Historiallinen päätös maailmanlaajuisesta yritysverotuksesta syntymässä – "Läpimurto, jota olemme odottaneet kauan"

Seitsemän rikkaimman teollisuusmaan valtiovarainministerit ovat pääsemäisillään yksimielisyyteen historiallisesta yritysverouudistuksesta.

Tavoitteena on uudistaa globaalia yritysverotusta kahdella tavalla.

Toisaalta on määrä luoda yritysverotuksen minimitaso, joka esityksen mukaan olisi 15 prosenttia. Toisaalta verotusta on tarkoitus muuttaa siten, että se suuntautuu sinne, missä yritys tuottaa palveluitaan ja tuotteitaan, eikä sinne, missä sen pääkonttori sijaitsee.

Ministerit uskovat, että toteutuessaan globaali yritysvero tuottaisi niin paljon varoja valtioiden kassoihin, että se auttaisi niitä selviämään koronapandemian aiheuttamasta velkataakasta.

Maailman suurimpien yritysten verorasitus kasvaisi, kun ne eivät voisi kilpailuttaa maita keskenään ja valita halvimman verotuksen maata sijaintipaikakseen.

Jos esitys saadaan seitsemän teollisuusmaan kesken läpi, hyväksyttäisiin se lopullisesti kesällä G20-kokouksessa.

Ratkaisu ehkä jo tänä aamuna

Kokouksesta kantautuneiden näkökulmasta verouudistus on "millimetrien päässä" onnistumisesta. Siitä olla tiedottaa vain vielä tällä aamun aikana.

Saksalaisen Frankfurter Allgemeine -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholtz hehkutti jo perjantai-iltana "maailmaa muuttavan" sopimuksen hyväksyminen.

- Tämä on läpimurto, jota me kauan odottanet ja joka on meidän jokaisen kovasti tehneet työtä. Kyseessä on hyvä tulos Saksalle ja koko maailmalle, Scholtz sano.

Myös Lontoossa neuvotteluja vetävä Britannian valtiovarainministeri Rishi Sunak sanoo BBC: n mukaan (siirryt toiseen palveluun) nykyinen luottavainen, että neuvotteluissa päästään maaliin.

– On yhä selvempää, ettemme voi monimutkaisessa, globaalissa ja digitaalissa maailmassa nojata verojärjestelmään, joka on suurimmaksi osaksi luotu 1920-luvulla, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ministerien neuvotteluissa tiettävästi suurin jäljellä oleva kysymys koskee minimiyritysveron tasoa. Esimerkiksi Ranska toivoo, että veron taso olisi "kunnianhimoisempi", toisin sanoen korkeampi.

Kesän G20-kokousta varten halutaan myös jättää pelivaraa, koska esimerkiksi Kiinalla ja Venäjällä on omat ajatuksensa globaalista yritysverosta.

