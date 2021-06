Pohjois- ja Itä-Suomessa pelätään kansallisen jakotulkinnan heikentävän Suomen uskottavuutta ja pienentävän jatkossa EU:n jakamia aluetukia

Nivalalainen Champion Door on kehittänyt tukien avulla tuotettaan ja kilpailukykyään. Suurin osa tuotannosta menee vientiin.

Hallituksen odotetaan linjaavan alueiden EU-tuen jaosta vielä kesäkuun aikana. Myöntöperusteiden mukaan raha on tarkoitettu Pohjois- ja Itä-Suomen kehittämiseen. Rahaa haluttaisiin kuitenkin myös Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Eteläisen Suomen maakunnat ovat jo useamman vuoden ajan olleet sitä mieltä, että suurempi osa EU:n rakennerahastojen aluetuista kuuluisi jakaa Etelä- ja Länsi-Suomen huonosti voiville alueille.

Uusjaon ajatuksena on, että Suomessa ei enää olisi alueellisia eroja, vaan vain kuntien välisiä eroja. Tällä perusteella Pohjois- ja Itä-Suomen erityisiä olosuhteita varten annettavaa tukea tulisi jakaa myös muille Suomen alueille.

Pohjoisessa tämä herättää vastustusta ja pelkoa. Huolena on, että myöntöperusteiden vastainen jako vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden.

Odotusarvona on, että esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) kohdennettaisiin etelään ja länteen. Pohjois- ja Itä-Suomen menetyksiä korvattaisiin vihreän talouden edistämiseen tarkoitetusta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Uusi rahasto arveluttaa Pohjois-Pohjanmaalla

Nivalassa, kahden tunnin ajomatkan päässä Oulusta etelään, EU-tuilla on jo pitkään parannettu vientiyritysten kilpailukykyä.

Lentokonehallien nosto-ovia valmistavan Champion Doorin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hosion mukaan tukien ansiosta on voitu välttää Pohjois-Ruotsin kohtalo eli maaseudun kuolema. Näköpiirissä oleva vaadittu muutos arveluttaa, koska uusi rahasto on työkaluna kankeampi.

Champion Doorin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hosion mukaan Nivalassa on pieniä EU-tukia taitavasti hyödyntämällä kasvatettu yksi Suomen suurimmista teollisuuskylistä. Risto Degerman / Yle

Hosio arvioi, että mahdollisen uudelleen linjauksen seurauksena yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä EU-varoilla tapahtunut innovointi vähenee Nivalassa, eikä uusia kilpailukykyisiä ratkaisuja enää tule.

– Toiminta ei jalostu niin kuin nyt on tapahtunut. Investoinnit tälle alueelle tulisivat vähenemään merkittävästi, sanoo Hosio.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR )ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) käyttöalaltaan huomattavasti rajoitetumpi rahasto. Erityisesti EAKR-rahoitus nähdään pohjoisessa käyttökelpoisempana ja laaja-alaisempana aluetalouden uudistamisessa sekä työpaikkojen luomisessa kuin JTF-rahoitus.

Myös Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harjun mukaanJTF-rahasto ei ole kovin käyttökelpoinen sellaiseen innovaatioperusteiseen ja uutta teknologiaa hyödyntävään kehittämispolitiikkaan mitä Pohjois-Pohjanmaalla on totuttu tekemään.

EU:n komission maaraportin mukaan alueellisia kehityseroja ei ole Suomessa onnistuttu poistamaan. Itä- ja Pohjois-Suomen tilanne on edelleen heikoin.

Pohjois-Pohjanmaan liiton mielestä Suomen pitäisi noudattaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen laskentamekanismia sellaisenaan ilman kansallisia muutoksia.

EU:n jakokriteerit koskevat muun muassa harvaa asutusta, syrjäistä ja pohjoista sijaintia sekä pitkiä etäisyyksiä. Pelkona on, että niistä poikkeavat jakomenetelmät voivat vaarantaa ohjelmakausien yli ulottuvaa jatkuvuutta.

Harju arvioi, että se pienentäisi Suomen uskottavuutta seuraavalla rahoituskierroksella ja johtaisi todennäköisesti siihen, että Suomen saamat aluetuet yleisestikin laskisivat.

– Tämä on todella merkittävä asia, koska Pohjois-Suomen harva asutus on tuonut valtaosan Suomen aluekehittämiseen käytettävistä rahoista, sanoo Harju.

Valmistelussa olevaa jakoa odotetaan jännityksellä

Rahoituksen jakoa valmistellaan työ ja elinkeinoministeriössä. Alueet ja kasvupalvelut -osaston päällikkö Marja-Riitta Pihlmanin mukaan tavoitteena on jako, joka ottaa huomioon tasapuolisesti alueiden kehityserot ja potentiaalin.

Nivalassa ja muuallakin Pohjois- ja Itä-Suomessa odotellaan uusia linjauksia jännittyneinä.

Champion Doorin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hosion mukaan harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien pohjoinen ja itäinen Suomi on varsinkin vientiyritykselle haastava sijainti.

– Maaseudun elinvoiman kehittämisen ja työllistämisen ehdoton edellytys on se, että me saadaan tänne hiukan enemmän kompensaatiota, kuin mitä saadaan eteläisen Suomen paikoissa, joista on helpompi lähteä tekemään ulkomaankauppaa, sanoo Hosio.

