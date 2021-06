Yle seuraa: Näiden kolmen asian piti toteutua, että Pirkanmaa palasi taas perustasolle toisen koronakevään jälkeen

Maskisuositukset pysyvät ennallaan. Kuva on otettu Tampereella bussissa viime elokuussa.

Maskisuositukset pysyvät ennallaan. Kuva on otettu Tampereella bussissa viime elokuussa. Miikka Varila / Yle

Pirkanmaan pandemiaryhmä jätti viikko sitten alueelliset suositukset ennalleen niin kauan kuin alue on kiihtymisvaiheessa. Nyt maakunta on perustasolla ja suosituksia avataan. Yle seuraa infoa kello 15.30.

Pirkanmaan pandemiaryhmä jätti viikko sitten alueelliset suositukset ennalleen niin kauan kuin alue on kiihtymisvaiheessa.

Tiistaina pandemiaryhmä kertoi maakunnan olevan perustasolla.

Se tarkoittaa, että pandemiaohjausryhmä poisti tiistaina suosituksensa aikuisten sisäliikuntarajoituksista. Aikuisten lajinmukainen harjoittelu ja kontaktilajit ovat nyt sallittuja myös sisätiloissa. Sekä maskisuositus että etätyösuositus ovat edelleen voimassa.

Perustasolla epidemia ei kasva. Siihen on sosiaali- ja terveysministeriöllä kolme kriteeriä:

tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen

altistuneet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä

uudet tapaukset ovat joko satunnaisia yksittäistapauksia tai ne todetaan pääosin karanteenissa jo olevilla.

Näistä ensimmäinen kohta alkoi toteutua, kun viime viikon päivittäiset tartuntamäärät jäivät yhtä lukuun ottamatta alle kymmeneen.

Tiistaina kerrottiin neljästä uudesta koronatapauksesta. Koronan ilmaantuvuus on edeltävän kahden viikon ajalta 21 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on 0,7 prosenttia.

Pandemiaryhmä kehuu kouluja

Alueellinen pandemiaohjausryhmä kiittää pirkanmaalaisia vastuullisesta toiminnasta ja suositusten noudattamisesta.

– Korona ei ole ohi mutta yhteistuumin on pystytty vähentämään tartuntoja. Erityisesti kouluissa opettajat ja oppilaat onnistuivat pitämään tartunnat vähissä koko kevään ajan, pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Sand sanoo.

Pirkanmaa on myös saanut hyvin jäljitettyä tartuntatapauksia. Uusia isoja ryppäitäkään ei ole todettu.

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina kello 15.30, mitä muutos käytännössä tarkoittaa.

Mediainfossa käydään läpi Pirkanmaan koronatilannetta, viime viikon jäljitystyön tuloksia ja alueellisia suosituksia. Asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine.

Ylen toimittaja Anu Leena Koskinen seuraa infoa.

Vika THL:n tilastossa on korjattu

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 55 tartuntaa, ja niistä saatiin selville 42:n tartuntalähde.

Perheiden sisäisiä tartuntoja oli 20. Ulkomailta tuli kahdeksan tartuntaa. Kuusi tartuntaa saatiin ystävien ja sukulaisten tapaamisesta ja kolme tartuntaa kolmelta eri työpaikalta. Vapaa-ajan harrastuksesta saatiin kolme tartuntaa aikuisten sisäliikunnasta. Yksi tartunta todettiin ravintolasta. Lisäksi oli yksi muu tapaus.

Tietojärjestelmien välisen häiriön vuoksi THL:n tilastoihin on Pirkanmaalle kirjautunut Fimlabin muiden sairaanhoitopiirien tartuntoja. Vika on nyt korjattu ja THL:n ylläpitämä tartuntatautirekisteri saadaan ajan tasalle keskiviikkona. THL:n ja TAYSin tilastointitavassa on myös pieniä kotikunnista ja tilastointiviiveistä johtuvia eroja.

Lue lisää:

Tätä lukua kadehditaan Yhdysvalloissa ja muualla, vain joka sadas pirkanmaalainen on saanut koronatartunnan – suositukset pysyvät ennallaan