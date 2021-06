Kaksi nuorta kertoo, miltä tuntuu valmistua koronan rasittamalle ravintola-alalle: "Teimme kaverin kanssa sopimuksen, että viemme tämän loppuun"

Kotkalainen Nelli Kortelainen on juuri valmistunut ravintola- ja catering-alalta tarjoilijaksi. Kouvolalainen Jesse Bergman puolestaan valmistuu kesäkuun puolivälissä kokiksi. Koronapandemia on rokottanut myös ravintola-alaa, mutta mitä valmistumisesta ja tulevaisuudesta miettii kaksi alan tuoretta osaajaa?

Ensi viikolla 19 vuotta täyttävä Nelli Kortelainen pyyhkii pöytiä ja vitriinejä kahvila-konditoria Hyggessä Kotkassa. Välillä hän pakkaa piirakoita mukaan asiakkaalle. Erilaiset työtehtävät sujuvat rutiinilla, sillä hän on tehnyt töitä kahvilassa opintojen ohessa.

Kortelainen valmistui toukokuun lopussa tarjoilijaksi Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta Ekamista. Muutamaa päivää myöhemmin kaksoistutkinnon suorittanut nuori nainen sai painaa päähänsä myös valkolakin.

Ravintola- ja catering-ala on tullut vastavalmistuneelle Kortelaiselle verenperintönä, sillä myös hänen vanhempansa työskentelevät alalla.

– Pienenä juoksin ravintoloissa tarjottimet käsissä heidän perässään ja jalanjäljissään. Se sai haaveilemaan tästä alasta.

Nelli Kortelainen on tehnyt töitä kahvila-konditoria Hyggessä opintojen ohessa. Antro Valo / Yle

Nuorella tarjoilijalla on jo mukavasti kokemusta työelämästä ja oman alan töistä. Nyt edessä on työpaikan vaihdos, sillä hän siirtyy kahvilasta viihderavintola The Bankiin töihin. Kortelaisen mukaan baarityö tuntuu kahvilaa enemmän omalta jutulta.

– Tosi usein asiakkaat sanovat, että “tee jotain kivaa” tai “mä en tiedä mitä haluan”. Siinä hetkessä pystyy päästämään itsensä usein valloilleen. Se on enemmän minun juttuni.

Vielä on paljon opittavaa

Kotkan naapurikaupungissa Kouvolassa 19-vuotiaalla Jesse Bergmanilla on kädet täynnä työtä ravintola Bistro Goutun keittiössä. Hän työskentelee siellä kokkina. Goutun lisäksi Bergman tekee töitä myös ravintola Farmissa.

– On tosi paljon opittavaa vielä. Kiireen hallitseminen, että pystyy tekemään montaa asiaa samaan aikaan. Ihan vielä se ei onnistu, mutta tulee onnistumaan jonain päivänä.

Bergman valmistuu kesäkuun puolivälissä Kouvolan seudun ammattiopistosta. Hän kertoo, että iso osa yhtä aikaa opinnot aloittaneista jätti opinnot kesken. Bergman arvelee keskeyttämisten taustalla olleen sen, ettei ala ole vastannut odotuksia. Hän mainitsee esimerkkinä kokin työhön kuuluvan siivoamisen.

Myös tiimiesimies Paula Helakorpi Kouvolan seudun ammattiopistosta arvelee, ettei alaa olekaan koettu omaksi, jolloin opiskelijat ovat voineet siirtyä opiskelemaan toista alaa.

Kiinnostus alaa kohtaan oli Bergmanin motivaatio jaksaa kokin opinnot loppuun.

– Löimme yhden samalla luokalla olevan koulukaverin kanssa sopimuksen, että me viemme tämän loppuun, kävi miten kävi.

Jesse Bergmanille ala carte on lounasruokailua mieluisampaa tekemistä. Antro Valo / Yle

Nuorella kokilla on pian edessään asepalveluksen suorittaminen Kouvolassa Vekaranjärvellä. Hän on suunnitellut suorittavansa palveluksen puolessa vuodessa ja palaavansa sen jälkeen töihin.

– Haluaisin tehdä ala cartea ja tosi pitkää päivää. Jos painetaan tosi pitkä päivä, jalat vähän tärräävät, kun ajaa autolla kotia kohti, Bergman kertoo.

Haaveissa oma ravintola

Tänä keväänä ammatillisesta koulutuksesta valmistuu Opetushallituksen mukaan arviolta 40 500 opiskelijaa.

Viime vuoden keväällä valmistuneita oli yli 42 000 ja vuonna 2019 yli 50 000.

Koronapandemian vuoksi koulutusta on järjestetty paljon etäopetuksena. Lisäksi näyttöjen järjestäminen on vaikeutunut ja osin estynyt. Tämä on voinut siirtää valmistumista.

Myös Nelli Kortelainen ja Jesse Bergman ovat nähneet sekä opinnoissa että töissä koronapandemian vaikutuksen.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden työmarkkinajärjestö MaRan mukaan koronapandemia ja rajoitustoimet ovatyleisellä tasollaromahduttaneet ravintolapalvelujen kysynnän.

Toimitusjohtaja Timo Lapilla on kuitenkin rohkaiseva viesti alalle valmistuville: kun rajoitustoimet poistuvat, nuorille valmistuville on runsaasti töitä.

Ravintola-alan tuoreet osaajat Kortelainen ja Bergman suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen ja työmarkkinoihin. Kortelaisella on mielessä jo pidemmän tähtäimen suunnitelmia.

– Tulevaisuuden työhaave olisi mahdollisesti olla ravintolapäällikkönä ja ehkä perustaa joskus oma ravintola.