Halpakauppaketju Puuilo suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle – yhtiö tavoittelee myymäläverkostonsa kaksinkertaistamista tulevina vuosina

Toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan yhtiöllä on taustalla pitkään jatkunut vahva kasvu, ja pörssilistautuminen on luonnollinen askel kasvavalle yhtiölle. Korona on antanut buustia tee-se-itse-tuotteiden markkinoille, ja kysynnän odotetaan kasvavan jatkossakin.

Halpakauppaketju Puuilo suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Muun muassa rakennustarvikkeita, työkaluja ja vapaa-ajan tarvikkeita myyvällä yhtiöllä on yhteensä 33 myymälää eri puolilla Suomea sekä verkkokauppa.

Toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan pörssilistautuminen on luonnollinen askel kasvavalle yhtiölle. Saarelan mukaan yhtiö on viimeisten kymmenen vuoden ajan kasvattanut myyntiään vuosittain keskimäärin 23 prosenttia.

– Puuilo on vuosien aikana kasvanut ja on yksi johtavista toimijoista kasvavilla halpakauppojen markkinoilla. Listautuminen mahdollistaa meille kasvun myös tulevaisuudessa, ja on luontevaa, että se tehdään nyt.

Tavoitteena kasvu, tunnettuus ja omistuspohjan laajentaminen

Suunniteltu listautumisanti koostuu noin 30 miljoonan euron osakeannista ja osakemyynnistä, jossa osa omistajista myy osakkeitaan.

Puuilon nykyinen pääomistaja on pääomasijoitusyhtiö Adelis Equity Partners, joka jäisi merkittäväksi omistajaksi myös listautumisannin jälkeen. Joukko ankkurisijoittajia on tietyin ehdoin sitoutunut merkitsemään osakkeita yhteensä 96 miljoonan euron edestä.

Kasvupotentiaalin lisäksi yhtiö hakee listautumisella lisää tunnettuutta markkinoilla ja omistuspohjan laajentamista sekä kotimaisista että ulkomaisista sijoittajista.

– Puuilolle olisi hyvin luontevaa, että meillä olisi laaja omistajajoukko. Meidän bisnes on hyvin ymmärrettävää, konkreettista ja selkeää, Saarela sanoo.

Kovat kasvutavoitteet

Tulevina vuosina yhtiö aikoo kaksinkertaistaa myymäläverkostonsa ja lisätä omien tuotemerkkien osuutta myynnistä nykyisestä 16 prosentista yli 30 prosenttiin. Viime vuosina uusia myymälöitä on avattu 3–4 vuosittain. Lisäksi yhtiö tavoittelee yli 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2026 mennessä.

Korona-ajan kotoilu on antanut vauhtia Puuilon kaltaisten tee-se-itse-tavaratalojen myynnille. Saarelan mukaan korona-aika on ollut erityistä koko toimialalla, mutta kysynnän ei odoteta hiljentyvän vastaisuudessakaan.

– Jo vuosia koko myymäläverkosto on kasvattanut myyntiä asiakasmäärien kasvun kautta. Jatkuva kasvu on osoitus siitä, että tällä konseptilla on kysyntää. Tietysti seuraamme kysynnän muutosta ja vastaamme siihen valikoimassa, mutta meillä on toimiva konsepti.

Puuilon listautuminen jatkaa Helsingin pörssin ennätysvuotta.

Tämän vuoden aikana pörssiin on tullut jo viisi uutta yhtiötä: Kreate, Orthex, Sitowise, Nightingale Health ja Alexandria Pankkiiriliike. Lisäksi viime viikolla listautumisaikeistaan kertoi Virala Acquisition Company, joka on Suomen ensimmäinen yritysostoa varten perustettu yhtiö.