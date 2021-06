Erkka Mikkonen: Venäjän Pohjois-Kaukasiassa Koraani menee perustuslain edelle, eikä shortseja suvaita edes turisteilla 

Etelä-Venäjällä sijaitseva Dagestanin tasavalta on avautunut matkailulle, mutta jännitteet venäläisiä kohtaan kytevät pinnan alla. Paikalliset pelkäävät, että pohjoisesta tulevat matkailijat turmelevat nuorison, kirjoittaa Mikkonen blogissaan.

MAHATŠKALA – Täällä teidän ei kannata käyttää shortseja. Niillä saa vääränlaista huomiota, ohjeisti oppaana toimiva Muhammad tavatessamme Dagestanin pääkaupungissa Mahatškalassa toukokuussa.

Olin saapunut pakettimatkalle aivan Venäjän eteläosassa sijaitsevaan islaminuskoiseen tasavaltaan.

Pohjoiskaukasialaisesta Dagestanin tasavallasta on tullut korona-aikana venäläisten suosittu matkakohde. Jylhien vuoristomaisemien ja tuhatvuotisen historian lisäksi Venäjän rajamaalla riittää ihmettelemistä sen vieraassa kulttuurissa.

Monelle aiemmin Turkissa tai Egyptissä lomansa viettäneelle venäläiselle voi tulla yllätyksenä se, kuinka vahvasti islaminuskon vaikuttaa elämään Etelä-Venäjällä. Dagestanissa päivittäiset rukoushetket ovat valtavirtaa, naiset käyttävät hijabia ja alkoholia myydään hyvin rajoitetusti.

Kylä Gunibin alueella Keski-Dagestanin vuoristoseudulla. Erkka Mikkonen / Yle

Dagestanissa kehitetään nyt nopeasti matkailualaa.

Kaikki eivät katso suopeasti pitkään omissa oloissaan olleen tasavallan avautumista. Jotkut pelkäävät, että pohjoisen matkailijat turmelevat huonolla esimerkillään paikallisen nuorison.

Näillä seuduilla ei esimerkiksi suvaita naisten tupakointia.

Dagestan on Venäjän islaminuskoisin alue, jossa sukupuoli määrittää vahvasti sopivaksi katsottua käytöstä. Nainen on täällä ennen kaikkea aviovaimo ja äiti, jonka tehtävänä on huolehtia kodinhoidosta.

Huoli dagestanilaisnuorison maallistumisesta tuntuu olevan ennenaikaista.

Koko Venäjän mittakaavassa tarkastellessa islaminusko vahvistaa asemiaan ortodoksisuuden kustannuksella. Erityisen nopeaa muutos on juuri nuorissa ikäluokissa.

Tänä vuonna julkaistun kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) 18–24-vuotiaista venäläisistä 12 prosenttia kertoo olevansa islaminuskoisia ja 43 prosenttia ortodokseja. Vielä neljä vuotta sitten vastaavat luvut olivat 6 ja 66 prosenttia.

Islaminuskon vahvistumisen uskotaan jatkuvan (siirryt toiseen palveluun) Venäjällä tulevaisuudessakin. Sitä edesauttaa muslimien suhteellisesti suurempi väestönkasvu.

Suomalaiset ajattelevat usein yksioikoisesti, että Venäjällä asuu venäläisiä.

Todellisuudessa itänaapurissamme asuu yli 150 etnistä ryhmää, joista useimmilla on oma kielensä. Yksin Kaspianmeren rannalla sijaitseva Dagestan on koti reilulle kolmellekymmenelle alkuperäiskansalle.

Islaminusko yhdistää yli 200 vuotta sitten Venäjään liitetyn Dagestanin asukkaita, mutta niin tekee myös venäjän kieli. Eri kieliä tai niiden vahvasti toisistaan eroavia murteita puhuvat alueen asukkaat eivät ymmärtäisi toisiaan ilman venäjää.

Tilanne on toisenlainen niin ikään vahvasti islaminuskoisissa naapuritasavalloissa Tšetšeniassa ja Ingušiassa. Ne ovat rakentuneet yhden kansan ja sen kielen ympärille.

Venäläisillä ja Pohjois-Kaukasian muslimikansoilla on takanaan vaikea historia.

Islamistikapinallisten vastarinta venäläisvalloittajia vastaan jatkuu edelleen, vaikka tällä hetkellä alueella eletään verrattain rauhallista aikaa.

Toisen Tšetšenian sodan jälkeen levottomuuksien painopiste siirtyi Dagestaniin. Terroristijärjestöksi luokiteltu Kaukasiaan emiraatti pyrki muodostamaan Pohjois-Kaukasian alueelle vuodesta 2007 alkaen islamistista valtiota.

Vajaa vuosikymmen myöhemmin Venäjä julisti virallisesti tuhonneensa kapinallisliikkeen.

Venäläisvastaisuus ja epäluulo keskushallintoa palvelevaa virkakoneistoa kohtaan ovat silti syvällä.

Vuoristossa matkustaessamme söimme illallista turisteja säännöllisesti kestitsevien Muratin ja Guljan luona. Perinteiseen tapaan lattialla nautittavan ruoan äärellä kunniansa sai kuulla myös Dagestanin hallitus, joka ajaa talon isännän mukaan venäläisten etuja.

Lähes omavarainen iIlallinen koostuu muun muassa pavuista, emmervehnästä, suolatusta kaalista sekä yritti- ja lihatäytteisistä tšudu-piirakoista. Erkka Mikkonen / Yle

Sen sijaan täällä puhutaan erittäin kunnioittavaan sävyyn Tšetšeniaa itsevaltaisesti johtavasta Ramzan Kadyrovista. Naapuritasavallan päämiehessä vetoaa tämän tinkimättömäksi väitetty islamilaisuus.

Ongelmatilanteissa dagestanilaisilla ei ole tapana kutsua apuun poliisia, vaan asiat ratkaistaan usein Koraania tulkitsevien hengellisten johtajien eli imaamien välityksellä.

Kysyttäessä Venäjän perustuslain ja islamilaisen šarialain suhteesta ei vastaus antanut odottaa itseään.

– Šaria on Dagestanissa tietysti ylimpänä, Murat sanoi ja pyysi vaimoaan tarjoilemaan vieraille timjamilla maustettua teetä.

Erkka Mikkonen

Kirjoittaja on Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja, joka on käynyt Venäjän kuudella eri aikavyöhykkeellä. Hän kommentoi tässä blogissa naapurimaan ajankohtaisia asioita.

