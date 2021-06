Lämpö jatkuu lähipäivinä – meteorologi: "Tulossa myös popkornimaisia sateita"

Lämpöä on luvassa ainakin perjantaihin saakka, ja hellelukemiin päästään todennäköisesti päivittäin. Pitkin viikkoa tulee sadekuuroja, jotka pysyttelevät yhdessä kohtaa pitempään. Viikonloppuna saattaa viiletä, mutta ennuste on vielä vähän epävarma.

Sääkartat näyttävät Suomessa keltaista ja punaista alkavallakin viikolla. Ylen meteorologi Joonas Koskela sanoo, että helleraja rikkoutunee edelleen Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Huomenna maanantaina lämpöä piisaa erityisesti eteläisimmässä Suomessa.

– Tiistaina ja keskiviikkonakin saattaa 25 astetta mennä rikki jossain päin Suomea, Koskela kertoo.

Lapissa on nyt viikonloppuna viilentynyt verrattuna muutaman päivän takaisiin huippulukemiin. Koskelan arvion mukaan sielläkin lukemat lähtevät taas nousuun.

– Pariakymppiä on luvassa varmaan, mutta Keski- ja Pohjois-Lapin välillä on ilmamassan raja. Se saattaa tarkoittaa sitä, että aivan pohjoisin osa maata on vähän viileämpi.

Viikonlopun sää on vielä vaikeasti ennustattavissa. Koskelan mukaan mallinnukset viittaavat siihen, että luvassa voi olla vähän viileämpää.

Sadekuuroja poksahtelee sinne tänne

Lämmön lisäksi on luvassa sadekuuroja.

– Ne on vähän popkornimaisia. Niitä poksahtaa johonkin, eivätkä ne liiku oikein mihinkään. Jos on huono tsäkä, voi sataa reippaastikin ja kymmenen kilometrin päässä paistaa aurinko. Kuurot satavat ja ukkostavat haihtuakseen illalla pois.

Kuuroja poksahtelee maanantaina Keski-Suomesta Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella. Tiistaina on läntisen Suomen vuoro. Keskiviikkona kuurot vähenevät, mutta niitä tulee vielä lännessä ja pohjoisessa.

Viikon puolivälin jälkeen popkornimaisuus poistuu, ja kuurot lähtevät liikkeelle virtausten mukana.

