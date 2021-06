Taidehallin kesänäyttely kertoo sodasta, rakkaudesta ja Marimekosta – 99-vuotias amerikkalaiskuvaaja haaveili pitkään Suomen-näyttelystä

Elämä on ihanaa -niminen näyttely esittelee 99-vuotiaan huippuvalokuvaajan Tony Vaccaron elämäntyötä toisesta maailmansodasta muotiin ja taiteeseen. Mukana on myös runsaasti kuvia 1960-luvun Suomesta ja Marimekosta.

Helsingin Taidehalli henkii historiaa jo itsessään, mutta uuden kerroksen siihen tuovat valokuvat 1900-luvun puolivälistä. Valokuvissa maailmantähdet, sotilaat ja mallit heräävät hetkeksi eloon, aivan kuin seinillä olisi pieniä ikkunoita menneisyyteen. Yksi huone on omistettu kokonaan tänä vuonna 70 vuotta täyttävälle Marimekolle.

Helsingin Taidehallissa on kesän ajan esillä valokuvaaja Tony Vaccaron näyttely Elämä on ihanaa (siirryt toiseen palveluun). Vaccaro on 99-vuotias yhdysvaltalais-italialainen valokuvaaja, joka aloitti uransa kuvaamalla rintamalla toisessa maailmansodassa. Hän työskentelee edelleen, vaikka eläköityi virallisesti jo 1980-luvulla.

Näyttelypäällikkö Eeva Holkeri Helsingin Taidehallista kertoo, että Vaccaro on halunnut jo pitkään saada näyttelyn Suomeen. Elämä on ihanaa on hänen ensimmäinen laaja näyttelynsä täällä.

– Vaccarolla on yhteys Suomeen edesmenneen vaimonsa Anja Vaccaron kautta, mutta myös Marimekon kautta. Vaccaroa edustavastia galleriasta kysyttiin, onnistuisiko tällainen näyttely, Holkeri kertoo.

Anja Vaccaro oli omaa sukua Lehto. Kuvaaja ja Marimekon mallina työskennellyt Lehto rakastuivat Marimekon kuvauksissa.

Gallerian asioita hoitaa nykyisin Vaccaron ja Lehdon poika Frank Vaccaro vaimoineen. Tony Vaccaro on toiminnassa (siirryt toiseen palveluun) mukana, joskin jo taka-alalla.

Näyttelyyn on koottu 130 valokuvaa Vaccaron lähes 80-vuotisen uran ajalta. Holkerin mukaan rajaus oli haastava tehtävä, mutta nykyisellään näyttely luo kattavan kuvan Vaccaron tuotannosta 1940-luvulta aina 1970-luvulle saakka.

Kuvat ovat nähtävillä Helsingin Taidehallissa Töölössä 8. elokuuta asti.

Näyttelypäällikkö Eeva Holkerin mukaan Elämä on ihanaa -näyttelyssä näkyy läpileikkaus Vaccaron koko tuotannosta. Taustalla Vaccaron ottama muotikuva. Terhi Liimu / Yle

Rankka tausta

Michael "Tony" Vaccaro syntyi vuonna 1922 Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa Italiasta tulleille siirtolaisvanhemmille. Perhe muutti pian takaisin Italiaan, missä heitä kohtasi suuri suru. Molemmat vanhemmat menehtyivät ja Tony Vaccaro jäi 4-vuotiaana orvoksi.

Hänen siskonsa laitettiin orpokotiin, ja pieni Tony setänsä maatilalle isoäitinsä ja setänsä kasvatettavaksi. Setä pahoinpiteli Tonya, joka joutui myös tekemään töitä maatilalla.

Tony Vaccaro lähti takaisin Yhdysvaltoihin vain 17-vuotiaana, toisen maailmansodan alla vuonna 1939. Lähtöön vaikutti osaltaan Italian vallannut fasismi. Yhdysvalloissa Vaccaro kävi high schoolin ja liittyi armeijaan. Hänet lähetettiin rintamalle vuonna 1944.

Vaccaro oli kiinnostunut valokuvauksesta koulussa ja ostanut ensimmäisen kameransa vuonna 1942. Sodassa hänet lähetettiin etulinjaan, ja Vaccaro otti sodan keskellä noin 8 000 valokuvaa. Sodan päätyttyä hän jäi Eurooppaan kuvaamaan sodan jälkiä ja jälleenrakennusta ja palasi Yhdysvaltoihin vuonna 1949.

Vaccaro taisteli toisessa maailmansodassa ja jäi rauhan tultua kuvaamaan Euroopan jälleenrakennusta. Tämä kuva on Nizzasta, Ranskasta vuodelta 1947. Tony Vaccaro / Taidehalli

Vaikka Vaccaron elämän alkupuoli oli täynnä vaikeuksia, jopa sotaa, hän on Eeva Holkerin mukaan säilyttänyt silti valoisan asenteen elämään ja pyrkimyksen kohti kauneutta.

– Vaikka Vaccaro aloitti uransa toisesta maailmansodasta, mutta hänen kuvissaan on läsnä toivo, ilo ja pilkahdus positiivisuudesta. Tuntuu perustellulta sanoa, että Vaccaron elämänasenne on se, että elämä on ihanaa, Holkeri sanoo.

Kuuluisuuksien kuvaaja

Vaccaro on erityisen tunnettu muoti- ja lifestylekuvaajana. Hän kuvasi useille tuon ajan tärkeimmille yhdysvaltalaisille aikakausjulkaisuille, esimerkiksi Lifelle ja Harper's Bazaarille. Näyttelyssä on esillä hänen ottamiaan kuvia 1960- ja 1970-lukujen julkisuuden henkilöistä, kuten Pablo Picassosta, Muhammad Alista, Leonard Cohenista, Jackson Pollockista ja Sophia Lorenista.

Vaccaron ottama kuva taiteilija Georgia O'Keeffestä teoksensa ääressä. Vaccaro vietti pitkään Georgia O'Keeffen luona New Mexicossa vuonna 1960. Tony Vaccaro / Taidehalli

Näyttelystä suuren osan muodostavat kuvat, joita Vaccaro otti Marimekon toiminnasta ja muodista vuonna 1965. Vaccaro tuli Suomeen kuvaamaan maailmalla ilmiöksi noussutta Marimekkoa Life-lehdelle.

Marimekko perustettiin vuonna 1951, ja 1960-luvulla siitä tuli kansainvälinen ilmiö. Vaccaro kuvasi muotitaloa Porvoossa ja Helsingissä vuonna 1965. Kuvassa on malleja Marimekon vaatteissa. Tony Vaccaro / Taidehalli

Vaccaro kuvasi suomalaisia malleja Porvoossa ja Helsingissä, ja kuvissa Marimekon värikkäät mekot hohtavat sateista teollisuusmaisemaa vasten ja mallit leikkivät suomalaisessa luonnossa ja Helsingin kaduilla.

Kuvissa on myös Vaccaron tuolloinen tuleva vaimo: suomalainen malli Anja Kyllikki Lehto. Lehto ja Vaccaro olivat tavanneet vuonna 1963 New Yorkissa Marimekon työmatkalla, jolla Vaccaro oli kuvannut Lehtoa.

– Kerrotaan, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Kun Tony näki Anjan, hän tiesi, ettei halua päästää tätä koskaan pois. Anjasta otetuissa kuvissa näkyy rakkaus, Holkeri sanoo.

Vaccaro ja Lehto olivat naimisissa vuoteen 1979 asti. He saivat yhdessä kaksi poikaa. Lehto kuoli vuonna 2013.