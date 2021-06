FIS:n hallituksen jäsen kisapaikkakuntien harventamisesta: Salpausselän kisoilla tulee olla paikka kalenterissa joka vuosi

Kansainvälisen hiihtoliiton aloite kisakalenterin uudistuksesta ja lentomatkailun vähentämisestä on aiheuttanut huolta Lahdessa. Salpausselän kisoja on järjestetty pian sadan vuoden ajan.

Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) ajatus Salpausselän ja Falunin vuorottelusta maailmancupin kisojen järjestäjänä on otettu Lahdessa tyrmistyksellä vastaan. Kisaorganisaatio valmistautuu jo täyttä höyryä kohtia vuoden 2023 100-vuotisjuhlakisoja.

Ensi vuoden kisat ovat jo kalenterissa paikoillaan Salpausselän, Rukan ja Levin osalta, mutta jatkosta käydään keskustelua. FIS:n pyrkimyksenä on saada hiilijalanjälkeä pienennettyä lentämistä vähentämällä.

FIS:n hallitukseen juuri uudelleen valittu Martti Uusitalo kertoo, että ympäristöystävällisempi kilpailutapahtumien järjestäminen onnistuisi siten, että maailman eri kolkilla oltaisiin pitempiä aikoja.

– Paineita on miettiä ympäristöasioita entistä enemmän samalla kun mietitään tulevien kilpailujen järjestämistä.

Sen sijaan Salpausselän kisojen vuorotteluun Falunin kanssa Uusitalo ei usko. Hänen mukaansa Lahden kisat ovat niin legendaariset, että niillä on jokavuotinen paikkansa kisakalenterissa.

– Olen sitä mieltä, että sellaisilla legendaarisilla paikkakunnilla kuin Oslo ja Lahti tulee olla paikkansa kisakalenterissa joka vuosi.

Muutoksia silti on tulossa kun kisojen ympäristöystävällisyyttä pohditaan. Ensi talven aikana arvioidaan asioita. Suomella on vahva asema päätösten teossa sitten kun niiden aika tulee, Uusitalo sanoo.

– Muutoksia voi tulla kisojen ajankohtiin ja lajeihin. Näen erilaisia haasteita, joihin Pohjoismaiden tulee yhdessä löytää ratkaisut.

Lahdella jo vahvaa ympäristöosaamista kisajärjestelyissä

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen kertoo, että on keskustellut Salpausselän kisojen tulevaisuudesta Hiihtoliiton puheenjohtajan Markku Haapasalmen kanssa.

– Meillä on selkeä näkemys siitä, että Lahti on maailmancupin kilpailukalenterissa joka vuosi jatkossakin. Se on sekä Lahdelle että Hiihtoliitolle erittäin tärkeä asia.

Timonen kuitenkin myöntää, että vaikka ladut, kisaorganisaatio ja olosuhteet Lahdessa ovatkin huippuiskussa, kisoja tulee viedä eteenpäin koko ajan. Kansainvälinen kilpailu on kovaa.

Yleisöpalveluissa ja urheilijoiden palveluissa on kehitettävää. Ympäristöosaamista Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahdella on ja se on myös valttikortti, kun tulevia kisapäätöksiä tehdään.

– Maailma ei toimi niin, että Lahti historiansa takia saisi kisat aina automaattisesti järjestettäväkseen tulevaisuudessa.

Salpausselän kisat sai taustalleen uuden yhtiön Salppuri Oy:n vuoden 2020 lopulla (siirryt toiseen palveluun). Sen omistajina ovat Suomen hiihtoliitto ry. ja Lahden hiihtoseura ry.

Salpausselän kisat saivat uuden vetäjän Salppuri Oy:n vuoden 2020 lopulla. Kuvassa vasemmalta Lahden silloinen yhteyspäällikkö Mari Kuparinen, liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, Lahden hiihtoseuran toiminnanjohtaja Janne Marvaila, Lahden hiihtoseuran puheenjohtaja Juha Kolu, Suomen hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi ja Salppuri Oy:n toimitusjohtaja Ismo Hämäläinen. Markku Lähdetluoma / Yle

