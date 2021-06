Enää 338 päivää kotikisoihin – jääkiekon MM-kisojen upouudella Tampereen areenalla on käynnissä kiihkeä rakennusvaihe

Jääkiekon MM-kisoihin on enää 338 päivää ja Suomella on pitkästä aikaa tilaisuus ottaa mestaruus kotona. Ensi kevään kisojen päänäyttämö on joulukuussa valmistuva Tampereen areena, jossa pelataan kaikki Leijonien ottelut, semifinaalit sekä finaali ja pronssiottelu.

Havainnekuva valmiista areenasta. SRV/ Credit TomorrowAB / Studio Libeskind/ Aihio arkkitehdit

Tampereen keskustaan rautatien päälle rakennettavan areenan kustannusarvio on noin 125 miljoonaa euroa ja pinta-ala 50 000 neliötä. Areenan yhteyteen tulee hotelli, kasino ja kaikkiaan 22 ravintolaa. Areenan kokonaisuudessa työskentelee sen avauduttua joka päivä 600 ihmistä. Tapahtumien yhteydessä työntekijöiden määrä kaksinkertaistuu.

Areenasta tulee Ilveksen ja Tapparan SM-liigajoukkueiden uusi kotihalli ja se korvaa siis Suomen ensimmäisen jäähallin, Hakametsän hallin. Ensimmäiset liigaottelut on tarkoitus pelata areenassa näillä näkymin joulukuussa.

Areenaan tulee muun muassa pienpanimo. Sen paikka on tämän kuvan perällä. Marko Melto / Yle

Tampereen areenasta tulee myös kokousten, konferenssien ja kansainvälisen tason konserttien näyttämö. 15. joulukuuta järjestettävissä avajaisissa esiintyvät Eppu Normaali ja Tampere Filharmonia. Seuraavana päivänä areenassa soittaa Popeda ja joulukuun lopussa Nightwish. Ensimmäinen ulkomainen esiintyjä on tammikuussa konsertoiva Andrea Bocelli.

Areenaan mahtuu kerralla jopa 15 000 katsojaa. Vuosittain siellä arvioidaan vierailevan yli miljoona ihmistä.

