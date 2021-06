Pietarissa vieraileva suomalaisministeri visioi raiteiden rahtikuljetuksista eikä tyrmää huippunopeaa junaa Moskovaan

Donat​ Sorokin/TASS Host Photo Agency/All Over Press

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri osallistui perjantaina Pietarissa talousfoorumin keskusteluun. Donat​ Sorokin/TASS Host Photo Agency/All Over Press

MOSKOVA Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) uskoo Suomen Venäjän-kaupan voimakkaaseen kasvuun koronapandemian jälkeen.

– Venäjän markkinoiden osalta vientiyrityksillä on ollut selvää, että kyseessä on lyhytaikainen kolhu. Tilanteesta on toivuttu nopeasti, Pietarissa parhaillaan vieraileva Skinnari kertoo Ylelle puhelimitse.

Tammi-maaliskuun aikana Suomen tavaravienti Venäjälle (siirryt toiseen palveluun) kasvoi reilulla 10 prosentilla vuodentakaiseen verrattuna. Palveluvienti sen sijaan romahti alkuvuonna lähes 70 prosentilla verrattuna vuotta aiempaan. Syynä ovat koronaan liittyvät matkustusrajoitukset, jotka ovat tyrehdyttäneet matkailun.

Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kärsinyt pahoin korona-aikana. Sekä vienti että tuonti ovat hiponeet koko 2000-luvun pohjalukemiaan.

Viime vuonna Suomen vienti (siirryt toiseen palveluun) Venäjälle kutistui viidenneksellä, ja oli 3,5 miljardia euroa. Venäjän tuonti Suomeen oli puolestaan 6 miljardia euroa. Se romahti noin 35 prosentilla. Pandemian lisäksi kauppaa on nakertanut se, että öljyn hinnan alamäki heikensi ruplan arvoa ja vähensi Venäjän kysyntää.

Pakotteet iskevät pahasti kaupankäyntiin

Ministeri Skinnari vierailee Pietarissa siellä järjestettävän kansainvälisen talousforumin aikana.

Skinnarin kanssa Suomen ja Venäjän kauppasuhteita käsittelevässä paneelikeskustelussa (siirryt toiseen palveluun) esiintyi ekologiasta ja kuljetuksista vastaava presidentin erityisedustaja Sergei Ivanov. Hänen mukaansa kärjistynyt poliittinen ilmapiiri häiritsee myös Suomen ja Venäjän kauppasuhteita.

Aiemmin Vladimir Putinin luottomiehenä tunnettu Ivanov syytti kauppavaihdon kutistumisesta EU:n Venäjälle julistamia talouspakotteita, mutta jätti mainitsematta Venäjän omat vastapakotteet. Ne ovat iskeneet raskaasti Suomen elintarvikevientiin.

Venäjän johdolla on ollut tapana vähätellä pakotteiden vaikutusta sen talouteen.

Tuore saksalaistutkimus kuitenkin esittää (siirryt toiseen palveluun), että lännen talouspakotteet ja Kremlin niille määräämät vastapakotteet ovat supistaneet Venäjän kauppaa 25 prosentilla. Länsi alkoi määrätä pakotteita Venäjälle sen jälkeen, kun maa valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta vastoin kansainvälistä oikeutta.

Pietarin talousfoorumi on koonnut neljäksi päiväksi yhteen talousvaikuttajia. Alexander Demianchuk/TASS Host Photo Agency/All Over Press

Kuudessa tunnissa junalla Moskovaan?

Venäjän mediassa on uutisoitu (siirryt toiseen palveluun) Skinnarin vierailun yhteydessä venäläisten ideasta kehittää uusi nopea junayhteys Moskovan ja Helsingin välille.

Asiaa kommentoi presidentin erityisedustaja Sergei Ivanov, joka kertoi olleensa siitä yhteydessä keväällä valtiovarainministerinä toimineeseen Matti Vanhaseen (kesk).

Kyse olisi Moskovan ja Pietarin väliin kaavaillun huippunopean junayhteyden jatkamisesta Helsinkiin. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Moskovan ja Pietarin välinen uusi ratayhteys voisi valmistua vuonna 2027, jolloin suurkaupunkien väli taittuisi vajaassa kahdessa ja puolessa tunnissa. Helsinkiin matka Moskovasta voisi kestää kuusi tuntia.

Uusi junayhteys on ollut myös aiemminkin esillä suomalaisten ja venäläisten ministerien tapaamisissa. Asiasta kertoi julkisuuteen esimerkiksi silloinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.), kun hän vieraili Moskovassa syksyllä 2019.

– Visiona kuuden tunnin juna Helsingistä Moskovaan on erittäin mielenkiintoinen ja keskustelunarvoinen asia, Skinnari sanoo ja kertoo kaipaavansa venäläisiltä hankkeesta yksityiskohteisempaa tietoa.

Helsingin ja Pietarin väliä kulkeva Allegro-juna keskeytti liikennöintinsä viime vuoden maaliskuussa koronapandemian vuoksi. Juna on kuvattu Suomen-asemalla Pietarissa. Kimmo Brandt / AOP

Lyhyellä aikavälillä Skinnari pitää matkustajaliikenteen osalta tärkeimpänä sitä, että Helsingin ja Pietarin väliä kulkeva Allegro-juna pääsee taas jatkamaan liikennöintiään koronatilanteen tasaantuessa.

Suezin kanavakriisi pistää rahtia raiteille

Ministeri Skinnari näkee suuria mahdollisuuksia myös raiteilla kulkevan rahtiliikenteen kehittämisessä.

– Viennin logistinen raidekäytävä on jo nyt erittäin suosittu, ja siitä on tullut entistä potentiaalisempi nyt, kun Suezin kanavan kriisi on herättänyt yrityksiä näkemään maailman logistiikan riskit, hän sanoo.

Skinnari iloitsee uudesta yhteistyösopimuksesta, jonka Nurminen Logistics ja Venäjän rautatieyhtiö RŽD:n allekirjoittivat torstaina. Sen seurauksena suomalaiskonserni laajentaa reittejään Aasiassa.

Nurminen kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että se lähettää ensimmäisenä Euroopassa rahtijunan Intiaan pohjoisesta etelään kulkevaa liikenneväylää pitkin.

Suomi haluaa näyttää mallia metsänhoidossa

Skinnari tapasi matkansa aikana myös teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturovin, Venäjän kaukoidän ja arktisen alueen kehityksen ministerin Aleksei Tšekunkovin sekä Pietarin ja Leningradin alueen kuvernöörit.

Skinnarin mukaan Suomi pyrkii Venäjän-kaupassaan ajamaan kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja on saanut asioille vastakaikua myös venäläisten suunnalta.

Suomalaisministeri nostaa konkreettiseksi esimerkiksi metsien hoitamiseen ja sen ilmastovaikutukseen liittyvän yhteistyön, josta hänen mukaansa on päästy alustavaan sopimukseen Venäjällä.

Lisäksi Skinnari kertoo edistäneensä vierailullaan kauppaa digitaalisella alalla. Hänen mukaansa Suomella on mahdollisuuksia päästä mukaan 5G-verkon kehittämiseen Venäjällä sekä Kazakstanissa ja muualla Keski-Aasiassa.

Lue myös:

Suomesta avautui uusi tavarajunareitti melkein maapallon toiselle puolelle – kilometrin mittainen juna lähti ensimmäiselle matkalleen kohti Japania

Professorilta ankara ehdotus: valtion tuki pois Suomalais–venäläiseltä kauppakamarilta Venäjän ja EU:n kireän tilanteen vuoksi

Venäjä-pakotteiden vaikutukset Suomen talouteen jäänevät pieniksi