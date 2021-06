Viranomaiset puuttuneet huolestuttavaan ilmiöön Tampereella: toisia lapsia nöyryytetty ja käytetty jopa väkivaltaa

Kymmenet nuoret ovat Tampereella olleet mukana toiminnassa, joka on huolestuttanut viranomaiset. Kuvituskuva.

Kymmenet nuoret ovat Tampereella olleet mukana toiminnassa, joka on huolestuttanut viranomaiset. Kuvituskuva. Jorge Gonzalez / Yle

Sisä-Suomen poliisi ja kuntien sosiaalitoimi kertovat kevään aikana havainneensa huolestuttavaa käyttäytymistä nuorten parissa.

– Ilmiöön liittyy lasten ja nuorten ryhmäytymistä epäsosiaalisen toiminnan äärellä. Toimintaan kuuluu ilkivaltaa, toisten lasten kiusaamista ja nöyryyttämistä ja jopa väkivallan käyttämistä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Viranomaiset ovat tietoisia asiasta ja tekevät yhteistyötä siihen puuttumiseksi.

Tyypillistä on poliisin mukaan pelon ilmapiirin kylväminen siten, että tapahtumiin osallistuneet, niitä seuranneet tai niiden kohteeksi joutuneetkaan lapset tai nuoret eivät uskalla kertoa tapahtuneista vanhemmilleen tai muille aikuisille.

Rikosylikonstaapeli Mikko Pitkänen sanoo Ylelle, että mukana on ollut kymmeniä nuoria. Tapahtumia on ollut eri puolilla Tamperetta, monet mukana olleista ovat vasta 10–12-vuotiaita. Nuorisoryhmien toiminta on johtanut myös ilkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen.

– Alaikäasteikäisiä lapsia on ollut viime aikoina mukana. Se on äärimmäisen huolestuttava ilmiö, että yhä nuoremmat ovat mukana toiminnassa, jonka tarkoitus on aiheuttaa toiselle vahinkoja tai vammoja, Pitkänen sanoo.

Poliisiin ovat olleet yhteydessä sosiaalitoimi, vanhemmat ja koulu. Tietoja on tullut myös nuorilta itseltään.

Vanhempien kannattaa puhua lastensa kansa

Poliisi kehottaa vanhempia puhumaan lastensa kanssa ja kiinnostumaan sitä, missä ja kenen kanssa lapsi liikkuu. Lisäksi kotona olisi hyvä keskustella siitä, miten jokainen lapsi omalla toiminnallaan voi edistää tai estää tällaista toimintaa.

Yksittäisissä tilanteissa Sisä-Suomen poliisilaitoksen ennalta ehkäisevä ankkuritiimi on puhuttanut nuoria sekä yksin että ryhmissä. Sen lisäksi on pidetty isommille kohderyhmille infotilaisuuksia videoitse.

Vanhempia ja nuoria voidaan myös lähestyä Wilma-viestein, joilla pyritään vaikuttamaan nuorten asenteisiin sekä lisäämään huoltajien tietoisuutta asiasta.

Poliisi pyytää aikuisia seuraamaan lastensa tekemisiä ja muistuttamaan heitä vastuullisesta juhlinnasta päättäjäisviikonloppuna. Lapsiin kannattaa pitää yhteyttä illan mittaan, ja jos oma lapsi on pois kotoa, vanhempien kannattaa olla tavoitettavissa puhelimella.