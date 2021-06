Reima lopettaa yhteistyön Xinjiangiin kytkeytyvän kiinalaisyrityksen kanssa – Ylen selvityksessä Reiman alihankkija yhdistettiin mahdolliseen pakkotyöhön

Kuvakaappauksessa kiinalaisesta uutisjutusta on Haoyuanpeng-yhtiön toimitusjohtaja Zeng Yifa. Vasemmalla takin hihassa näkyy Reiman logo. Reima kertoi Ylelle, että takki on tehty Haoyuanpengin tehtaalla Itä-Kiinassa.

Kuvakaappauksessa kiinalaisesta uutisjutusta on Haoyuanpeng-yhtiön toimitusjohtaja Zeng Yifa. Vasemmalla takin hihassa näkyy Reiman logo. Reima kertoi Ylelle, että takki on tehty Haoyuanpengin tehtaalla Itä-Kiinassa.

Reiman mukaan Ylen jutussa esitettyjen väitteiden valossa on riski, etteivät kaikki Reiman vaatimukset täyty kyseisen yrityksen toiminnassa. Ylen jutussa kerrottiin myös Lidlin alihankkijoista Xinjiangissa. Lidl sanoo Ylelle, ettei se toistaiseksi tilaa jutussa mainitulta tehtaalta.

Yle julkaisi sunnuntaina selvityksen, jossa kerrottiin kauppaketju Lidlin ja vaateyritys Reiman alihankkijoiden yhteyksistä mahdolliseen uiguurien pakkotyöhön Kiinassa.

Reima kertoi Ylelle jutun julkaisun jälkeen, että se aikoo lopettaa yhteistyön jutussa kuvatun kiinalaisen alihankkijansa kanssa.

Ylen jutussa kerrottiin, että Reima on käyttänyt Haoyuanpeng-nimistä alihankkijaa, jolla on tehdas myös Xinjiangissa. Yritys on myös osallistunut sellaisiin Kiinan valtion ohjelmiin, jotka tutkijoiden mukaan ovat yhteydessä uiguurien pakkotyöhön.

Xinjiang-tutkija Adrian Zenz kehottaa jutussa kaikkia yrityksiä katkaisemaan suhteet kiinalaisyrityksiin, jotka toimivat Xinjiangissa.

– Meillä on nollatoleranssi ihmisoikeusloukkauksiin, ja esille tulleiden väitteiden valossa on riski, etteivät kaikki vaatimuksemme täyty Haoyuanpeng-konsernin toiminnassa, sanoo Reiman viestintäjohtaja Riikamaria Paakkunainen.

Reima ei ole tilannut tuotteita Haoyuanpengin tehtaalta Xinjiangissa, vaan yhtiön toiselta tehtaalta Itä-Kiinassa.

– Vaikka tuotteitamme ei ole koskaan valmistettu heidän Xinjiangin-tehtaallaan, olemme päättäneet lopettaa yhteistyön tämän yritysryppään kanssa, Paakkunainen sanoo.

Reima kertoi Ylelle jo aiemmin, että se ei osta raaka-aineita tai valmistuta tuotteita Xinjiangissa.

Lidl ei toistaiseksi käytä alihankkijaa

Lidl Suomi kertoi Ylelle aiemmin, että se ei toistaiseksi tilaa tuotteita oman alihankkijansa tehtaalta Xinjiangista. Lidl käyttää Ylen selvityksen mukaan Xinjiangissa kahta tehdasta.

Lidl kertoi asiasta sen jälkeen kun Yle oli ottanut yhteyttä.

Lidl on myynyt Suomessa viime vuosina kiinalaisen Kashi Rising Garment -yrityksen ulkovaatteita, jotka on valmistettu teollisuuspuistossa Xinjiangissa. Tutkijoiden mukaan tällaisten yritysten toimintaan liittyy merkittävä uiguurien pakkotyön riski.

Yle kysyi jutun julkaisun jälkeen myös Lidliltä, aikooko se ostaa jatkossa Xinjiangissa valmistettuja tuotteita tai raaka-aineita ylipäänsä.

Toisin kuin Reima, Lidl ei sano, miten se jatkossa suhtautuu Xinjiangista tuleviin tuotteisiin, vaikka kertoo lopettavansa tilaukset yhdeltä tehtaalta.

– Lidlissä seurataan tilannetta hyvin tarkasti. Kaikissa vastaavissa tilanteissa selvitämme epäselvyydet ensin tavarantoimittajiemme kanssa ja huolellisuusvelvoitteemme puitteissa. Olemme yhteydessä tavarantoimittajaamme, jotta voimme arvioida tilanteen luotettavasti. Tässä tapauksessa tilauksia ei toistaiseksi tehdä, sanoo Lidlin vastuullisuusasiantuntija Laura Kvissberg.

Lue lisää aiheesta täältä: Yle jäljitti tuttujen ketjujen yhteyksiä uiguurien sortoon Kiinassa – Reiman takki on kuvattu pakkotyöhön liitetyssä yrityksessä, Lidlin toppahousuja on tehty Xinjiangissa