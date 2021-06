Kultajuhliin mitoitetut mellakka-aidat ja vartionti eivät riittäneet pidättelemään edes hopeamitalijuhlien riemua – Mantalla polskittiin jälleen

Vaikka jääkiekon MM-finaali päättyi Leijonien kirvelevään jatkoaikatappioon, torilla tavattiin jälleen.

Kiekkokansa kokoontui spontaaneihin hopeamitalijuhliin Kauppatorin kupeeseen pian Suomi–Kanada-ottelun päätyttyä.

Helsingin kaupunki oli ennakolta eristänyt hauraan Havis Amanda -pronssiveistoksen mellakka-aidoilla, mutta kaupungin varotoimet pettivät. Innokkaimmat juhlijat pääsivät jälleen polskimaan ja kiipeilemään suihkulähteeseen.

Kaikki Leijonien hopeamitalia juhlivat eivät malttaneet pysyä mellakka-aitauksen ulkopuolella. Tomi Hänninen / Yle

– Aitaus ja vartiointi tehtiin sen takia, että veistos on hauras. Jos sinne kiipeää, on todellinen riski siitä, että joku loukkaa itsensä pahasti. Ja toisaalta veistos voi haljeta, kertoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Laition mukaan aitaus ja vartionti oli suunnitelmissa mitoitettu kultajuhlia silmällä pitäen, mutta järjestelyt eivät riittäneet edes hopeamitalijuhliin. Laition mukaan tulevaisuudessa turvajärjestelyt mitoitetaan järeämmin.

– Vartijat estivät monia menemästä suihkulähteeseen, mutta heitä oli rajallinen määrä. Olemme halunneet tehdä järjestelyt niin, että siellä ei käsirysyyn asti mennä.

Kaupunkilaiset rakastavat veistosta rajusti

Havis Amanda tai kaupunkilaisten suussa myös Manta on seissyt Kauppatorin laidalla vuodesta 1908.

Merestä nousseen naisen hahmo symboloi Helsinkiä ja sen syntyä. Pronssiveistoksen kaula, ranteet ja käsivarret ovat erityisen hauraita. Pronssilautanen, jolla veistos seisoo, on vääntynyt, ja liitoskohdissa on repeämiä. Koko veistos on hieman kallistunut.

Kaupunkilaiset ovat vuosikymmenten saatossa rakastaneet patsasta juhlahumussa vähän turhankin rajusti, mikä on herättänyt huolta veistoksen kestokyvystä.

Aitaus ja vartionti oli suunniteltu yleisön ja veistoksen suojelemiseksi, mutta juhlijat pääsivät varotoimista huolimatta kiipeilemään veistokseen. Tomi Hänninen

Suihkulähteesssä sukelleltiin lämpimässä kesäyössä. Tomi Hänninen / Yle

Ihmiset innostuivat uimaan Mantan patsaan altaassa, vaikka Suomi ei voittanutkaan jääkiekon MM-kilpailuja. Tomi Hänninen / Yle

Aiempien torijuhlien yhteydessä on käyty keskustelua Mantan patsaan kohtalosta. Yksi vaihtoehto on ollut patsaan korvaaminen replikalla. Toistaiseksi Helsingin kaupunki on kuitenkin päätynyt suojaamiseen ja vartiointiin.

Toimialajohtaja Tommi Laition mukaan teoksen vaihtaminen kiipeilyä kestävään kopioon ei ole vaihtoehto.

– Julkiset taideteokset eivät ole tarkoitettu kiipeilyyn veistosten luonteen vuoksi, taiteen arvostamisen vuoksi eikä ihmisten turvallisuuden vuoksi. Taideteosten luonteeseen kuuluu se, että ne ovat ainutkertaisia.

Patsas aidattiin edellisen kerran vappuna

Vappuna 2020 Havis Amanda suojattiin kaksi metriä korkean vaneriaitauksen sisään. Aitaus rakennettiin uudelleen myös kuluneena vappuna, mutta vanerin sijasta käytettiin metallisia mellakka-aitoja kuten viime yönäkin.

Vapun juhlinta veistoksen ympäristössä ei kuitenkaan tavallisesti aiheuta vaaratilanteita, sillä niin sanottu Mantan lakitus tehdään nosturilla ja hyvässä yhteisymmärryksessä taidemuseon kanssa.

Vapun symbolia Havis Amandaa ympäröi nyt vaneriaita. Patsasta vartioidaan vapun juhlapäivien ajan. Matti Myller / Yle

Vaaratilanteet liittyvät toimialajohtaja Tommi Laition mukaan urheilujuhliin.

Nyt Leijonien mitalijuhlien varalta mellakka-aitoja korkeampaan vaneriaitaukseen ei Laition mukaan päädytty turvallisuussyistä.

– Korkeiden aitojen riski siinä tilanteessa, kun jotkut niiden yli haluavat kiivetä, on se, että ne kaatuvat. Silloin henkilövahingon riski on suurempi.

Veistos rajattiin sen sijaan mellakka-aidoilla, joiden läheisyydessä partioi joukko vartijoita.

Helsingin Kauppatorilla sijaitseva Havis Amandan patsas on perinteisesti juhlivan kiekkokansan kokoontumispaikka. Tänä vuonna kaupunki yritti estää kylpemisen suihkulähteessä aitaamalla alueen ennakolta.

Lue myös:

Luotto Leijoniin on vahva – Mantan patsas on jo suojattu voitonjuhlien varalta

Kaulailu Havis Amandan kanssa loppuu – Helsinki haluaa jatkossa suojella haurasta neitoa myös spontaaneissa kultajuhlissa

Manta sai lakkinsa tänä vuonna etuajassa – katso maistiaiset patsaan lakituksesta