Yhdysvaltain edellinen ufotutkimusohjelma (siirryt toiseen palveluun) tunnettiin lyhenteellä AATIP, jolla viitattiin edistyneen ilmailuteknologian aiheuttaman uhan tunnistamiseen. Asevoimien tiedusteluorganisaation DIA:n piirissä alkanut ohjelma toimi New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuosina 2007–2012.

Viranomaisten tutkimusraportteja ei juuri ole näkynyt julkisuudessa – ja silloin kun jotain esimerkiksi USS Nimitzin tapauksesta on uutisoitu (siirryt toiseen palveluun), viranomaisilla ei ole tapana kommentoida väitteiden todenperäisyyttä.

Astronomi Seth Shostak ihmettelee, miksi muut sivilisaatiot edes vaivautuisivat vierailemaan maapallolla. Seth Shostak

Tutkijoiden mielestä ufohavainnoille on aivan luonnollisia selityksiä. Ihmiset – edes lentäjät – eivät ensinnäkään ole järin hyviä havainnoitsijoita.

– Olen hyvin epäileväinen ufohavaintoja kohtaan, koska todistusaineisto ei ole kovin vakuuttavaa, sanoo Ylen haastattelema astronomi Seth Shostak.

Shostak työskentelee Seti-instituutissa (siirryt toiseen palveluun) Kaliforniassa, jossa hän etsii työkseen merkkejä maan ulkopuolisesta älyllisestä elämästä.

Shostak uskoo, että älyllistä elämää kyllä löytyy muualtakin, mutta ihmettelee, miksi se vaivautuisi vierailemaan pitkän matkan takaa juuri maapallolla, joka universumin mittakaavassa tuskin on kovin poikkeuksellinen planeetta.

Jos täällä kuitenkin vierailisi muuta elämää, Shostak odottaisi kävijöistä enemmän valokuvia.

– Jokaisella on kännykässä kamera, joten voisi kuvitella, että nyt niistä tulisi paljon loistavaa kuvaa ja videota, Shostak sanoo.

Hän kertoo kyllä saavansa ihmisten ufokuvia joka viikko, mutta kuvat ovat yhtä huonoja kuin 20 vuotta sitten.

– Alienit taitavat siis siirtyä koko ajan etäämmälle, ettemme saisi niistä kunnon kuvia, Shostak vitsailee.

Shostak ihmettelee myös, miksi sadat maailmaa pikkutarkasti kuvaavat satelliitit eivät bongaa muukalaisia, jos niitä täällä kävisi. Vaikka joku haluaisi uskoa Yhdysvaltain salailevan sellaisia havaintoja, satelliitteja on muillakin mailla – ja maailmanlaajuista salaliittoa Shostak pitää mahdottomana ajatuksena.

USS Theodore Roosevelt -lentotukialukselta käsin operoineet lentäjät kuvasivat tammikuussa 2015 ns. Go fast -videon, jonka Yhdysvaltain laivasto julkaisi huhtikuussa 2020.

Palataan vielä Floridaan, Gary Voorhisin luo. Voorhis on lukenut ufoskeptikko Mick Westin vastaväitteet ja he ovat jopa keskustelleet keskenään Voorhisin havainnoista Westin podcast-sarjassa (siirryt toiseen palveluun).

Voorhis uskoo yhä, että USS Nimitzin ufohavainnot kertovat yhdestä ja samasta ilmiöstä.

– Seurasimme tunnistamatonta esinettä, jonka teknologia oli paljon, paljon edistyneempää kuin omamme, Voorhis sanoo.

Voorhisin mielestä ufohavainnot pitäisi tutkia perin pohjin ja ennen kaikkea avoimesti.

– Jotain hyvin omituista on tapahtumassa, ja meidän on selvitettävä se juuriaan myöten, Voorhis sanoo.

Voorhis kertoo, että hänen aluksensa USS Princetonin tutkahavaintojen tallenteet takavarikoitiin, mistä merisotilaat ovat aiemminkin kertoneet (siirryt toiseen palveluun) julkisuudessa. Voorhisin mukaan myös jäljelle jääneet tallennusvälineet alustettiin uudelleen – työ, johon hänetkin komennettiin.

Kukaan Ylen haastattelemista henkilöistä ei usko, että pian kongressille annettava uforaportti toisi olennaisesti uutta selvyyttä USS Nimitzin ufohavaintoihin.

_Voit keskustella aiheesta keskiviikkoiltaan 9.6. klo 23 asti.

_ Lisää aiheesta:

Pentagon julkaisi aitoja ufovideoita