Pula rokotteista uhkaa siirtää 16–25-vuotiaiden koronarokotukset syksyyn Helsingissä – johtajalääkäri: Tilanne on valitettava

Helsingin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan helsinkiläiset 16–25-vuotiaat nuoret saattavat saada koronarokotteensa vasta ensi syksynä. Lukkarinen sanoo, että rokottaminen uhkaa pysähtyä kokonaan uusien rokotettavien ryhmien osalta heinä-elokuuksi.

Lukkarinen kertoo, että ongelmien taustalla on se, että rokotteita ennustetaan tulevan heinä-elokuussa vain sen verran, että ne riittävät jo rokotettujen tehosteisiin.

Uusia rokotettavia ryhmiä ei voida siis enää ottaa mukaan ennen kuin vasta myöhemmin syksyllä.

– Riskiryhmien ja iäkkäiden rokottamiseen on kulunut paljon rokotteita, tavallaan enemmän kuin olemme niitä saaneet, Lukkarinen sanoo.

– Kun olemme ottaneet asian esille, on syyksi osoittautunut jakoperusteet. Helsingin riskiryhmien koko on arvioitu varsin pieneksi, ja toki, jos tilanne sitten edelleen kertautuu, lopulta rokotukset jäävät muista jälkeen.

Lukkarisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n) tekemästä rokotteiden tarvetta koskevasta arviosta on keskusteltu, mutta koko Uuttamaata koskevaa rokotejakelua ei näillä näkymin muuteta syntyneestä tilanteesta huolimatta.

Lukkarinen: Pelkästään 20–24-vuotiaita on Helsingissä yli 40 000

Lukkarisen mukaan tilanne vaatisi ison korjausliikkeen, koska jo 20–24-vuotiaita on Helsingissä yli 40 000.

– Muutamilla tuhansilla lisäannoksilla tämä vaje ei korjaannu, Lukkarinen sanoo.Helsingin naapurikunnissa nuoria 16–25-vuotiaita on jo päästy rokottamaan.

– Pääosassa Uuttamaata rokotukset ovat meitä edellä ja edistyvät kyllä hienosti, Lukkarinen sanoo.

Esimerkiksi Lohjalla koronarokotusten ajanvaraus laajeni jo toukokuussa kaikkiin 16 vuotta täyttäneisiin.

Rokotusten ripeään etenemiseen esimerkiksi Lohjalla on useampiakin syitä. Kaupungissa asuu paljon ikäihmisiä sekä sote-henkilöstöä, ja kaupungin sairastavuuden perusteella on arvioitu, että Lohjalla on myös paljon riskiryhmiä.

Lukkarisen mukaan rokotteita on jaettu Uudenmaan kuntiin juuri edellä mainitut tekijät huomioiden.

Nämä asiat selittävät suurelta osin rokotusten nopeaa etenemistä esimerkiksi Lohjalla ja vastaavasti nyt uhkaavaa takapakkia Helsingissä.

– Helsingin osalta riskiryhmien tarvitsema rokotemäärä arvioitiin alakanttiin. Kärsijöiksi saattavat tulla helsinkiläiset nuoret, jotka voivat joutua odottamaan rokotteitaan kuukausia pidempään verrattuna naapurikuntien vastaavan ikäisiin. Toivomme, että tämä saataisiin korjattua.

Ensimmäisen annoksen saanut noin puolet suomalaisista

Koronavirusrokotukset ovat jatkuneet kaikkinensa Suomessa kohta puolisen vuotta ja kokonaisuutena rokotusprojekti on sujunut olosuhteisiin ja rokotusten saatavuuteen nähden hyvin.

Ensimmäisen annoksen on saanut hieman alle puolet suomalaisista ja kesäkuun mittaan luvun pitäisi nousta 70 prosenttiin.

Esimerkiksi Tampereella yli 60-vuotiaista 80 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen. Suurimmassa osassa Suomea rokotetaan nyt nelikymppisiä.

Jollakin paikkakunnilla ollaan hieman edellä tai jäljessä: Joensuussa rokotetaan vielä 50–54-vuotiaita, kun taas Mikkelissä on jo päästy rokottamaan kaikkia yli 16-vuotiaita tämän viikon torstaina.

Kouvolassa ja Kotkassa kolmekymppiset voivat varata rokotusajan. Kymsotestakin tosin sanotaan, että nyt toisten annosten laajempi antaminen voi alkaa vaikuttaa ensimmäisten annosten jakeluvauhtiin.