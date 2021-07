Katri Saarikiven kolumni: Tiede käy toivolla, mutta kuinka pitkään?

Punkstoo paisui musiik­kia­lal­la jopa koronaa suuremmaksi keskusteluksi – kysyimme, miten keikkapaikat aikovat kitkeä häirintää ja ahdistelua

Yksittäisten ihmisten valvominen suuressa yleisössä on lähes mahdotonta, joten on tärkeää että il­moi­tus­kyn­nys on matala, sanovat keik­ka­jär­jes­tä­jät. Järjestäjillä on vastuu tilojen tur­val­li­suu­des­ta, vaikka häirintää harjoittavat yksilöt.