Perussuomalaisten paheksuntaa herättäneet vaalimainokset poistetaan katukuvasta – Halla-aho: Mielenkiintoista, jos mainoslauseiden on oltava kirjaimellisesti totta

Ulkomainosyhtiö JCDecaux ja Helsingin kaupungin liikennelaitos ovat päättäneet poistaa katukuvasta maanantain aikana perussuomalaisten vaalimainokset, joiden on katsottu vihjaavan, että Helsingin vuokra-asuntojen myöntämisessä suosittaisiin maahanmuuttajia.

Mainos on ollut viime päivinä esillä ainakin Helsingin julkisen liikenteen pysäkeillä. Siinä on kuva kerrostalon rappukäytävän asukastaulusta, jossa lukee useimpien nimien tilalla "Tuli jonon ohi". Alla sanotaan huonon maahanmuuttopolitiikan vaikuttavan tavallisen työssäkäyvän kaupunkilaisen asunnon saantiin. Kerrostalon osoitteeksi on merkitty Hekatalontie.

Mainos keräsi paljon huomiota sosiaalisessa mediassa viikonlopun aikana. Sitä on pidetty muun muassa rasistisena.

Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja Johannes Nieminen toteaa, että mainosten poistaminen tuntuu erikoiselta. Hänen mukaansa päätös niiden poistamisesta tehtiin kuulematta perussuomalaisia.

Nieminen katsoo, että kyse on poliittisen sananvapauden kaventamisesta.

– Näkemyksemme mukaan mainoksissa ei ollut mitään virheellistä. Niitä jotkut ovat tarkoituksella ymmärtäneet väärin.

Perussuomalaisten vaalimainoksen katsottiin vihjaavan, että maahanmuuttajia suositaan vuokra-asuntojen myöntämisessä.

Hän sanoo, että mainoksilla haluttiin herättää keskustelua siitä, kuinka oikeudenmukaisesti asuntoja Helsingissä jaetaan.

– Kaikkein kiireellisimmässä luokassa on ihmisiä iso määrä, ja jollain perusteella heidät valitaan kiireellisimmän luokan sisältä. Se puoli ei ole mitenkään avointa. Silloin se tarkoittaa sitä, että siinä luokassa saattaa olla ihmisiä pitkään saamatta asuntoa.

Niemisen mukaan on selvää, että maahanmuutto vaikuttaa asiaan.

– Väestönkasvu perustuu aika vahvasti maahanmuttoon. Sen myötä he ja kantaväestö kilpailevat käytännössä samoista asunnoista. Tästä asiasta pitää meidän mielestämme voida keskustella.

JCDecaux-yhtiön toimitusjohtaja Klaus Kuhanen kertoo STT:lle ratkaisun perusteluista, että HKL:n ja JCDecaux'n sopimus kieltää yleistä paheksuntaa herättävät mainokset, mainonnan tulee noudattaa mainonnan eettisiä sääntöjä ja mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa.

Mainosten poistaminen on Kuhasen mukaan jo alkanut.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi jupakkaa aiemmin Twitterissä kirjoittaen, kuinka elämästä tulisi mielenkiintoista, jos mainoslauseiden olisi oltava kirjaimellisesti totta.

Asunnon tarve keskeinen kriteeri

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Heka kertoi aiemmin STT:lle pyytäneensä jo viime viikolla perussuomalaisten piirijärjestöä poistamaan mainokset, joissa esitetään Hekan mukaan virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa vuokra-asuntojen myöntämisestä.

Toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo STT:lle, että yhtiö sai perussuomalaisilta maanantaina puolen päivän jälkeen vastauksen, jonka mukaan mainoksia ei poistettaisi.

– Siinä on väärää ja harhaanjohtavaa tietoa. Ei Suomessa eikä Helsingissäkään ole mitään jonoja tällaisiin ara-vuokra-asuntoihin, joissa voitaisiin jotenkin mennä jonon ohitse ja jollain perusteella ohittaa jonoa. Ja pidämme sitä (mainosta) epäasiallisena sen takia, että siinä tavallaan viitataan asioihin, jotka eivät meidän mielestämme ole oikein eivätkä reiluja, Närö sanoo STT:lle.

Närön mukaan ei ole asiallista, että annetaan ymmärtää Hekan suosivan juuri maahanmuuttajia asuntojen myöntämisessä.

Hän sanoo, että vuokratalojen asukkaat valitaan tarveharkinnan perusteella. Keskeistä on, mistä syystä asuntoa hakee – uhkaako esimerkiksi asunnottomuus tai asuuko puutteellisissa tai ahtaissa oloissa.

Lisäksi Hekan taloista yritetään hänen mukaansa saada mahdollisimman tasapainoisia niin, että niissä olisi erityyppisiä asukkaita, ei esimerkiksi pelkästään vanhoja, nuoria tai työttömiä.

Närön mukaan maahanmuuttajilla voi usein ollakin selkeä asunnon tarve, jos he asuvat vaikkapa sukulaisten luona, mutta sama tilanne on monella muullakin.

– Myös esimerkiksi muualta Suomesta muuttavia, joilla olisi Helsingissä työpaikka muttei asuntoa, voidaan asettaa valinnassa kärkeen, Närö sanoo.

