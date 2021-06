Tornion kuntavaaliasetelmat: Pystyykö keskusta säilyttämään enemmistönsä, miten käy kansanedustajien kisassa

Keskusta on Torniossa voittanut kahdet edelliset vaalit, mutta vielä kannatus ei ole noussut vuosituhannen alun tasolle. Vasemmistoliitolta ja SDP:ltä puuttuu kummaltakin kaksi ääniharavaa. Realisoituuko perussuomalaisten gallupkannatus?

Työnsä päättävässä Tornion valtuustossa on asioista päätetty keskustan johdolla. Kaupunginvaltuustossa on istunut 22 keskustan listoilta valittua päättäjää, muilla ryhmillä valtuutettuja on yhteensä 21.

Keskusta on Torniossa nostanut kannatustaan kaksissa edellisissä kuntavaaleissa. Vuoden 2008 hieman vajaasta 40 prosentista ääniosuus nousi edellisten vaalien yli 47 prosenttiin. Kaksien vaalien voittoputki ja enemmistöasema valtuustossa tarkoittaa politiikan lainalaisuuksien valossa, että keskustalla on kova työ pitää kannatus Torniossa nykyisellä tasolla, arvioi politiikan tutkija, apulaisprofessori Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta.

Yhden puolueen yksinkertainen enemmistö usein muun muassa aktivoi muiden puolueiden vaalityötä. Keskustalle haastetta tulee myös valtakunnan politiikassa, jossa puolue on pitkään ollut hallitusvastuussa.

– Torniossa keskustalla on haastava, mutta ei mahdoton tehtävä säilyttää ehdoton enemmistönsä, sanoo Koikkalainen.

Keskustalla on Torniossa perinteisesti vahva kannatus, vuoden 2004 vaaleissa puolue sai peräti 55 prosentin ääniosuuden.

Vasemmistoliitto ja SDP liikkellä ilman ääniharaviaan

Molemmat vasemmistopuolueet ovat nyt liikkeellä ilman viimekertaisia ääniharaviaan. Pitkän valtuustouran tehnyt vasemmistoliiton Ilkka Kapraali sai edellisissä kuntavaaleissa 226 ääntä ja Sauli Hyöppinen 185 ääntä, kumpikaan ei ole ehdolla tällä kertaa. SDP on vastaavassa tilanteessa. 337 ääntä kerännyt Janne Olsen ja 294 äänen kannatuksen saanut Mari Tuomaala eivät ole mukana.

Vasemmistoliitolla ja SDP:llä on Torniossa viime kertaa vähemmän ehdokkaita. Kuntavaaleissa äänestäjät eivät myöskään ole niin puolueuskollisia kuin eduskuntavaaleissa. Tämä lisää ehdokasasettelun painoarvoa.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että on haastavaa lähteä vaaleihin ilman edellisen kerran kärkiehdokkaita ja lyhyemmällä listalla, toteaa Koikkalainen.

– Tilanne pistää järjestökoneiston testiin, rutiinisuoritus ei riitä.

Puolueen aktiivit voivat saada nosteen aikaan viidakkorumpua lyömällä eli hyödyntämällä verkostojaan esimerkiksi isoilla työpaikoilla tai urheiluseuroissa.

Outokummun työpaikkavähennysten vaikutus?

Torniossa teollisuuden rakennemuutos ei ole iskenyt aivan yhtä kovalla kädellä kuin naapurikaupunki Kemissä, mutta ilman iskuja ei Tornio ole jäänyt. Outokumpu on vähentänyt Tornion tehtaaltaan työpaikkoja, vaikka niin sanottuja kovia irtisanomisia ei tehtykään.

Yle

Kuntavaaleissa mielenkiintoista on nähdä, kuinka paljon torniolaisten äänestäjien vaakakupissa painavat ehdokkaiden painotukset ympäristön ja uusien työpaikkojen suhteesta.

Torniossa valtaosa perussuomalaisista on valmis joustamaan ympäristöarvoista syntyvien työpaikkojen vuoksi. Keskustan ja kokoomuksen ehdokkaista tällaiseen joustoon valmiita on hiukan alle puolet ehdokkaista. Vasemmistoliittolaisista ehdokkaista joustoon valmiita on kolmannes, SDP:n ehdokkaista vain murto-osa.

Valtakunnalliset kannatusmittaukset ennakoivat perussuomalaisille selvää kannatuksen lisäystä edellisiin kuntavaaleihin nähden. Torniossa perussuomalaiset saivat runsaan viiden prosentin ääniosuuden, joka on kaukana toukokuun alussa mitatusta valtakunnallisesta 18,2 prosentin gallup-kannatuksesta.

Rajan tiukennuksista ei ole tullut vaaliteemaa

Apulaisprofessori Petri Koikkalainen ennakoi, että Etelä-Suomen ulkopuolella juuri perussuomalaiset ja keskusta käyvät kovinta keskinäistä kilpailua äänestäjistä. Sääntö pätee erityisesti niihin kuntiin, joissa keskustalla on perinteisesti vahva asema.

Perussuomalaiset ehdokkaat profiloituvat Torniossa erityisesti maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä eri linjoille kuin muiden puolueiden ehdokkaat.

Yle

Torniossa puolueiden välillä on selkeä ero esimerkiksi siinä, pitääkö tiukassa taloustilanteessa karsia menoja vai korottaa veroja. Liikuttavan yksimielisiä ehdokkaat ovat esimerkiksi siinä, että kunnallisia liikuntapaikkoja olisi olisi maksutta annettava urheiluseurojen käyttöön 18-vuotiaiden harrastuksissa. Lähes kaikki ehdokkaat tukevat ajatusta.

Torniolaisten arkielämää ovat mullistaneet länsirajalla käyttöön otetut tiukat rajoitukset. Petri Koikkalaisen mukaan koronan torjuntaan ja rajanylityksiin liittyvät kysymykset eivät ole nousseet merkittävään asemaan kuntavaalitaistelussa Torniossa tai muuallakaan länsirajalla.

Kahden kansanedustajan kisa

Politiikan penkkiurheilijoille Koikkalainen antaa vinkin seurata kahden kansanedustajan, keskustan Katri Kulmunin ja perussuomalaisten Kaisa Juuson henkilökohtaista ja puolueen äänimäärää.

– Katri Kulmuni sai Torniossa paljon ääniä jo ennen nousuaan kansanedustajaksi, mikä kertoo vahvasta paikallisesta kannatuksesta, sanoo Koikkalainen.

Edellisissä kuntavaaleissa Kulmuni oli Tornion ehdoton äänikuningatar lähes 800 äänellä. Koikkalaisen mukaan Kulmuni voi tälläkin kertaa luottavaisena odottaa usean sadan äänen saalista.

– Mikäli hän olisi edelleen puolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri, ääniä tulisi vielä enemmän.

Kahden torniolaisen kansanedustajan keskinäinen kisa heijastelee myös valtakunnallista hallitus- ja oppositiopuolueiden välistä kilpailua.

Kaisa Juusolla on Kulmunia lyhyempi historia ehdokkaana. Edellisissä kuntavaaleissa Juuso sai 162 ääntä.

Kansanedustajana Juusolle on tarjolla perussuomalaisten selkeän ääniharavan paikka.

Koikkalainen pitää mielenkiintoisena myös seurata, millaisen vetoavun ensimmäisen kauden kansanedustajana Juuso tuo puolueelleen.

– Perussuomalaisilla on Torniossa paljon voitettavaa edelliskerran noin viiden prosentin kannatuksesta.

