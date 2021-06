Vaikutusvaltainen saksalaiskardinaali pyysi eroa katolisen kirkon hyväksikäyttöskandaalin takia – "Olemme umpikujassa"

Saksan katolisen kirkon tärkeimpiin johtohahmoihin kuuluva kardinaali Reinhard Marx on pyytänyt paavi Franciscusilta eroa arkkipiispan tehtävästä. Syynä ovat lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät katolisen kirkon skandaalit.

Paavi Franciscusin lähipiiriin kuuluva Marx, 67, on toiminut Münchenin ja Freisingin arkkipiispana vuodesta 2007. Hän johti Saksan katolisen kirkon piispainkokousta 2014–2020.

Marxin arkkihiippakunta julkaisi verkkosivuillaan hänen paaville suunnatun erokirjeensä (siirryt toiseen palveluun). Julkaisulle on Marxin mukaan paavin lupa. Eroilmoitus on poikkeuksellinen ja se on herättänyt laajaa huomiota katolisen kirkon piirissä.

"Institutionaalinen epäonnistuminen"

Marxin mukaan hänelle on tärkeää ottaa vastuuta kirkon piirissä tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

– Kymmenen viime vuoden tutkinnat ja raportit ovat osoittaneet, että henkilökohtaisten ja hallinnollisten epäonnistumisten lisäksi on tapahtunut institutionaalinen epäonnistuminen, Marx kirjoittaa.

Hänen mukaansa jotkut katolisen kirkon jäsenet kieltäytyvät uskomasta, että kirkkoa instituutiona voi pitää myös vastuullisena tapahtuneeseen, eivätkä siksi hyväksy hyväksikäyttökriisiin liittyviä kirkon uudistuksia.

– Vaikutelmani on, että olemme umpikujassa, mutta toiveeni on, että siitä on mahdollista tulla käännekohta, Marx kirjoittaa.

Hän sanoi myöhemmin toimittajille uskovansa, että jonkun täytyy ottaa henkilökohtaisesti vastuu hyväksikäyttöskandaalista, jotta kirkko voi uudistua.

Saksassa ainakin 3 677 uhria

Vuonna 2018 julkaistun raportin mukaan katolisten pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi oli joutunut Saksassa ainakin 3 677 ihmistä vuosina 1946–2014. Uhrien todellisen määrän arvioitiin olevan lähes varmasti tätä korkeampi. Katolisen kirkon tilaamassa raportissa todetaan, että yli puolet uhreista oli 13-vuotiaita tai sitä nuorempia, ja lähes kolmasosa heistä oli alttaripoikia.

Marxin omaa toimintaa tai mahdollisia laiminlyöntejä ei ole nostettu esiin missään toistaiseksi julkaistussa raportissa. Saksalaisen uutistoimisto DPA:n mukaan tänä kesänä on tulossa julki raportti hyväksikäyttötapausten käsittelystä Marxin arkkihiippakunnassa.

Marx tunnetaan uudistusten kannattajana, mikä on ajanut hänet ajoittain vastakkain niin Vatikaanin kuin myös konservatiivisempien saksalaispiispojen kanssa. Hän on edistänyt Saksan katolisen kirkon sisäiseen uudistumiseen tähtäävää keskustelusarjaa, jossa on käsitelty muun muassa pappien selibaattivelvoitetta ja naisten asemaa kirkossa.

Marx vahvisti tänään, että paavi Franciscus ei ole vielä myöntänyt hänelle eroa, ja hän jatkaa tehtävässään kunnes saa paavilta vastauksen. eronpyyntöönsä.

Noin neljäsosa saksalaisista kuuluu katoliseen kirkkoon, mutta määrä on ollut laskusuunnassa.

Lähteet: AFP, AP