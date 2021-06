EU-direktiivi pakottaa kaupungit ottamaan sähköbusseja käyttöön – mallioppilas Kuopion 13 bussia koristaa hymyilevä töpseli

EU-direktiivi vaatii, että joukkoliikenteessä kaksi viidestä on "puhtaita ajoneuvoja" ja noin viidennes joukkoliikenteen busseista kulkee täyssähköllä vuonna 2025.

Sähköbussit yleistyvät Suomessa. Syynä on EU-direktiivi, joka vaatii lisäämään "puhtaiden ajoneuvojen" määrää joukkoliikenteessä. Sähköbusseja on nyt käytössä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Kuopiossa.

Kuopiossa on aloittanut liikennöinnin 13 täyssähköbussia ja 27 uusiutuvalla biodieselillä kulkevaa bussia. Kaupunki kilpailutti 40 linja-auton liikennöinnin ja kilpailutuksen voitti Kuopion Liikenne.

Kuopion Liikenteen toimitusjohtaja Riku Sand on tyytyväinen mies, sillä taustalla on kova uurastus ja iso määrä työtunteja.

– Nyt aurinko paistaa ja kaikki näyttää hyvältä. Mutta hirveän kova ponnistus on ollut takana. Organisaatio on vastannut hienosti haasteisiin, Sand sanoo.

– Kuljettajilla alkaa seuraavaksi kova työ uusien työkalujen kanssa toimiessa, hän jatkaa.

Hollantilaisen VDL:n valmistamat sähköbussit näyttävät ulospäin ja sisäpuolelta samalta kuin tavalliset bussit. Isoin ero tavallisiin busseihin verrattuna on alhaisempi melutaso ja tasaisempi liikkuminen.

– Kun bussi lähtee liikkeelle, pieni melutaso saattaa yllättää matkustajan, mutta ennen liikkeellelähtöä kaikki näyttää samalta kuin ennenkin, Sand kuvailee.

Sisätiloista uusi sähköbussi näyttää samalta kuin tavallinen bussi. Sami Takkinen / Yle

Akut ladataan öisin, mutta myös päivisin pidetään lataustaukoja

Sähköbussit liikennöivät useilla eri kaupunkialueen linjoilla. Bussien akut ladataan varikolla yön aikana. Päivän aikana tauoilla joudutaan myös täydennyslataamaan. Akut kestävät karkeasti arvioituna noin 200 kilometriä ajoa.

Kaiken kaikkiaan sähköbusseihin siirtyminen on aiheuttanut paljon töitä ja muutoksia kuljettajien arkeen.

– Varikoilla on jouduttu tekemään isot muutostyöt latausinfran järjestämisen kanssa. Autokierrot on suunniteltu kokonaan uudestaan. Kuljettajien työpäivät ovat muuttuneet, Sand luettelee.

Entä turvallisuus? Kuopion Liikenteen toimitusjohtaja Riku Sand vakuuttaa, että sähköbussit ovat aivan yhtä turvallisia kuin vanhat dieselillä käyvät bussit.

– Pelastusviranomaiset ovat käyneet tutustumassa busseihin. Tiettyjä asioita tulee sähkön kanssa operoidessa huomioida ja ne on tehty, Sand selventää.

Kuopion Liikenteen toimitusjohtaja Riku Sand vakuuttaa, että sähköbussit on yhtä turvallisia kuin perinteiset bussit. Sähköbussissa etuna on ympäristöystävällisyys ja hiljainen käyntiääni. Sami Takkinen / Yle

Taustalla EU-direktiivi ja kaupungin ilmastotavoitteet

Kuopion kaupungin joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi kertoo, että sähköbussien hankintaan syynä olivat EU-direktiivi sekä kaupungin ilmastotavoitteet.

Elokuun alussa voimaan astuva EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin perustuva laki velvoittaa kuntia korvaamaan osan polttomoottorilla kulkevista busseista vihreämmillä vaihtoehdoilla.

EU:n vaatimusten mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä vähintään 41 prosenttia Suomen linja-autoista täytyy kulkea sähköllä ja muilla ekologisilla polttoaineilla, kuten kaasulla, biopolttoaineilla tai vedyllä. Viidennes joukkoliikenteestä tulee olla täyssähköautoja.

– Tällä hetkellä Kuopion paikallisliikenteestä 80 prosenttia ajetaan sähköllä tai biodieselillä, eli puhtailla käyttövoimilla. Suhteellisesta käyttöasteesta katsottuna olemme ykkösiä Suomessa, Kuopion kaupungin joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi kertoo.

Kuopio ylittää siis EU:n vaatimukset kirkkaasti. Suhteellisella käyttöasteella Matinniemi tarkoittaa, että Kuopiossa sähköbusseja on kaikista busseista isompi osuus muualla Suomen kaupungeissa, joissa sähköbusseja on käytössä.

Kaikkiaan Kuopiossa on paikallisliikenteessä käytössä noin 60 bussia. Niistä 13 on nyt täyssähköbusseja ja 27 uusiutuvalla biodieselillä kulkevia.

Kuopio ylittää uusien sähkö- ja biodieselbussien hankinnan myötä EU:n asettamat tavoitteet kirkkaasti. Sami Takkinen / Yle

Kuopio mukana viiden edelläkävijäkaupungin joukossa

Kuopio on viiden edelläkävijäkaupungin joukossa Suomessa, joissa sähköbusseja on käytössä. Muut kaupungit ovat Helsinki, Turku, Tampere ja Lahti. Sähköbussien määrä on kasvanut viime vuosina vauhdilla.

Turun seudulla on käytössä tänä vuonna 53 täyssähköbussia, Lahdessa 17 ja Tampereella 4. Pääkaupunkiseudulla sähköbussien määrä kasvaa 60:sta 168:aan.

Matinniemen mukaan Kuopion sähköbussien käyttämä sähkö on vihreää sähköä, eli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kuopion biodiesel-bussien käyttämä biodiesel tuottaa 90 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteinen diesel.

Sähköbussit tunnistaa autossa olevasta teippauksesta, jossa on hymynaamainen töpseli varustettuna tekstillä "ladattu liikkumaan".

Kuopion uudet täyssähköbussit aloittavat liikennöinnin tässä kuussa. Paikallisliikenteeseen niitä saadaan 13. Lisäksi Kuopioon saadaan 27 uusiutuvalla biodieselillä kulkevaa bussia. Kuopio on siirtymässä vähähiiliseen joukkoliikennekalustoon Suomen kaupunkien kärkijoukoissa.

