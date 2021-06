Kemin vaaliasetelmat: Heijastuuko puunjalostusteollisuuden rakennemuutos kuntavaaleihin, entä perussuomalaisten hajaannus

Kemi on tämän vuoden aikana kokenut puunjalostusteollisuuden ilot ja surut. Toisella puolen kaupunkia menossa on 1,6 miljardin investointi, toisaalla tehdasta ollaan sulkemassa. Tulevalla valtuustolla on paljon mietittävää taloudenpidon suhteen.