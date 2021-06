Hongkongissa yritetään viettää Tiananmenin verilöylyn muistopäivää, salliiko poliisi?

Hongkongissa demokratiaa puolustavat aktivistit yrittävät järjestää vuosittaisen Tiananmenin aukion verilöylyä muistelevan mielenosoituksen.

Hongkongin demokratia-aktivisteilla on ollut tapana kokoontua Victoria-puistoon pitämään hiljaisen kynttilämielenosoituksen kesäkuun 4. päivä. Paikalle on tullut yleensä tuhansia ihmisiä.

Kiinassa Tiananmenin tapahtumat pyritään unohtamaan ja sen johdosta pidetyt tapahtumat on kielletty, samoin kuin puhuminen aiheesta julkisesti.

Nyt kun Kiina on ottanut Hongkongin tiukemmin otteeseensa on mahdollista, ettei mielenosoituksen järjestäminen onnistu. Poliisi on kieltänyt mielenosoituksen ja pidättänyt sen järjestäjän. Myös Victoria-puisto on suljettu.

Tianamenin aukiolla, eli Taivaallisen rauhan aukiolla Pekingissa järjestettiin vuonna 1989 opiskelijamielenosoitus demokratian puolesta. Kiinan poliisi avasi tulen mielenosoittajia vastaan, jolloin ainakin satoja, ellei tuhansia ihmisiä kuoli.

Kiinan johdon mukaan sen tekemät päätökset ovat johtaneet maan nopeaan vaurastumiseen, mikä osoittaa, ettei muunlaista poliittista suuntaa tarvita.

Lähteet: AP