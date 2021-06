Herätys: Kesäloma alkaa rauhallisessa koronatilanteessa, STT:n lukiovertailun voittaja pysyi samana, sää viilenee Lapissa

Matkailuala on lisännyt tarjontaa, jolla yritetään houkutella lomalaisia matkailuun kotimaassa. Lahden torilla järjestettiin kesäkuun alussa markkinat.

Matkailuala on lisännyt tarjontaa, jolla yritetään houkutella lomalaisia matkailuun kotimaassa. Lahden torilla järjestettiin kesäkuun alussa markkinat. Petri Niemi / Yle

Suomen koronatilanne samanlainen kuin viime kesänä

Viime vuoteen verrattuna kesän tautitilanne on Suomessa hyvin samankaltainen, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino. Yksittäisiä tartuntatautitapauksia ei Leinon mukaan kannata tuijottaa, sillä vakavien tapausten määrä on laskenut. Ulkomaanmatkailu lisää riskiä, että Suomessa joudutaan ottamaan uusia rajoituksia käyttöön, jos virusta tulee maahan rajojen yli.

Turun Katedralskolan jälleen STT:n lukiovertailun ykkönen

Katedralskolanissa yo-tutkinnon suoritti tänä keväänä 79 opiskelijaa. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Tänään vietetään lakkiaisia. STT:n lukiovertailussa parhaiten pärjäsivät tänä keväänä suurista lukioista Turun Katedralskolan ja pienistä Taavetin lukio Etelä-Karjalan Luumäeltä. Katedralskolan on ollut suurten lukioiden kolmen kärjessä vuodesta 2015, ja paalupaikan se on ottanut yhtäjaksoisesti nyt neljä kertaa. Taavetin lukio on ensimmäistä kertaa kymmenen parhaan joukossa.

Suomessa tehdään hartiavoimin töitä päästöjen vähentämiseksi

Liisa Vuorela kertoo Koskenojan maitotilan arjesta Instagramissa ja Facebookissa. Vuorela puolisoineen haluaa laskea maitolitran hiilipäästöt nollaan. Benjamin Suomela / Yle

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Monilla kunnilla on valtiota kunnianhimoisemmat tavoitteet. Kuntien lisäksi monet suomalaiset tekevät arjessa omia, kunnianhimoisia ilmastotekojaan. Kävimme kahdessa maakunnassa katsomassa, millaisia valintoja suomalaiset tekevät ilmaston parhaaksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Saako Suomi viimein tuomittua terroristiepäiltyjä muiden Pohjoismaiden tavoin? Supo iloitsee lakien tiukennuksesta

Supon mielestä Suomen lainsäädännössä on tähän asti pitäydytty EU-direktiivin minimitasossa, sanoo Supon vt. apulaispäällikkö Jyri Rantala. Jorge Gonzalez / Yle

Lainsäädäntö ei ole ainoa syy sille, ettei terrorismisyytteitä ole ollut enempää. Supo toivoo, ettei syytekynnys nouse uusien säädösten osalta liian korkeaksi. Syyttäjä muistuttaa, ettei se saa olla liian matalakaan.

Sää viilenee pohjoisessa

Lauantaina virtaa Lappiin kuitenkin hieman viileämpää ilmaa ja sadekuuroja tulee paikoin. Maan länsiosiin muodostuu yksittäisiä iltapäiväkuuroja, suuressa osassa maata on poutaa ja maan etelä- ja keskiosissa on laajoilla alueilla hellettä.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kasvaa sunnuntaina sade- ja ukkoskuurojen mahdollisuus. Yksittäisiä sadekuuroja liikkuu maan etelä- ja keskiosissa, laajoilla alueilla on edelleen lämmintä ja poutaa. Lämpötila kohoaa sunnuntainakin monin paikoin hellelukemiin.

