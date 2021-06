42 venäläistä lähetti kirjeen pääministeri Marinille – pyytävät helpompaa pääsyä mökille Suomeen

Kesämökkejä Suomessa omistavat venäläiset haluavat selkeämmät säännöt siihen, miten Suomeen pääsee mökille. Venäläisten mökkiläisten mielestä käytäntö rajalla on epäselvä ja vaihtelee virkalijasta riippuen

– Jumalan kiitos, kaikki meni hyvin. Meidät päästettiin maahan, pietarilainen Svetlana Panteleimonova huokaa helpottuneena kävellessään ulos Nuijamaan rajanylityspaikan ovesta.

Hän on tulossa Venäjältä Suomeen yhdessä mökkinaapurinsa Igor Kostenkon kanssa. Molemmilla on mökki Saimaan rannalla Ruokolahden Äitsaaressa.

Panteleimonovan helpotus johtuu siitä, että venäläisen kesämökkiläisen pääsy Suomeen mökilleen ei ole ollenkaan varmaa.

Suomeen vain pakottavasta syystä

Koronapandemiaan liittyvien maahantulorajoitusten vuoksi Suomessa kiinteistön omistava Venäjän kansalainen pääsee Suomeen vain pakottavasta syystä tekemään kiinteistölle välttämättömiä kunnostustöitä.

– Suomeen pääsee, jos kiinteistöllä on jokin vahinkotilanne, kuten vesivahinko tai puu on kaatunut rakennuksen päälle, Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko selvittää venäläisten mökkiläisten Suomeen tulon edellytyksiä.

Suomeen ei pääse ilman todisteita tapahtuneesta vahingosta.

– Kyllä me selvitämme perinpohjin, että mikä se tilanne siellä on. Heillä on ollut esimerkiksi huoltomiehen kuvamateriaalia todisteena tapahtuneesta, Ilkka Tuomikko kertoo.

Venäläiset mökkiläiset lähettivät kirjeen Suomen pääministerille. Mikko Savolainen / Yle

Venäläisten mukaan käytäntö rajalla epäselvä

Venäläisten mökkiläisten mielestä käytäntö Suomen rajalla ei ole selkeä ja vaihtelee virkailjasta riippuen.

– Yhden virkailijan mielestä maahantulolle on pakottava syy, mutta toisen mielestä ei ole. Joku päästetään päiväksi, mutta toinen kahdeksi. Joku saattaa päästä kolmeksikin päiväksi, Igor Kostenko selittää.

Venäläiset mökkiläiset haluavatkin pelisääntöjen selventämistä rajalla.

– Pitäisi olla selvää, millä kriteereillä päätös tehdään, Svetlana Panteleimonova tiivistää.

Kirje Suomen pääministerille

Yli 40 venäläistä mökinomistajaa on lähettänyt Suomen pääministerille Sanna Marinille kirjeen, jossa he pyytävät selkeyttämään käytäntöjä Suomen rajalla.

– Keräsimme yhdessä päivässä 42 allekirjoitusta kirjeeseen. Niitä olisi varmasti tullut enemmänkin, mutta teimme tämän nopealla aikataululla, Igor Kostenko sanoo.

Kirjeessä pyydetään, että Venäjän kansalaiset rinnastettaisiin muualta EU:sta tuleviin kiinteistönomistajiin ja myös perheenjäsenten mukaantulo mökkkireissulle sallittaisiin.

Suomen linja venäläisten mökinomistajien maahantulossa ei näytä ainakaan heti olevan muuttumassa.

Suomen hallitus päätti torstaina jatkaa nykyisiä maahantulorajoituksia 27. kesäkuuta saakka.