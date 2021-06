Helsinkiin rakennettiin terassi, jossa pystyi ruokailemaan läpinäkyvän kupolin sisällä – Nyt kupoli joudutaan poistamaan: "Se on ihan pätsi"

Kupoli on yhä paikallaan, mutta se on tarkoitus viedä pois mahdollisimman pian.

Kupoli on yhä paikallaan, mutta se on tarkoitus viedä pois mahdollisimman pian. Antti Kolppo / Yle

Vallilan Konepajalle vastikään avatun terassin maamerkki, suuri läpinäkyvä kupoli, joudutaan poistamaan.

Jo terassin nimi, The Dome, oli saanut inspiraationsa pihalla seisovasta kuvusta, jonka sisällä voi nauttia ruokaa tai juomaa. Kuitenkin heti avajaispäivänä kävi ilmi, että auringon paistaessa kuvun sisälämpötila kohoaa tuskallisen kuumaksi.

Ravintolatoimenjohtaja Titti Myhrberg kuvailee, että sen sisällä ilma ei kierrä eivätkä asiakkaat halua istua siellä.

– Se on ihan pätsi.

Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Uutiset (siirryt toiseen palveluun).

Kupoli on terassin keskipiste. Sen sisälämpötila kohosi kuitenkin auringossa sietämättömäksi. Antti Kolppo / Yle

Kokonaisuudelta puuttuu rakennusvalvonnan lupa

Terassi avattiin noin kaksi viikkoa sitten. Kuitenkaan terassilla tai kupolilla ei ole rakennusvalvonnan lupaa.

– Kuulimme terassista median kautta, eli käytännössä vasta kun kupoli oli rakennettu. Koska kupolin sisällä oli asiakaspaikkoja ja se on lähellä rakennusta, olisi se edellyttänyt rakennusluvan, sanoo Salla Mustonen, Helsingin kaupungin korjaus- ja muutosrakentamisesta ja kaupunkitilasta vastaava lupayksikön päällikkö sähköpostitse.

Mustonen kertoo, että kiinteistön omistaa The Train Factory Oy. Train Factory on vuokrannut alueen ravintolatoimijalle, jonka edustaja Titti Myhrberg on. Koska kupoli on päätetty poistaa toimijoiden omasta aloitteesta, se ei enää edellytä rakennuslupaa.

Terassin toimintaa varten lupa kuitenkin tarvitaan.

– Sinänsä terassi ja ihmisten kokoontuminen ei tietenkään ole rakentamista, eikä näin ollen rakennusvalvonnan valvottava asia. Kuitenkin terassin muut rakenteet, kuten ulos sijoittuvat myyntipisteet ja vessat edellyttävät toimenpideluvan hakemista. Se hakemus on nyt jätetty, Mustonen kertoo.

Titti Myhrberg kertoo, että arkkitehtitoimisto on edistänyt asiaa rakennusvalvonnan kanssa.

– Käsitykseni on, että tässä ei ole ollut mitään suurempaa draamaa.

Lupahakemus käsitellään Salla Mustosen mukan mahdollisimman pian.

– Jossain muodossa terassi voi varmasti jatkaa toimintaansa, hän toteaa.

Titti Myhrbergin mukaan kupolin tilalle suunnitellaan nyt löhöilyaluetta, jossa asiakkaat voisivat viettää aikaansa auringossa.